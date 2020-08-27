Бизнес застройщика ЖК «Ленинградский» в Авиастрое перешел в новые руки?

У компании «Сармай» (Таугрупп), возводившей «срезанные» дома на Максимова, сменился владелец

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Как стало известно «Реальному времени», казанская девелоперская компания «Сармай» Линара Гарипова, активно строящая дома в Авиастроительном районе и замахнувшаяся на целый квартал «Ленинградский», вслед за руководителем поменяла учредителя. С 21 августа Мурад Ухмусултанов — не только директор, но и единственный бенефициар фирмы, построившей дома на Максимова . А 12 августа Ухумсултанов взял на себя руководство еще одной, также с недавнего времени принадлежащей ему фирмой — ООО «Вектор-Групп». О возможных причинах смены собственника компании с многомиллионным оборотом, «секретном» бизнесе и связанных с ним скандалах — в материале «Реального времени».

«Сармай» потерял основателя



За шесть лет своего существования компания «Сармай» на рынке недвижимости Казани стала известна благодаря нескольким нашумевшим проектам в Авиастроительном районе города. Девелопер сносил старые двух- трехэтажные дома, а на их месте возводил высотные. Скандальную окраску получила история строительства «Сармаем» дома №37б по улице Максимова, который по требованию КАПО им. Горбунова в 2016 году сократили в высоту сразу на 8 этажей — с 19 до 11. У авиазавода рядом взлетная полоса на испытательном аэродроме, и ближайшие к ней градостроительные объекты по требованиям безопасности не должны были быть слишком высотными. Это был фактически первый жилкомплекс компании Линара Гарипова, дом начали возводить в 2014 году и, к недовольству дольщиков, сдали в усеченном виде.

Скандальную окраску получила история строительства «Сармаем» дома №37б по улице Максимова, который по требованию КАПО им. Горбунова в 2016 году сократили в высоту сразу на 8 этажей. Фото Максима Платонова

Затем не без приключений стартовало строительство по заказу «Сармая» других жилых домов — по Максимова, 39б и на улице Ленинградской. А в октябре 2018 года фирма объявила о планах застройки целого квартала «Ленинградский» в Авиастроительном районе — в границах улиц Чапаева, Максимова, Побежимова и Ленинградской.

Шумные баталии разворачивались в 2017 году вокруг затеянного «Сармаем» строительства кафе на разъезде Восстания — на месте, где проходили сельхозярмарки. Противников-общественников поддержали УФАС и прокуратура — исполкому было предписано расторгнуть договор купли-продажи земельного участка.

Однако, как выяснило «Реальное время», недавно Линар Гарипов отошел от дел в ООО «Сармай», по крайней мере формально. Микропредприятие со среднесписочной численностью работников 6 человек и перевалившим за 50 млн рублей годовым доходом сначала сменило руководителя, а затем как-то внезапно и собственника. Право собственности от владевшего фирмой со дня основания Гарипова в конце января 2020 года перешло к бывшему гендиректору АО «Сувар Эстейт» и ООО «Строй-НК» Айрату Зубеирову, а от него спустя всего полгода, 21 августа, к Мураду Ухмусултанову. Последний оказался «темной лошадкой» — этого человека на строительном рынке Казани практически не знают.

Задолго до «Сармая» Линар Гарипов вышел из капитала фирмы, специализирующейся на лесозаготовках, «Рубикон». Сейчас за предпринимателем числится только казанское ООО «Окольная» по продаже недвижимости с уставным капиталом в 13,5 млн руб. Финансовые показатели приведены за 2018 год: доходы — 864 тыс., расходы — 14,6 млн руб.

Строитель без опыта

Мурад Ухумсултанов также недавно стал собственником еще одной очень молодой и успешной казанской компании, работающей на рынке недвижимости — ООО «Вектор групп». Фирма, основанная в конце октября 2018 года Петром Балмасовым, явно идет в гору — по данным «Спарк-Интерфакс», в 2019 году ее выручка от продажи составила 90,8 млн руб, а чистая прибыль — почти 128,8 млн.

Информации о Мураде Ухумсултанове, как о строителе, в Интернете найти не удалось. И как о предпринимателе тоже: согласно «Спарк-Интерфакс», кроме двух вышеназванных фирм, он никогда не владел и не руководил никаким бизнесом, не был зарегистрирован и как индивидуальный предприниматель.

Единственное упоминание о татарстанце с таким же именем и фамилией связано с новостью, опубликованной в июле 2019-го — о том, что на состоявшемся в Подмосковье открытом чемпионате России по вольной борьбе среди ветеранов в честь 75-летия Заслуженного тренера России, четырехкратного чемпиона мира среди ветеранов Вано Маргаряна призовое место в весовой категории до 100 кг занял житель нашей республики Мурад Ухумсултанов.

«Реальное время» не смогло расспросить лично Мурада Ухумсултанова о предыстории приобретения двух татарстанских компаний, планах их развития или спортивном прошлом, поскольку все имеющиеся в открытом доступе телефоны компании «Сармай», указанные в открытых источниках, оказались недоступны. Но редакция готова предоставить ему слово.

«Это техническая смена»

Опрошенные «Реальным временем» участники строительного рынка оказались мало знакомы с деятельностью девелоперов из «Сармая». Коммерческий директор «Камастройинвеста» Антонина Дарчинова заметила, что не знает лично ни Линара Гарипова, ни Мурада Ухмусултанова, но помнит, что, когда ее компания строила жилкомплекс «Красное яблоко» на улице Лукина, то при продаже квартир «пришлось конкурировать с домом на Максимова, квартиры в котором тогда тоже продавались».

Говоря о «Сармае», заместитель генерального директора СК «Унистрой» Искандер Юсупов заметил, что «много лет назад работал с ее прежним директором, однако связи давно утрачены», а про Ухумсултанова ничего не слышал. Действительно, в прежних интервью «Реальному времени» Линар Гарипов упоминал о тесном сотрудничестве своей фирмы с компанией «Унистрой», в частности как раз по строительству «срезанного» в высоту дома на Максимова.

Еще в одной строительной компании, собственники которой не захотели светиться, рассказали, что совсем недавно ООО «Сармай» сдало дом на улице Закиева. Что косвенно свидетельствует об устойчивости бизнеса, несмотря на рокировки в его руководстве. «Думаю, это техническая смена, на деятельности [компании] — это не скажется, — подтвердила это предположение полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ Елена Стрюкова.

ООО «Сармай», по данным «Спарк-Интерфакс», завершило 2019 год с выручкой от продажи в 157,8 млн и 51 млн руб. чистой прибыли.



— Перемена официального собственника не всегда говорит о реальном переходе бизнеса в новые руки, — прокомментировал «Реальному времени» загадочную передачу прав на строительный бизнес эксперт, пожелавший остаться неизвестным. — У любого бизнеса возможны скрытые бенефициары, которые принимают решения, а мы знаем номинальных.

— Напрямую мы с ООО «Сармай» не сотрудничаем, но квартиры в доме на Ленинградской знаем, — говорит известный казанский риелтор, глава АН «Счастливый дом» и директор ООО «Аркада строй универсал» Анастасия Гизатова. — Хороший жилой комплекс, нареканий к качеству там не было, застройщик сработал добросовестно.