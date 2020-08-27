Бизнес застройщика ЖК «Ленинградский» в Авиастрое перешел в новые руки?
У компании «Сармай» (Таугрупп), возводившей «срезанные» дома на Максимова, сменился владелец
Как стало известно «Реальному времени», казанская девелоперская компания «Сармай» Линара Гарипова, активно строящая дома в Авиастроительном районе и замахнувшаяся на целый квартал «Ленинградский», вслед за руководителем поменяла учредителя. С 21 августа Мурад Ухмусултанов — не только директор, но и единственный бенефициар фирмы, построившей дома на Максимова . А 12 августа Ухумсултанов взял на себя руководство еще одной, также с недавнего времени принадлежащей ему фирмой — ООО «Вектор-Групп». О возможных причинах смены собственника компании с многомиллионным оборотом, «секретном» бизнесе и связанных с ним скандалах — в материале «Реального времени».
«Сармай» потерял основателя
За шесть лет своего существования компания «Сармай» на рынке недвижимости Казани стала известна благодаря нескольким нашумевшим проектам в Авиастроительном районе города. Девелопер сносил старые двух- трехэтажные дома, а на их месте возводил высотные. Скандальную окраску получила история строительства «Сармаем» дома №37б по улице Максимова, который по требованию КАПО им. Горбунова в 2016 году сократили в высоту сразу на 8 этажей — с 19 до 11. У авиазавода рядом взлетная полоса на испытательном аэродроме, и ближайшие к ней градостроительные объекты по требованиям безопасности не должны были быть слишком высотными. Это был фактически первый жилкомплекс компании Линара Гарипова, дом начали возводить в 2014 году и, к недовольству дольщиков, сдали в усеченном виде.
Затем не без приключений стартовало строительство по заказу «Сармая» других жилых домов — по Максимова, 39б и на улице Ленинградской. А в октябре 2018 года фирма объявила о планах застройки целого квартала «Ленинградский» в Авиастроительном районе — в границах улиц Чапаева, Максимова, Побежимова и Ленинградской.
Шумные баталии разворачивались в 2017 году вокруг затеянного «Сармаем» строительства кафе на разъезде Восстания — на месте, где проходили сельхозярмарки. Противников-общественников поддержали УФАС и прокуратура — исполкому было предписано расторгнуть договор купли-продажи земельного участка.
Однако, как выяснило «Реальное время», недавно Линар Гарипов отошел от дел в ООО «Сармай», по крайней мере формально. Микропредприятие со среднесписочной численностью работников 6 человек и перевалившим за 50 млн рублей годовым доходом сначала сменило руководителя, а затем как-то внезапно и собственника. Право собственности от владевшего фирмой со дня основания Гарипова в конце января 2020 года перешло к бывшему гендиректору АО «Сувар Эстейт» и ООО «Строй-НК» Айрату Зубеирову, а от него спустя всего полгода, 21 августа, к Мураду Ухмусултанову. Последний оказался «темной лошадкой» — этого человека на строительном рынке Казани практически не знают.
Строитель без опыта
Мурад Ухумсултанов также недавно стал собственником еще одной очень молодой и успешной казанской компании, работающей на рынке недвижимости — ООО «Вектор групп». Фирма, основанная в конце октября 2018 года Петром Балмасовым, явно идет в гору — по данным «Спарк-Интерфакс», в 2019 году ее выручка от продажи составила 90,8 млн руб, а чистая прибыль — почти 128,8 млн.
Информации о Мураде Ухумсултанове, как о строителе, в Интернете найти не удалось. И как о предпринимателе тоже: согласно «Спарк-Интерфакс», кроме двух вышеназванных фирм, он никогда не владел и не руководил никаким бизнесом, не был зарегистрирован и как индивидуальный предприниматель.
Единственное упоминание о татарстанце с таким же именем и фамилией связано с новостью, опубликованной в июле 2019-го — о том, что на состоявшемся в Подмосковье открытом чемпионате России по вольной борьбе среди ветеранов в честь 75-летия Заслуженного тренера России, четырехкратного чемпиона мира среди ветеранов Вано Маргаряна призовое место в весовой категории до 100 кг занял житель нашей республики Мурад Ухумсултанов.
«Реальное время» не смогло расспросить лично Мурада Ухумсултанова о предыстории приобретения двух татарстанских компаний, планах их развития или спортивном прошлом, поскольку все имеющиеся в открытом доступе телефоны компании «Сармай», указанные в открытых источниках, оказались недоступны. Но редакция готова предоставить ему слово.
«Это техническая смена»
Говоря о «Сармае», заместитель генерального директора СК «Унистрой» Искандер Юсупов заметил, что «много лет назад работал с ее прежним директором, однако связи давно утрачены», а про Ухумсултанова ничего не слышал. Действительно, в прежних интервью «Реальному времени» Линар Гарипов упоминал о тесном сотрудничестве своей фирмы с компанией «Унистрой», в частности как раз по строительству «срезанного» в высоту дома на Максимова.
Еще в одной строительной компании, собственники которой не захотели светиться, рассказали, что совсем недавно ООО «Сармай» сдало дом на улице Закиева. Что косвенно свидетельствует об устойчивости бизнеса, несмотря на рокировки в его руководстве. «Думаю, это техническая смена, на деятельности [компании] — это не скажется, — подтвердила это предположение полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ Елена Стрюкова.
ООО «Сармай», по данным «Спарк-Интерфакс», завершило 2019 год с выручкой от продажи в 157,8 млн и 51 млн руб. чистой прибыли.
— Перемена официального собственника не всегда говорит о реальном переходе бизнеса в новые руки, — прокомментировал «Реальному времени» загадочную передачу прав на строительный бизнес эксперт, пожелавший остаться неизвестным. — У любого бизнеса возможны скрытые бенефициары, которые принимают решения, а мы знаем номинальных.
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