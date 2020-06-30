Александр Малькевич: «Люди хотят, чтобы власть была сильной и компетентной»

Журналист и глава Фонда защиты национальных ценностей — о голосовании по Конституции, происхождении фейков и угрозе повторения бунтов Black lives matter за пределами Америки

Фото: Ринат Назметдинов

В минувшие выходные в Татарстан в качестве наблюдателя на голосование по поправкам в Конституцию приехал Александр Малькевич — известный журналист и глава Фонда защиты национальных ценностей. Он высоко оценил уровень проведения голосования в республике — настолько высоко, что единственной проблемой, по мнению Малькевича, является сложность повторить все то, что проводят в республике за неделю, в течение одного дня. О ходе голосования по поправкам в Конституцию, о том, откуда берутся фейки о выборах и чего от грядущих выборов хочет народ, с Малькевичем поговорило «Реальное время».

Как Малькевич придумал реформу образования

— Здравствуйте, Александр! Расскажите, пожалуйста, о себе нашим читателям.

— Александр Малькевич, член Общественной палаты России, заместитель председателя комиссии по СМИ, возглавляю Фонд защиты национальных ценностей. Журналист, много работал в регионах.

В декабре 2018 года был внесен Минфином США в санкционный список — я первый и единственный российский журналист, находящийся под санкциями США. Причем с очень почетной формулировкой, с точки зрения журналистики, «за публикацию материалов, способных разделить американское общество по политическим мотивам». Одним из первых я начал писать о тех проблемах, которые у них есть. А то, что их общество разделено, мы видим сейчас в ежедневном режиме.

Занимаюсь кучей общественных проектов в сфере защиты прав российских граждан за рубежом, прав журналистов, автор ряда законодательных инициатив в сфере интернета.

— Например, каких?

— Мы добились с коллегами в свое время смягчения ответственности закона о лайках и репостах, чтобы перестали сажать. Добились принятия закона о противодействии фейковой информации. Сейчас мы добиваемся принятия закона о саморегулировании социальных сетей, иначе он называется «Закон об информационных посредниках».

Я пользователю, говорю: «ты иди, пиши, что хочешь, у нас свобода!». Потом приходит силовой товарищ и говорит «пройдемте». А если бы все это было построено как на Западе, ты бы просто не смог опасную запись опубликовать

Я глубоко убежден, что нести ответственность за контент должна площадка. Если бы такой закон — а подобные есть в Германии и во Франции — у нас действовал, то у нас не было бы вообще посадок за лайки и репосты. Здесь проявляется цинизм наших социальных сетей. Вот представьте, я хозяин социальной сети. Я пользователю говорю: «ты иди, пиши, что хочешь, у нас свобода!». Потом приходит силовой товарищ и говорит «пройдемте». А если бы все это было построено как на Западе, ты бы просто не смог опасную запись опубликовать. То есть ты пишешь что-нибудь экстремистское, а социальная сеть тебе не дает.

— Как это должно быть технически-то? Армия модераторов или особый алгоритм?

— И так, и так. Можно же написать алгоритм, набор стоп-слов. Либо обратная история: ты опубликовал, но по обоснованной жалобе пользователя модератор сносит запись. Но ты защищен как пользователь. Ты пишешь какую-то злобную абракадабру, но ты не сядешь за это. А соцсеть заплатит огромные штрафы, если это оставит. Но соцсетям это невыгодно — это расходы. Поэтому у нас все цветет и пахнет: экстремизм, порнография, торговля оружием и наркотиками, паблики, в которых обсуждают скул-шутинги, и все остальное.

Плюс у меня есть инициатива по изменениям в учебной программе. Пусть меня распнет Министерство просвещения, я считаю, что половину предметов можно выкинуть из школьной программы! Уберем их, и ничего страшного не случится.

— Это какие?

— От того, что в школе не будет геометрии и даже алгебры — что плохого произойдет с молодым человеком?

— В нынешней системе он как минимум не сдаст ЕГЭ и не поступит в вуз.

— Это масштабной реформой должно быть, которая затронет и ЕГЭ. Ладно, вот вы вышли из школы и как вам эта геометрия пригодится?

Пусть меня распнет Министерство просвещения, я считаю, что половину предметов можно выкинуть из школьной программы! Уберем их, и ничего страшного не случится

— Ну, на первом курсе университета она мне пригодится. Я сейчас не пытаюсь с вами спорить, а просто иду по этой логике.

— Это если вы выбираете технический вуз

— Многие выбирают технические вузы.

— Тогда другая ситуация. Кстати, вот меня всегда спрашивают, в чем функционал Общественной палаты России. Я говорю — это прежде всего задача устроить мощную дискуссию. Вот как сейчас. Начнешь разбираться — у каждого предмета окажется свой лоббист.

Хорошо, если вы выбрали блок физико-математических дисциплин — тогда вам будут не нужны другие предметы. Если я выбираю гуманитарный [блок], мне эти предметы не понадобятся вообще, а главное — не понадобятся в жизни. От того, что там косинус-тангенс-котангенс… Для этого есть калькулятор. Латынь полезнее, можно хотя бы красивой поговоркой в речи воспользоваться.

Гораздо важнее изучать другие вещи, например, информационная гигиена, информационная безопасность. Представьте: девочка лет 10-11, которая, может быть, отличница, не понимает, как себя вести в интернете. Что можно писать, что можно публиковать, что вываливать какие-то интимные фотографии в аккаунт у себя нельзя, и тем более нельзя участвовать в сомнительных флеш-мобах и «заданиях». Кто ей это все объяснит?

Нам рассказывают, что в школах добавили третий час информатики или что на ОБЖ тоже будут чуть-чуть рассказывать [про информационную гигиену и безопасность] — но этого недостаточно. Коронавирус показал, что взрослые люди переходили по левым ссылкам, вводили данные карточки там-сям, куча людей пострадала. А кто им объяснил вот это все?

Решил на себе испытать, что значит голосовать в современных условиях с соблюдением безопасности. Есть же популярный конкурс «проверено на себе» — вот, проверил

Фейкометы в кустах

— Вы решили проголосовать в Казани и здесь быть наблюдателем на голосовании по поправкам в Конституцию. Почему?

— Мне просто очень нравится город и республика. Я согласился поучаствовать в работе экспертного клуба «Волга» и решил совместить приятное с полезным. Решил на себе испытать, что значит голосовать в современных условиях с соблюдением безопасности. Есть же популярный конкурс «проверено на себе» — вот, проверил.

— На что обратили особое внимание при посещении участков — положительные, отрицательные моменты?

— А отрицательных моментов нет. Все очень скрупулезно, организовано достойно. Сложность я вижу только в том, что такую высокую планку задали по организации голосования, что теперь это может стать проблемой в сентябре, на выборах президента Татарстана.

— А почему это может стать проблемой?

— Скажу так с юмором, людей сейчас разбалуют. Вот вы проголосовали уже?

— Да, в первый день сходил.

— Теперь вам идти 13-го сентября. Давайте разберем картину. Тем более, что я уверен — будут мои «любимые» «фейкометы» пытаться там подгадить. Вот вы собрались голосовать 13-го числа. Вы проголосовали в первый день, сейчас еще долго будет идти голосование. А в сентябре это будет один день. Многие люди захотят, чтобы это было так же безопасно и комфортно. Если так же безопасно и комфортно, то возможно будут очереди. Вы приходите на участок и понимаете, что не можете моментально проголосовать. Встали в очередь, вас это уже немного напрягает. За вами выстроилась еще толпа людей. А в кустах сидит, например, ваш коллега и тут же строчит.

Вариантов может быть много. Первый фейк — «власть, злобная, нагоняет людей» — но в это никто не поверит. Следующий — «вот, смотрите, очаг заражения». А дальше уже можно развивать сколько угодно. И это серьезный вызов.

При желании можно любую картинку прокомментировать плохо. А такое желание будет, потому что Татарстан — сильный, процветающий регион, и это далеко не всем нравится

Предположим, все с пандемией более-менее рассосалось, уже не нужны такие строгие меры защиты. Но кто-то продолжает сидеть в кустах. И пишет, что «все умрут, никаких мер защиты нету, как вот так». При желании можно любую картинку прокомментировать плохо. А такое желание будет, потому что Татарстан — сильный, процветающий регион, и это далеко не всем нравится.

Я знаю, что власти здесь очень грамотные, грамотно построена информационная политика. Я говорю это, чтобы все понимали, когда эти фейки пойдут, что это делается сознательно, для того, чтобы людей завести и настроить соответствующим образом.

— И как тогда с этим бороться? Может быть, в дело вступит электронное голосование?

— Было бы круто.

— По опыту тех двух субъектов, где это сейчас происходит, помогает это?

— Конечно. На заседании экспертного клуба «Волга» я как раз обозначал эту проблему: неделя голосования — это комфортно, можно все спланировать, ты под защитой, плюс ты участвуешь в важнейшем в жизни страны голосовании. А в сентябре важнейшее голосование для жителей республики. Но уже не неделя, а один день. И все кусты будут забиты разными «писателями».

Это моя любимая тема, я могу часами говорить. Я — главный борец с фейками в стране и специалист по их разоблачению. У меня как раз есть проект, который сейчас на паузу поставил, называется «Фейкам.Нет». Это видеоблог, 40 выпусков я записал. Там около 13 млн просмотров у роликов, в которых я разбираю всевозможные фейки.

В кустах можно писать все, что угодно про выборы. «На участке таком-то закашлялся человек — по всем признакам видно, что у него коронавирус, теперь все заболеют». И ничего доказывать не надо. Ты можешь даже не сидеть в этих кустах, а сидеть дома. Просто посмотреть по карте номер соседнего участка и написать. Это проблема, которую власти должны как можно скорее начать решать.



Любой, у кого есть верифицированный личный кабинет, может проголосовать. Ваша запись абсолютно защищена, никто за вас проголосовать не может

— Когда возникает вопрос о чем-то электронном — голосовании или пропусках, появляется два вида критиков. Первые начинают искать «дыры» в системе, бояться сливов персональных данных. А вторые пугают, по Вашему меткому выражению, «ужасами Билла Гейтса». Что им можно возразить?

— Электронное голосование — это самый безопасный способ голосования. И самый комфортный. Любой, у кого есть верифицированный личный кабинет, может проголосовать. Ваша запись абсолютно защищена, никто за вас проголосовать не может. Чтобы завести кабинет на госуслугах, нужен же не только телефон и паспорт, нужно же и в МФЦ сходить.

Самая дикая история, какая только может быть — это если вы отдадите телефон и пароль от госуслуг своему подельнику, и тогда он проголосует за вас. Но это ситуация малореальная — мало того, что телефон должны, например, украсть, так еще чтобы он был без пароля, и на первой же страницы было написано огромными буквами «ПАРОЛЬ ОТ ГОСУСЛУГ». И не только пароль — когда заходишь, сервис часто пишет «обнаружена подозрительная активность», и просит ввести еще что-нибудь.

Что касается всяких мифов, что «вы проголосуете, а злые люди поменяют все» — голосование строится на платформе блокчейн. Если система замечает, что была попытка вторжения, то следующий блок не сформируется, и дальше система не поедет. Это просто нужно до каждого донести.



— Кстати, о фейках. В рамках вашего проекта вы часто сталкивались с фейками, связанными с Татарстаном?

— В связи с голосованием по Конституции пара больших фейков Татарстан затронула. Это знаменитый ролик про «ручки с исчезающими чернилами», и очень ярко в Татарстане зашел фейк о том, что после голосования будут обратно закрывать всех на карантин, что Набережные Челны почему-то первыми окажется. Такие фейки сейчас по стране пошли, их задача — максимально снизить явку. [Люди будут думать]: зачем голосовать, если чернила исчезают, ты проголосуешь — тебя запрут дома.

Способность власти тебя защитить, при этом чтобы власть была компетентной, в том числе в экономике, и чтобы умела объяснять свои решения — запросов много, Но в Татарстане как раз с этим проблем нет

«Есть запрос на защиту»

— К вопросу сентябрьских выборов. Каков сейчас, по Вашему мнению, основной запрос общества к власти? Чего люди хотят от этих выборов?

— Мне кажется, что люди хотят, чтобы власть была сильной и компетентной. Мы видим, насколько все непросто. Вообще есть запрос на защиту, государство должно быть патерналистским. Защищать и по линии здравоохранения, и по линии личной безопасности.

Мы видим, что сейчас происходит в Америка, когда государство на федеральном уровне и региональном неспособно [обеспечить защиту]. Когда в большом городе Сиэтл несколько недель центр захвачен анархистами, грабежи, разбой, изнасилования, и власть ничего не в состоянии с этим сделать. Когда сносят памятники уже не только своим президентам, но писателям, поэтам, Колумбу. У обычного человека возникает вопрос: где т, власть?

Способность власти тебя защитить, при этом чтобы власть была компетентной, в том числе в экономике, и чтобы умела объяснять свои решения — запросов много, Но в Татарстане как раз с этим проблем нет.

— Как раз недавно действующий президент Татарстана Рустам Минниханов выступал с предвыборной программой — как думаете, он отразил в ней эти моменты?

— Да, все базовые вещи прозвучали. И я рассчитываю, что эта программа еще расширится. Первое заявление было сильным, понятным, думаю, дальше эти тезисы будут еще развиваться.

— Вы — президент Фонда защиты национальных ценностей. Как с защитой этих ценностей обстоят дела в Татарстане?

— Эти ценности всегда находятся под угрозой извне. Тот мир, то спокойствие — а как раз в Татарстане оно особенное — кого-то не устраивает, поэтому сюда будут бить. Будут плодиться фейки. Скажу еще программную вещь: когда был пик американских протестов, «жизни черных важны», мы обсуждали с экспертами в Москве, как бы эта зараза к нам бы не пришла, и возник вопросы: а кто «наши black»? Чьи жизни должны быть важны, кто должен восстать?

Рано или поздно они попытаются вкинуть лозунг, что «жизни малых народов важны», «жизни депортированных важны», «жизни еще кого-то важны», давайте начнем крушить

И я считаю, что удар будет наноситься по регионам, где живут ранее депортированные. Бить будут по Кавказу, по крымским татарам, и родственным народам. Мы видим это из дочерних проектов «Радио Свобода»: «Крым.Реалии», «Каквказ.Реалии», «Идель.Реалии», на северо-западе есть «Север.Реалии», которые баламутят воду вокруг наших малых народов. Есть «Сибирь.реалии». Это их долгосрочная цель.

Важно, чтобы мы с вами это зафиксировали, чтобы это увидели люди, принимающие решения. Потому что рано или поздно они попытаются вкинуть лозунг, что «жизни малых народов важны», «жизни депортированных важны», «жизни еще кого-то важны», давайте начнем крушить.

Это звучит сейчас немного как антиутопия. А кто мог представить себе, что в Америке вот на этой знаменитой горе Рашмор, где высечены четыре президента…

— Что, и до нее добрались?

— До нее доберутся. Потому, что там Вашингтон — ему уже осквернили несколько статуй, и собираются еще. Линкольн — предлагается демонтировать его мемориалы, потому что он как-то оскорбляет. Статую Джефферсона уже снесли. Статую Рузвельта от Музея Естественной истории Нью-Йорка уже уносят. То есть все четверо уже «замараны», осталось только гору взорвать. Кто мог себе это представить? Она же на брошюрах всех. Поэтому запалить такое в России они очень бы хотели.

— И что власть должна на это ответить?

-Это тема для отдельной большой беседы. Сейчас мы на этом заострили внимание, те, кому нужно это прочитают. У меня рождается сразу две темы для экспертного клуба «Волга». Первая — «Возможности и сложности электронного голосования в сентябре», а вторая, очень серьезная — «Какие меры по дестабилизации России, особенно национальных территорий, извне будут предприниматься, чтобы поджечь нас так же, как подожгли Америку». Если коллеги меня поддержат, то с приглашением прессы проведем, будем зажигать. В хорошем смысле слова.