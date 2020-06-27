Сердце Гончаровой свободно, а Кошелева отправилась в гости к Спиридонову

Обзор соцсетей звезд женского волейбола

Режим самоизоляции постепенно отходит на второй план, пусть коронавирус и продолжает вносить коррективы в события мирового спорта. На неделе пришла совсем не радостная новость, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой женская сборная России по волейболу отменила запланированные на июль трехнедельные сборы в Анапе. Таким образом, вынужденные каникулы у девушек растягиваются на дополнительный месяц. О том, как очаровательные волейболистки проводят свой отдых — в обзоре их социальных сетей от «Реального времени».

Почему Гончарова не хочет знакомиться в интернете

Уроженка Львовской области Наталия Гончарова на юношеском и молодежном уровнях играла за сборную Украины, но с 2008 года выступает в составе московского «Динамо» и защищает честь российского флага. Является одной из самых красивых спортсменок страны и главной ударной силой сборной в атаке на протяжении уже многих лет.

Несколько лет назад распалась, пожалуй, самая популярная волейбольная пара Гончаровой и либеро Алексея Обмочаева. На днях официальный Твиттер-аккаунт женской Суперлиги заострил внимание на том, что прямо сейчас сердце волейболистки свободно и она не состоит в отношениях.

Важная информация pic.twitter.com/NkkJ2SxzAG — Женская волейбольная Суперлига Париматч (@superligawomen) June 25, 2020

— Я никогда не соглашусь на приглашение на кофе по интернету. Мне это абсолютно неинтересно. Я в принципе не люблю общение через интернет, Инстаграм. Я практически никому не отвечаю в соцсетях. Мое сердце свободно, — трогательно призналась Наталия.



Собака волейболистки по кличке Бахус была очень популярна в ее соцсетях, однако прошлой зимой пес умер. На карантине Гончарова презентовала своего нового питомца.

Как Кошелева и Спирик занимались спортом на карантине



На сбор в Анапу должна была приехать и эта прославленная волейболистка — в сборной ее не было с 2017 года. Татьяна Кошелева в последние годы много попутешествовала по миру, подписывая контракты то в Китае, то в Турции, то в Италии, то в Бразилии. В прошедшем сезоне она стала доигровщицей калининградского «Локомотива», однако весной клуб уже объявил, что контракт с волейболисткой не будет продлен.

Не так давно Кошелева решила попробовать себя в амплуа блогера, создав собственный ютьюб-канал. К делу Татьяна подошла со всей серьезностью, а на этой неделе она презентовала увлекательное видео о поездке в гости к своему давнему другу, самому шумному волейболисту страны Алексею Спиридонову.

Спортсмены играли в теннис, волейбол и делали совместные упражнения. Помимо спорта также жарили стейки, катались на велосипедах и мотоцикле, ходили на рыбалку.



Также на самоизоляции Кошелева немало философствовала в соцсетях, отмечая, что «жесткость на площадке должна сменяться женственностью и отсутствием суеты в жизни».

Кадочкина в купальнике



Уроженка Оренбурга в юном возрасте переехала в столицу Татарстана и сейчас является главным активом «Динамо-Казань». Она дебютировала в Суперлиге в 14 лет, а уже в позапрошлом сезоне стала игроком основного состава. Сейчас Кадочкину старательно оберегают от внимания прессы, чтобы она вдруг не «зазвездилась», потому что все выданные авансы Татьяне придется еще оправдывать.

«Инстаграм» волейболистки очень женственный и красивый.

В мае Татьяна в компании одноклубниц Анны Котиковой и Ольги Бирюковой отправилась в Ярославль на весьма необычные сборы в режиме самоизоляции.



В июне Кадочкина порадовала и фото в купальнике.



Сейчас спортсменка находится в Казани. Она должна была приехать в июле в Анапу, но теперь остается только любоваться красивыми закатами в столице Татарстана.



Старцева продолжает радовать классными образами



Один из главных старожилов сборной России (на самых разных уровнях) капитан «Динамо-Казань» Евгения Старцева провела за национальную команду более 150 игр. Уже давно считается лучшей связующей в стране.

Отличительной чертой соцсетей Евгении является разнообразие образов, которыми преисполнены ее фотосессии. В последние месяцы Старцева разошлась не на шутку.

Ефимова — на Алтае



Волейболистка Екатерина Ефимова родом с Сахалина, однако за свою богатую карьеру успела поиграть и в Нижнем Новгороде, и в Уфе, и в Омске, а с 2018 года выступает в составе московского «Динамо» и регулярно входит в состав сборной России.

Начало самоизоляции спортсменки выпало на пребывание в Красноярском крае.

В начале лета Ефимова со своим молодым человеком отправилась на Алтай и посетила ряд красивейших мест.



В долине Чулышман Екатерина не сдерживала эмоций от увиденного, однако пообещала рассказать о поездке позже:



— Очень хочется рассказать про наше путешествие на Алтай… У нас такая красивая страна!



Зайцева поет и медитирует

Хрупкую блокирующую с большими глазами Валерию Зайцеву называют одной из самых привлекательных волейболисток новой волны. Этой весной она могла перейти в «Динамо-Казань», однако осталась в калининградском «Локомотиве».

Во время вынужденного отпуска Зайцева, как и Ефимова, отправилась изучать природу Горного Алтая. На Каракольских озерах спортсменке даже удалось помедитировать.

А совсем недавно Валерия похвасталась участием в песенном баттле против известного спортивного диктора Олега Богачева.