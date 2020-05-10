«Сетевая компания» запустила «энергию памяти» спецпроектом на своем сайте и выставкой

Энергетики поздравили ветеранов отрасли с Днем Победы и почтили память бойцов и тружеников тыла

Фото: Пресс-служба ОАО «Сетевая компания»

Узнать, как конкретные люди помогали не остаться без тепла и света жителям Татарстана в страшные военные годы, или погрузиться в воспоминания тех, кто был на передовой, теперь можно на сайте «Сетевой компании». На предприятии не только запустили проект в память о Победе, но и традиционно выбрали финалистов конкурса детских рисунков, посвященных Великой Отечественной войне, и впервые организовали передвижную выставку экспонатов, которые собрал поисковой отряд под предводительством начальника электроподстанции из филиала «Чистопольские электрические сети».



«Энергия памяти»

Ко 75-летию Победы на сайте ОАО «Сетевая компания» появился спецпроект «Энергия памяти», в котором собраны воспоминания ветеранов, семейные хроники, история энергетики в военное время.

— Каждый может зайти на сайт и посмотреть информацию, чтобы память о великой Победе из года в год только крепла, — отметил заместитель гендиректора компании Вадим Лукин

Диджитал-проект стал лишь частью проделанной работы — в головном офисе ОАО «Сетевая компания» также открылась передвижная выставка, посвященная Дню Победы. В центре экспозиции расположились более 100 экспонатов, заботливо собранных в ходе ежегодных экспедиций военно-патриотического поискового отряда «Выстрел» из Чистополя, руководитель которого — сотрудник компании. В этом году отделение отметило 12-летие. Его главой все эти годы является Дмитрий Юдин, начальник подстанции «Чистополь-220». Именно он и предоставил для выставки каски, снаряды, оружие и личные вещи соотечественников, найденные в ходе раскопок под Ерзовкой.

Место поисков было выбрано не случайно. В самом начале осени 1942 года татарстанские бойцы сформированной 120 стрелковой дивизии приняли первый бой под Сталинградом. Город на берегу Волги был важным рубежом, ведь его взятие давало противнику возможность перерезать транспортную артерию, по которой в центральные районы с юга поставляли провизию и топливо. В ночь с 3 на 4 сентября 1942 года 120 стрелковая дивизия прибыла под деревню Ерзовка в 16 км от Сталинграда, чтобы завладеть высотами и пробиться к северным окраинам города к блокированной 62 армии.

В ходе боевых действий многие из солдат погибли, но с задачей справились — Сталинград выстоял. В память о подвиге в Ерзовке в центре поселка стоит железобетонный обелиск, на котором нет имен — только номера шести дивизий. Среди павших бойцов были похоронены единицы, большинство из них числятся без вести пропавшими и лежат в оврагах и воронках. Только 120-я дивизия потеряла за время боев половину личного состава, оставив в братских могилах более 5 тысяч человек.

В центре экспозиции расположились более 100 экспонатов, заботливо собранных в ходе ежегодных экспедиций военно-патриотического поискового отряда «Выстрел» из Чистополя, руководитель которого — сотрудник компании

Именно их все эти годы и ищет поисковый отряд «Выстрел», годами помогая родным погибших из Татарстана и всей России найти и с почестями похоронить своих близких. В свою очередь найденные осколки памяти прошлого члены отряда привозят в Казань, где очищают их от грязи и по крупицам восстанавливают.

— Все, что здесь представлено — это лишь малая часть. Много экспонатов я подарил музею МВД, районным школам в Чистополе, Заинске, Набережных Челнах, Альметьевске, — говорит Дмитрий Юдин.

Экономьте электроэнергию

Эти частички истории соседствуют с современным видением прошлого, ведь рядом с ними располагаются стенды с работами детей сотрудников «Сетевой компании», которым ежегодно в рамках конкурса предлагают представить свои рисунки на тему Великой Отечественной войны. Победители традиционно получают денежные призы, но внимание на этом никто не акцентирует, понимая, что дети и их родители переосмысливают события 75-летней давности совсем не ради денег.

Дополняют экспозицию репродукции плакатов военного времени с призывами экономить электричество по причине, которая сейчас не может не ужасать — например, что час потребления электроэнергии равен изготовлению трех патронов, а это значит, что «Если горение на час сократится, то лягут в могилу еще три фрица». Там же можно найти историю энергосистемы ТАССР в 1941—1945 годах, за которые стояла задача значительно нарастить ресурсы и усилить надежность и эффективность работы в сжатые сроки.

Дополняют экспозицию репродукции плакатов военного времени, о которой подробнее рассказал Зульфат Мингалиев, руководитель контакт-центра ОАО «Сетевая компания»

С памятью о погибших и заботой о живущих

Отдельное, самое важное место в компании отдано благодарности и памяти о тех, кто ушел на фронт с работы на электростанциях, несмотря даже на наличие брони, позволяющей остаться в тылу, или продолжал в тяжелые времена трудиться на предприятии. А и тех, и тех было не мало.

— На место бойцов приходили женщины, 15—17-летние подростки. Когда мы начинали трудиться, они еще работали в системе электроснабжения Республики Татарстан, — вспоминает Зульфат Мингалиев, руководитель контакт-центра ОАО «Сетевая компания».

Информация о них уже стала частью истории энергетической отрасли Татарстана. За живыми свидетелями того страшного времени продолжают ухаживать, обеспечивая их путевками в санаторий и оказывая адресную помощь. На сегодня, по словам заместителя руководителя «Сетевой компании» Вадима Лукина, у них числится более 3 тысяч ветеранов-энергетиков, пять из которых — ветераны Великой Отечественной войны и 47 — тружеников тыла. Накануне Дня Победы все из них получили продуктовые наборы, которые бесконтактно доставили при поддержке волонтеров.



Накануне Дня Победы все ветераны получили продуктовые наборы, которые бесконтактно доставили при поддержке волонтеров

Как рассказал Рафаиль Закиров, председатель совета ветеранов, подробнее познакомиться с работой предприятия в этом направлении можно будет сегодня, 10 мая в 13.30, когда по Первому каналу покажут ролик, ставший одним из лучших в стране в конкурсе видеосюжетов от Министерства энергетики России к 9 Мая.