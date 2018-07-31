ООО Казанский электромеханический завод

Общая информация

ООО «Казанский электромеханический завод» (КЭМЗ) входит в тройку крупнейших отечественных производителей автогидроподъемников.

Завод был основан в 1948 году. Первоначально предприятие было ориентировано на ремонт генераторов, электрических моторов, изготовление силовых трансформаторов и распределительных пунктов, изготовление электротехнической продукции для нужд сельского хозяйства. С 1957 года завод специализируется на производстве грузоподъемной техники.

Номенклатура производимой продукции на сегодняшний день насчитывает около 30 моделей коленчатых (тип ВС) и телескопических автогидроподъемников (тип АПТ, ПСС и ТА) с высотой подъема от 14 до 37 метров включительно, устанавливаемых на шасси автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ. С 2002 года завод изготавливает пожарные автолестницы АЛ-30 на шасси «КАМАЗ» и «УРАЛ».

Генеральный директор — Алексеев Алексей Николаевич



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