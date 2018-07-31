ООО Казанский электромеханический завод
Общая информация
ООО «Казанский электромеханический завод» (КЭМЗ) входит в тройку крупнейших отечественных производителей автогидроподъемников.
Завод был основан в 1948 году. Первоначально предприятие было ориентировано на ремонт генераторов, электрических моторов, изготовление силовых трансформаторов и распределительных пунктов, изготовление электротехнической продукции для нужд сельского хозяйства. С 1957 года завод специализируется на производстве грузоподъемной техники.
Номенклатура производимой продукции на сегодняшний день насчитывает около 30 моделей коленчатых (тип ВС) и телескопических автогидроподъемников (тип АПТ, ПСС и ТА) с высотой подъема от 14 до 37 метров включительно, устанавливаемых на шасси автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ. С 2002 года завод изготавливает пожарные автолестницы АЛ-30 на шасси «КАМАЗ» и «УРАЛ».
Генеральный директор — Алексеев Алексей Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420039, г. Казань, ул. Восход, 39
- Телефон: (843) 560-51-15
- Email: kazanemz@mi.ru
- Сайт: www.kazanemz.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018