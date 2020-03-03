ЖК «Манхэттен»: экологичность, «умные» квартиры и первые в высотных домах Казани солнечные батареи

В комплексе бизнес-класса на Оренбургском тракте запустили сбор возобновляемых ресурсов и рассказали о новых технологиях в квартирах

В минувшую пятницу журналисты побывали на экскурсии в ЖК «Манхэттен», где им показали, как на практике работает технология «Умный дом», и официально запустили работу солнечных станций, которые впервые в Казани позволят жителям высотного комплекса пользоваться возобновляемой энергией и экономить на общедомовых нуждах. Подробности — в материале «Реального времени».

Нью-Йорк по-казански

Ключи от квартир в казанском «Манхэттене» начали выдавать новоселам в начале февраля. Проект «#Cуварстроит» располагается по соседству с «Казанской ярмаркой» — в 5 минутах езды от центра и в 20 минутах от аэропорта. Новый жилой комплекс бизнес-класса выполнен по проекту архитектурного дома «АДТ» и включает в себя три башни: «Архитектура» в 16 этажей, «Шоу» в 20 этажей и «Искусство» в 23 этажа.

Для удобства жителей на территории оборудована подземная парковка, планируется открытие бизнес-центра и уже сейчас завершается оснащение частного детского сада. В последнем в сентябре этого года откроется три группы — на 16, 12 и 9 детей.

Руководитель сети детских садов Альбина Мингазова рассказала, что принимать малышей начнут с 1,8 года

Руководитель сети детских садов Альбина Мингазова рассказала, что принимать малышей начнут с 1,8 года. С 7 утра до вечера они будут под присмотром опытных педагогов и медицинского работника, а современный ремонт и оборудование, собственная кухня, оснащение очистителями воздуха, охрана с видеонаблюдением и комфортная многофункциональная детская площадка позволят родителям быть спокойными за здоровье, развитие и досуг своих детей.

ЖК с солнечными батареями

При строительстве ЖК «Манхэттен» учли самые современные технологии, поэтому, например, в домах установлены самоочищающиеся архитектурные стекла, а на крышах размещены солнечные станции IV поколения — впервые в высотном строительстве в Казани.

Запустил работу станций лично генеральный директор «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов вместе с жительницей ЖК Людмилой Черновой, которой перед этим торжественно вручили ключи от новой квартиры.

Благодаря монокристаллическим панелям площадью по 120 квадратных метров при аварии городских сетей квартиры продолжат обеспечиваться электроэнергией до 10 часов. Но и в обычное время жители останутся в плюсе, ведь установки позволяют экономить ресурсы, а значит, снижать сумму в квитанции за коммунальные услуги.

Предполагается, что установки будут частично обеспечивать энергией места общего пользования и освещение двора, благодаря чему расходы освещение будут ниже на 20% от ОДН. За обслуживание солнечных батарей жильцам платить не надо. Правда, раз в 5 лет оборудованию потребуется техническая экспертиза.

Когда квартиры по-настоящему умные

Свои новшества оказались и в самих квартирах жилого комплекса. Так, «Манхэттен» стал первым проектом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, где под ключ предлагают создание «Умного дома». Технологию внедряют партнеры застройщика — компания Rubetek совместно с «Леруа Мерлен». При этом можно заказать как услуги по установке и наладке технологии, так и включить их в комплекс ремонта «под ключ».

Познакомиться поближе с работой системы можно в шоуруме в башне «Архитектура», где работать «Умному дому» помогает «Яндекс.Станция». По команде при входе в квартиру она включает свет, запускает в работу технику, которая настраивается через приложение. Таким образом, после тяжелого рабочего дня можно без усилий одновременно согреть воду в чайнике, включить любимую музыку и многое другое.

По словам руководителя отдела продаж Rubetek Екатерины Пархомец, минимальная стоимость установки и интеграции технологии «Умный дом» начинается от 5 тысяч рублей без учета «Яндекс.Станции». Дальше цена зависит от потребностей и возможностей клиента.

В «Манхэттене» есть спрос на переформатирование дома в умный. Кроме того, как замечает коммерческий директор «#Суварстроит» Эльвира Галяутдинова, для покупателей пентхаусов действуют особые условия — базовая система «Умного дома» вместе со станциями идет в подарок к жилью бизнес-класса.

Экологичность во всем

В качестве шоурума, в котором и представлена современная технология, была выбрана трехкомнатная квартира со стильным дизайном и экологическими материалами. Например, в коридоре оттенки серого разбавляет насыщенно зеленая фитостена.

Подобный продуманный подход, отсылающий к образу жизни и современным трендам, оказался близок казанцам. По словам Эльвиры Галяутдиновой, квартиры в новом ЖК практически распроданы, но пока еще есть шанс приобрести жилье с просторной планировкой.

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