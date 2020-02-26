Казанский ЦУМ займет 130 миллионов на реконструкцию

На заемные деньги торговое предприятие Казани проведет реконструкцию старейшего магазина

Фото: Екатерина Аблаева

Как выяснило «Реальное время», казанский ЦУМ берет кредит в 130 млн рублей под залог здания и расположенного под ним земельного участка — такое решение было принято на общем собрании акционеров торгового дома 25 февраля. Об условиях и целях кредита, на которые он будет потрачен, и планах развития одного из известнейших торговых предприятий Казани нашему изданию рассказали сегодня в руководстве универмага.

Кредит — дело решенное



25 февраля в АО «Торговый дом «Казанский ЦУМ» прошло общее собрание акционеров, участники которого 99,9% голосов дали согласие на совершение сделки по привлечению денежных средств — получение кредита в 130 млн рублей сроком на пять лет под процентную ставку не более 12% в год.

В качестве обеспечения кредита было решено использовать имущество АО — здание торгового центра общей площадью 32668,2 кв. м и земельный участок под ним площадью 2,8 га и кадастровой стоимостью 376,9 млн рублей.

— Мы планируем взять кредит на реконструкцию здания, о которой ваше издание уже писало, — подтвердила «Реальному времени» директор ЦУМа Сания Шехмаметьева, — но пока мы не готовы раскрыть вам подробную информацию о целях этого кредита. Мы пока еще окончательно не утвердили планы реконструкции.

Руководитель торгового центра добавила, что одной из целей, на которые планируется потратить кредит, является создание условий, которые помогут привлечь в торговый центр новых перспективных арендаторов и крупные торговые сети. Фото Екатерины Аблаевой

Руководитель торгового центра подтвердила, что на заемные деньги, в частности, планируется построить подземную парковку. И добавила, что одной из целей, на которые планируется потратить кредит, является создание условий, которые помогут привлечь в торговый центр новых перспективных арендаторов и крупные торговые сети.

Главное — кухня

О планах реконструкции ЦУМа «Реальному времени» стало известно в октябре 2019 года. Тогда сообщалось, что идею реновации одного из старейших ТЦ Казани разработала московская компания Lynks Property Management. Кроме строительства подземной парковки эта идея включает «освоение» пустовавших до сих пор площадей цокольного этажа и реализацию некоего уникального для Казани «проекта, связанного с едой, но не фуд-корта».

Суть этого проекта, который собираются реализовать на втором этаже торгового центра на площади около 3 тыс. квадратных метров, — представить кухни народов мира: русскую, татарскую, итальянскую, американскую, японскую, вьетнамскую, корейскую. Всего там разместят 14 корнеров и два ресторана. Еще один откроют на первом этаже.

Предложившая эту идею исходя из специфики состава посетителей ЦУМа, основу которого составляют сотрудники окрестных офисов и туристы, компания Lynks Property Management специализируется на управлении коммерческой недвижимостью. Она консультирует и управляет четырьмя десятками российских торговых объектов, в том числе и за пределами столицы России. В Казани под ее управлением работает ТЦ «Южный» на проспекте Победы.

Суть этого проекта, который собираются реализовать на втором этаже торгового центра на площади около 3 тыс. квадратных метров, — представить кухни народов мира. Фото kazantsum.ru

Чья фирма?

Один из старейших торговых центров Казани принадлежит Анвару Алишеву, но не прямо, а через компании, которые владеют более чем 98,17% акций предприятия. Еще 0,65% акций принадлежат непосредственно Алишеву.

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал этого малого предприятия со среднесписочной численностью 113 человек составляет 2,796 млн рублей. 2018 год компания завершила с выручкой от продажи в размере 185,83 млн и чистой прибылью 34,77 млн рублей. На третий квартал 2019 года АО вышло с выручкой в 130,24 млн и чистой прибылью 21,77 миллиона.

Компании, которым принадлежит Казанский ЦУМ, — АО «Центрум», 51,54% акций которого являются собственностью Анвара Алишева, и ООО «Спутник», на 100% принадлежащее АО «Центрум». Оба эти предприятия также высокодоходны и являются устойчивыми игроками рынка, основным видом их деятельности являются вложения в ценные бумаги.