Донат Мухаметшин, Chalbar: «Нас наградили грантом на развитие бизнеса, а мы купили машину»

Как сооснователь казанского ресторана Chalbar учил коллег считать деньги на форуме Ak Bars Business Drive 2019

Фото: Ринат Назметдинов

Казанский ресторатор Донат Мухаметшин, известный по проектам Chalbar и Bazzar, выступил с лекцией на форуме Ak Bars Business Drive 2019 о том, как не просчитаться стартаперам. Спикер начал свой эксперт-класс с рассказа о том, как в течение последних восьми лет строит диверсифицированный бизнес. Сейчас суммарный годовой оборот всех проектов Мухаметшина и Ко, по собственным оценкам, составляет порядка 180 млн рублей, а стартовал 21-летний бизнесмен с друзьями-партнерами с IT-блока, основав компанию Fantasy Technology (разработка мобильных приложений и web-сайтов), а затем — Izum Digital и Codezavod. В ресторанном бизнесе Донат засветился в 2016 году, запустив Chalbar и бар Bazzar. Сейчас на очереди запуск нового кафе, для которого заказали логотип в студии Артемия Лебедева. С ключевыми принципами менеджмента Доната Мухаметшина познакомился и корреспондент «Реального времени».

Как не спустить первые деньги в «золотой унитаз»

«Как все просчитать и не просчитаться» — так обозначил тему своего выступления Донат Мухаметшин, сразу оговорившись, что идеальной формулы ни у него, ни у его команды, конечно же, нет, а весь спич скорее будет посвящен разбору реальных кейсов и проработке шишек, набитых за годы работы. Распределение финансов внутри компании, верные пропорции средств на инвестиции и развитие, кассовые разрывы — по мнению спикера, одни из наиболее полезных и неоднозначных вопросов, которые неплохо было бы проработать для себя каждому начинающему предпринимателю.

Соотносятся ли между собой финансовая грамотность руководителя компании и степень финграмотности, выстроенная внутри самого предприятия? Однозначно, да, озвучил свой первый тезис Донат Мухаметшин. Всех молодых и амбициозных он призвал хорошенько подумать и по возможности избегать «типичных ошибок начинающих стартаперов» — вложений в личные «хотелки» и дорогие игрушки.

— Оглядываясь назад, я вспоминаю один очень интересный пример. Знакомьтесь, это Константин — мой партнер, коллега, на данный момент руководитель Izum Digital, мы начинали Fantasy Technology все вместе в далеком 2011 году, — кивнул Мухаметшин в сторону партнеров Константина Живайкина и Антона Зимина. — Антон с Костей сходили на форум Made in Kazan, посмотрели какие-то мотивирующие лекции, и в 2012 году нашу компанию пригласили на этот форум презентовать свое интерактивное оборудование. В 2013-м году нас пригласили уже как спикеров, как успешный кейс и наградили бумажкой — грантом на развитие бизнеса в полмиллиона рублей под 6%. Как вы думаете, как мы инвестировали эти деньги?

«Как все просчитать и не просчитаться» — так обозначил тему своего выступления Донат Мухаметшин, сразу оговорившись о том, что идеальной формулы ни у него, ни у его команды, конечно же, нет

«Пропили?», «Съездили на Мальдивы?», «Сняли офис в центре?» — посыпались на предпринимателя версии особо догадливых из зала.



— Близко. Мы где-то полгода ломали голову над тем, что же делать, забывали об этом сертификате, теряли его, снова находили. И в итоге... знакомьтесь, это Кирилл Миленький — он руководитель направления Codezavod, создатель сайтов, программист, достаточно умный человек. На данный момент. В тот момент — знакомьтесь, это его первая машина! — на слайде под хохот аудитории Донат Мухаметшин показал снимок новенькой черной иномарки. — Да, мы взяли очень выгодные деньги у банка и купили машину…

При этом, по словам бизнесмена, машина по документам принадлежала отцу Кирилла, вложившему освободившиеся деньги в автосервис и отбившему их, пока сами молодые предприниматели приобрели в пользование пассив, который за полтора года обесценился и «сжег» все деньги.

Баланс между бюджетом фирмы и личным «гонораром» владельца бизнеса

Если финансы руководителя — это финансы компании, то где заканчиваются деньги бизнеса и начинаются личные деньги бизнесмена? Средства руководителя всегда перетекают в бюджет всей компании, если только тонкая грань между ними заранее не определена, а отсутствие этого четкого разделения обязательно рано или поздно больно ударит по всей структуре бизнеса, заявил Донат Мухаметшин. Спикер условно разделил корпоративные финансовые бизнес-модели на две формы. Первая — когда владелец ставит перед собой задачу выжать из компании все до последней капли, оставляя свою команду в обшарпанном офисе с допотопным системным блоком и грудой бумажных файлов.

— При этом удивлению моему не было предела, когда я обнаружил, что скорее относился до последнего момента, мне всего 28 лет, ко второй стадии: когда у нас рабочий офис команды сформирован, у всех новые компьютеры, на кухне появляются новые печеньки, а у меня не было рабочего места… Для себя я оправдывал это тем, что мне это не надо, я же бизнесмен 21 века, мне удобно, бизнес — это же live style. Но это все больше отмазки, потому что нельзя отделять себя от бизнеса. То, что ты владелец, не перестает делать тебя сотрудником твоей компании, инвестируя в себя, всегда анализируй, необходимо ли это лично для тебя или для бизнеса в целом. Ты такой же наемный сотрудник и заслуживаешь хорошего отношения от самого себя к себе.

Средства руководителя всегда перетекают в бюджет всей компании, если только тонкая грань между ними заранее не определена, а отсутствие этого четкого разделения обязательно рано или поздно больно ударит по всей структуре бизнеса, заявил Донат Мухаметшин

Ключевым посылом Мухаметшина стал тезис: важно определиться, когда нужно тратить деньги: до момента формирования чистой прибыли или после. Так складываются две категории: инвестиции в себя во благо бизнеса и дивиденды руководителя. Разделять же их следует, каждый раз задавая себе вопрос: будет ли это приобретение использоваться для реализации всех возможностей компании? При этом одинаково опасно как лишать компанию всех инвестиций (в сотрудников, инфраструктуру, себя, наконец), так и себя — дивидендов.

— Есть большой пример, который показывает отсутствие дивидендной составляющей, — это наше с вами замечательное государство. В государстве нет дивидендной составляющей, государство работает лишь в секторе инвестирования: депутат хочет себе дорогую машину, и ему она нужна для передвижения, и вполне может быть, что ему не машина нужна своя собственная, и водитель не нужен — можно было бы общий автобус нанять, на котором всех их развозить, — иллюстрировал спикер. — В бизнесе то же самое — если вы работаете для того, чтобы бизнес приносил прибыль, то всегда относитесь к этой градации очень скрупулезно.

Активные продажи, деньги инвесторов или банковские займы?

Третья, финальная часть выступления Доната Мухаметшина вращалась вокруг вопроса: как удержать баланс, если денег не хватает? Ведь денег не хватает всегда. Предприниматель рассказал, что его команда выработала для себя три основных варианта. Первый из них — активные продажи либо продажа франшизы. Хотя, по словам бизнесмена, этот способ оказался для него самым сложным, поскольку он почти всегда требует дополнительных инвестиций, которые могут оказаться невозможными для уже покосившейся финансовой модели.

Второй и, казалось бы, самый простой вариант — привлечение инвесторов. «Нашел человека, «начесал» ему в уши, что у тебя все хорошо, и тебе просто нужно немного денег для того, чтобы развиться», — пояснил спикер. Но в этом случае, по версии Мухаметшина, срабатывает типичная «паранойя»: страх того, что инвестор начнет вмешиваться в дела бизнеса.

Третья, финальная часть выступления Доната Мухаметшина вращалась вокруг вопроса: как удержать баланс, если денег не хватает?

— Третий вариант звучит так, как будто я начну сейчас интеграцию рекламы в свое выступление, но это не так. Третий вариант для нас был самым пугающим, потому что это были банковские инвестиции. Нас воспитывали так, что банковские инвестиции — это плохо. Взял деньги в кредит — все, банк тебя без штанов оставит. При этом не особо объясняли, почему. Скорее всего, это пережитки плановой экономики, — предположил он.

Бизнесмен рассказал, что за последние полтора-два года его команда вынуждена была пересмотреть свои подходы. Бизнес переживал фазу активного роста, часть денег оседала на развитие, а в случае с Chalbar 20% прибыли откладывались на развитие и форс-мажоры, правда тратились они обычно именно на форс-мажоры, заметил Донат. Бюджет поддавался контролю до тех пор, пока не начался активный рост, денег стало резко не хватать, образовался кассовый разрыв — нехватка на текущие нужды.

— И вот, как я думаю, почему: стабильный доход не означает, что на развитие нужно откладывать из прибыли. Выбраться из кассового разрыва действительно сложно. Активные продажи тут навряд ли помогут, потому что в ситуации, когда вы в большом недостатке для исполнения какого-то заказа, привлечение нового приведет к очередному пересчету. Для привлечения инвестора компания находится в не очень приятном виде, если только вы не готовы врать. И как будто бы остается один вариант — банковские инвестиции, за исключением, конечно, того, что можно взять деньги у друга. Друг то бесплатно может дать, — обосновал Мухаметшин. — Но есть одна очень важная вещь — банк в отличие от друга уже посчитал все риски за тебя.

Резюмировал все основные тезисы своего эксперт-класса Донат Мухаметшин прописной истиной: «Считайте деньги, за вас этого никто не сделает».