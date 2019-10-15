Вячеслав Володин: «Речь о миллиардах рублей, которые были выведены, а это деньги обманутых дольщиков!»

Госдума просит Генпрокуратуру обязать страховщиков исполнять требования закона и передать часть премий Фонду дольщиков

Сегодня Госдума рассмотрела проекты парламентских запросов главам Генпрокуратуры, Следкома, МВД и Центробанка. В них депутаты сообщают о неисполнении страховщиками своих обязательств по передаче Фонду защиты прав дольщиков части премий по досрочно прекращенным договорам застройщиков. Кроме того, парламентарии в окончательном чтении приняли законопроект, согласно которому в случае банкротства девелопера члены ЖСК смогут получить компенсации из Фонда дольщиков. Инициативу поддержал и депутат Госдумы от Татарстана Ирек Зиннуров. Подробнее — в материале «Реального времени».



Членам ЖСК в долгостроях — деньги Фонда дольщиков



Сегодня в Госдуме в третьем, окончательном чтении приняли закон о выплатах компенсаций из Фонда защиты прав дольщиков членам ЖСК, созданных для достройки проблемных объектов. В Татарстане этого документа ждут давно. Здесь по схеме создания жилищно-строительных кооперативов завершают несколько долгостроев, например ЖК «Миллениум Сити», «Царицынский бугор», несколько домов в ЖК «Возрождение» (ранее ЖК «Симфония»). Когда закон заработает, члены ЖСК смогут претендовать на помощь в достройке из федерального фонда.

— У меня ни один прием граждан не обходится без визита обманутых дольщиков. Приезжают люди из Набережных Челнов, Мензелинска, Казани. Поэтому я поддерживаю инициативу. С помощью механизма, который проработан в законопроекте, эту проблему можно решить. Люди смогут получать компенсации за недостроенное жилье, — дал комментарий «Реальному времени» депутат Госдумы от РТ Ирек Зиннуров, также участвовавший в работе заседания ГД.

Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев пояснил, что новшество дает возможность обманутым дольщикам претендовать не только на завершение строительства проблемного объекта, но и на получение денежной компенсации по рыночным ценам. ЖСК может обратиться в Фонд защиты прав дольщиков как за финансированием на достройку дома, так и для выплаты возмещения членам кооператива, если объекты невозможно достроить.

Ирек Зиннуров: «У меня ни один прием граждан не обходится без визита обманутых дольщиков. Приезжают люди из Набережных Челнов, Мензелинска, Казани. Поэтому я поддерживаю инициативу»

Дольщики вернут деньги за недостроенные квартиры

По замечанию спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, документ уравняет в правах на возмещение с остальными дольщиками граждан, вступивших в ЖСК в ходе процедуры банкротства застройщика. Итак, законопроектом предусматривается:

выплата возмещения гражданам, ставшим членами ЖСК в ходе процедуры банкротства застройщика, за счет имущества Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства;

закрепление требований, наличие которых позволяет гражданам претендовать на выплату возмещения;

членство граждан в ЖСК, которому в ходе банкротства застройщика были переданы его права на объект незавершенного строительства и земельный участок;

погашение требований таких граждан в деле о банкротстве застройщика путем указанной выше передачи в соответствии с реестром требований участников строительства (реестром требований о передаче жилых помещений);

наличие у таких граждан требования о передаче жилого помещения, машино-места и (или) нежилого помещения в отношении соответствующего ЖСК;

в случае обращения ЖСК в фонд в целях финансирования и осуществления мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства или для выплаты возмещения гражданам — членам ЖСК передает на безвозмездной основе фонду субъекта РФ (а если такой фонд не создан, — некоммерческой организации фонда) свои функции застройщика, а также помещения и (или) машино-места в объектах недвижимости, строительство которых завершено, если в отношении указанных помещений и (или) машино-мест у ЖСК отсутствует обязанность по передаче их гражданам — членам ЖСК при их наличии;

порядок осуществления выплаты возмещения Фондом защиты прав дольщиков устанавливается правительством РФ. Выплата такого возмещения осуществляется при условии подачи гражданином — членом ЖСК заявления о выходе из кооператива;

размер возмещения не может быть менее, чем совокупность размера требований гражданина — члена ЖСК, погашенных в связи с передачей кооперативу прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок в деле о банкротстве застройщика, и размера паевых взносов, внесенных указанным гражданином — членом ЖСК после такой передачи. Выплата возмещения по требованиям, предусматривающим передачу машино-мест и нежилых помещений, осуществляется в размере цены, уплаченной гражданином — членом ЖСК.

«Такая сумма штрафа делает выгодным нарушение закона!»



Также на заседании Госдумы рассмотрели проекты парламентских запросов главам Генпрокуратуры, Следкома, МВД и Центробанка. В них депутаты потребовали проверить страховщиков на соблюдение требований законодательства о передаче Фонду защиты прав дольщиков части премий по досрочно прекращенным договорам застройщиков.

Страховыми компаниями были собраны значительные средства, которые впоследствии должны были быть перечислены в вышеуказанный фонд, но от этой суммы поступила лишь малая часть.

Николай Николаев напомнил, что 14 мая 2019 года его комитет предложил принять в первом чтении законопроект, который предусматривал передачу портфелей страховых компаний в Фонд защиты прав дольщиков. В этот же день Банк России отозвал лицензию у последней страховой компании «Респект», страхующей риски застройщиков. Но и эта фирма не передала фонду ни копейки.

— Всего за все это время собрано страховыми компаниями 57 млрд рублей. Выплачено по страховым случаям 1,5 млрд. И всего 1,8 млрд рублей перечислены в Фонд защиты прав участников долевого строительства, — отметил Николаев.

Зампред Госдумы Ирина Яровая обратила внимание на то, что договором страхования не предусмотрено возмещение гражданину в случае отзыва лицензии у страховой компании. Нет уголовной ответственности и за уклонение от уплаты страховых взносов в Фонд защиты прав дольщиков, как и за преднамеренное банкротство компаний, отметила она: «Штрафы, которые есть сегодня, просто смешные. Такая сумма штрафа делает выгодным нарушение закона!»

Ирина Яровая: «Штрафы, которые есть сегодня, просто смешные. Такая сумма штрафа делает выгодным нарушение закона!»

Возвращаясь к вопросу о передачи портфелей страховых компаний Фонду защиты прав дольщиков, ряд парламентариев напомнили и про деньги, «канувшие» в СРО. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что все эти средства еще можно вернуть:

— Речь о миллиардах рублей, которые были фактически выведены. А это деньги обманутых дольщиков. Сейчас государство должно замещать эти средства. У нас с вами средств не хватает. Да и потом, кто-то их, попросту говоря, украл у людей, а мы сейчас вынуждены из бюджета компенсировать. Поэтому должны ответить, и средства должны быть возвращены. Сегодня у нас заключены все международные договоры, которые позволяют нам эти средства вернуть в страну, потому что они выведены обманным путем, в результате хищения, — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.



«Недобросовестные застройщики, прочитав наши законы, находят лазейки»

— Региональная власть настаивала создавать ЖСК, но при этом большое количество объектов оставалось в низкой стадии готовности. Но один вопрос упустили. Кооперативы не рассматривали возможность денежного возмещения людям за неполученное жилье, — поддержал проект закона единоросс Александр Якубовский.



По мнению представителя ЛДПР Андрея Андрейченко, который в целом не возражал против поправок, необходимо смотреть на проблему в комплексе:

— К чему приведет это новшество? Рынок реагирует ростом цен на нововведения. Эта модель временная. Мы должны подойти к тому, чтобы человек не думал о проблемах, эскроу и так далее. Человек хочет купить — идет и покупает…

Андрей Андрейченко: «Рынок реагирует ростом цен на нововведения. Эта модель временная. Мы должны подойти к тому, чтобы человек не думал о проблемах, эскроу и так далее. Человек хочет купить — идет и покупает…"

— Естественно, мы хотим улучшить ситуацию. Проблемы, которые мы обсуждали в предыдущем вопросе, показали, что недобросовестные застройщики, прочитав наши законы, находят лазейки. Нельзя оставлять без внимания обманутых дольщиков, но и тех, кто их обманул, тоже. Они прекрасно себя чувствуют, когда депутатский корпус ищет возможности достраивать объекты, — призвала к осторожности при принятии новых инициатив депутат от КПРФ Ольга Алимова.

Высказав свои опасения, участники пленарного заседания единогласно проголосовали за поправки в закон. Под конец обсуждения парламентарии договорились, помимо отправки запросов в МВД, Генпрокуратуру, Следком и Центробанк, создать рабочую группу, куда войдут представители всех фракций для дальнейшей работы над вопросом.

