Территорию фан-фестиваля у «Чаши» оставят без газона и покроют щепкой

На территории будущего фан-фестиваля возле Центра семьи «Казан» в нынешнем году газон не предусмотрен. Об этом сообщил сегодня на деловом понедельнике глава Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

Вместо этого территорию вокруг «Чаши» во время мундиаля покроют противопожарными опилками, которые должны оставаться чистым в дождь и не должны распространять пыль в сухую погоду.

— После фестиваля болельщиков мы планируем эту площадку использовать для проведения Дня города и фестиваля «Рэд Булл», — приводит слова Игоря Куляжева «Реальное время».

Напомним, что территория «Чаши» отведена под предстоящий фан-фест на время ЧМ-2018. По идее исполкома фестиваль сможет принять до 25 тысяч болельщиков в сутки. На его территории будут установлены два экрана для просмотра всех матчей чемпионата мира.