«Не дай Бог, кто-нибудь попадет — и будет изувечен»: Новые Салмачи страдают от соседства с военным полигоном
Жители коттеджного поселка под Казанью переживают из-за опасной близости с военным объектом, о соседстве с которым их якобы не предупредили
Жители Новых Салмачей пожаловались на опасную близость с полигоном Казанского танкового училища: по их словам, танки маневрируют практически под окнами домов. Население нового коттеджного поселка рассказывает, что застройщик якобы не предупреждал о соседстве с военным объектом или убеждал, что неприятностей он не доставит. По словам военных, соседство с полигоном не несет угрозы нарушения секретности, но очень небезопасно. Подробнее — в материале «Реального времени».
Шумные соседи с крупнокалиберным оружием
На пугающую близость танкового полигона к коттеджам в поселке Новые Салмачи жалуются его жители. «А из нашего окна вся стратегия видна! Причем не только танкистов, но и уродов, которые уже практически на полигоне дома строят и клиентам по ушам ездят, что учений не слышно. Их не то что слышно, их видно», — написал один из них в «Инстаграме». На фотографии видны два проезжающих танка.
Пользователи общего чата «Новые Салмачи» возмущаются: когда покупали дом, всем говорили, что соседство с полигоном их не побеспокоит, однако учения прекрасно слышны и видны.
Семья Королевых живет не на самой ближайшей к полигону улице, но шум от стрельб им также постоянно мешает.
— Мы живем на одной из первых улиц и регулярно слышим и танки, и пулеметы, и другие орудия. Это может происходить в самое разное время, в том числе и ночью. Мы уже привыкли, но соседям, кто еще ближе живет к полигону, нелегко, — рассказала «Реальному времени» Елена Королева.
«Реальное время» связалось с еще несколькими бывшими и нынешними жителями Новых Салмачей, которые подтвердили существование проблемы. «Стрельбы часто начинаются с утра, по выходным это особенно неудобно. Было слышно и очень мешало. И нет, при покупке дома никто об этом не предупреждал», — рассказала бывшая жительница поселка Ралина.
«Да, постоянно стреляют. Не портит жизнь, но единственный минус — пугаются дети», — заявила жительница поселка по имени Александра. Она рассказала, что покупала лишь участок, дом же строили самостоятельно, продавец участка также не предупредил о таком шумном «соседе».
— Проблема в том, что большинство покупателей приезжают из других городов Татарстана — Альметьевска, Нижнекамска и т. д. И вот они реально даже не предполагают, что у них под боком. Другие ведутся на низкую стоимость участков. Думают, что неудобное соседство переживут. А потом, при первых же учениях, начинают истерить. На дальней линии дешевые дома из панелей стоят, так у них, говорят, даже стены ходуном ходят, когда рота танков мимо проезжает, — сообщил нашему изданию Роман Королев.
Вопрос шума от танкового полигона поднимался в публичном поле еще в 2018 году во время публичных слушаний по проекту генплана Казани. Одна из жительниц Салмачей спросила тогда: не предусматривает ли новый генплан перенос полигона? Первый замруководителя ГАУ «Институт генплана Москвы» (разработчик проекта генплана Казани) Олег Григорьев ответил, что направлял запрос в Минобороны, но там рассказали, что до 2035 года планов освобождать территорию нет, а значит, танки в ближайшие 15 лет, вероятно, никуда не денутся.
Отметим, что полигон танкового училища по согласованию с руководством учебного заведения используют и другие воинские части, расположенные в Казани, для учебных стрельб из стрелкового оружия. В том числе и ночных.
Дешево и рядом с танками
Любопытно, что, несмотря на столь неприятного соседа в лице танкового полигона, все участки в Новых Салмачах уже распроданы. Об этом корреспонденту «Реального времени» сообщили в отделе продаж ГК «Невада», которая и занимается реализацией недвижимости в Новых Салмачах. При этом соседство с полигоном там скрывать не стали, но отметили, что звуки стрельб слышны только в третьей очереди поселка. И даже там участки уже разошлись, притом что газификация третьей очереди ожидается, по словам сотрудника «Невады», только в 2020 году.
Причина, скорее всего, в том, что Новые Салмачи — один из наиболее бюджетных вариантов покупки загородной земли рядом с Казанью. Стоимость сотки земли тут гораздо ниже, чем в поселках вроде «Примаверы» или «Волжской гавани». В Новых Салмачах покупатель по своему индивидуальному проекту, не согласованному ни с кем, может строить небольшие дома — площадью от 80 до 150 кв. метров.
— Эти дома, которые на сегодняшний день стоят 3,5—4 млн рублей, с земельным участком 4 сотки, пока пользуются наибольшим покупательским спросом. Тем не менее запрос на цивилизованный коттеджный поселок есть и будет, — считает директор агентства недвижимости «Премьер» Руслан Садреев.
Гендиректор ГК «Невада» Рафаэль Сыражев сегодня утром был недоступен для комментариев.
Танковый полигон: посторонним вход разрешен?
Близость к полигону танкового училища ведет к еще одному вопросу помимо дискомфорта для жителей. Не приведет ли такое соседства к нарушению режима военного объекта, опасного как для военных, так и для гражданских? О таком риске говорит хотя бы то, что тому же Роману Королеву удалось сфотографировать учения танков без особых проблем.
В Сети можно найти свидетельства того, что обычный гражданский может не только пофотографировать танки, но и без особых проблем прогуляться по полигону. Блогер Нияз Аксанов (который, кстати, утверждает, что на танковом полигоне часто стреляют и ночью) опубликовал фотоисторию о том, как летом 2018 года смог беспрепятственно прогуляться по территории полигона и подойти близко к командному пункту объекта. Более того, судя по фотографиям, он зашел туда прямо во время учений и смог сфотографировать маневры танков.
В Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище пока не ответили на запрос «Реального времени» о ситуации на полигоне.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что в случае с обычными танковыми учениями речь не идет об угрозе нарушения секретности, но есть высокий риск нарушения режима безопасности.
Он добавил, что при стрельбах действительно выставляется оцепление вокруг района, но при маневрах танковую директрису оцепить сложнее: «Это вопрос и к военным, и к гражданским властям, ведь, не дай Бог, кто-нибудь попадет — и будет изувечен».
При этом, по словам Михайлова, случаи, когда гражданские заходят на полигон и получают травму, происходят нечасто. Сам он затруднился с ходу припомнить конкретный пример такого происшествия.
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