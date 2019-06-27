«Не дай Бог, кто-нибудь попадет — и будет изувечен»: Новые Салмачи страдают от соседства с военным полигоном

Жители коттеджного поселка под Казанью переживают из-за опасной близости с военным объектом, о соседстве с которым их якобы не предупредили

Фото: соцсети

Жители Новых Салмачей пожаловались на опасную близость с полигоном Казанского танкового училища: по их словам, танки маневрируют практически под окнами домов. Население нового коттеджного поселка рассказывает, что застройщик якобы не предупреждал о соседстве с военным объектом или убеждал, что неприятностей он не доставит. По словам военных, соседство с полигоном не несет угрозы нарушения секретности, но очень небезопасно. Подробнее — в материале «Реального времени».

Шумные соседи с крупнокалиберным оружием

На пугающую близость танкового полигона к коттеджам в поселке Новые Салмачи жалуются его жители. «А из нашего окна вся стратегия видна! Причем не только танкистов, но и уродов, которые уже практически на полигоне дома строят и клиентам по ушам ездят, что учений не слышно. Их не то что слышно, их видно», — написал один из них в «Инстаграме». На фотографии видны два проезжающих танка.

Пользователи общего чата «Новые Салмачи» возмущаются: когда покупали дом, всем говорили, что соседство с полигоном их не побеспокоит, однако учения прекрасно слышны и видны.

Семья Королевых живет не на самой ближайшей к полигону улице, но шум от стрельб им также постоянно мешает.

— Мы живем на одной из первых улиц и регулярно слышим и танки, и пулеметы, и другие орудия. Это может происходить в самое разное время, в том числе и ночью. Мы уже привыкли, но соседям, кто еще ближе живет к полигону, нелегко, — рассказала «Реальному времени» Елена Королева.

«Реальное время» связалось с еще несколькими бывшими и нынешними жителями Новых Салмачей, которые подтвердили существование проблемы. «Стрельбы часто начинаются с утра, по выходным это особенно неудобно. Было слышно и очень мешало. И нет, при покупке дома никто об этом не предупреждал», — рассказала бывшая жительница поселка Ралина.



Олег Григорьев ответил, что направлял запрос в Минобороны, но там рассказали, что до 2035 года планов освобождать территорию нет, а значит, танки в ближайшие 15 лет, вероятно, никуда не денутся. Фото Олега Тихонова

«Да, постоянно стреляют. Не портит жизнь, но единственный минус — пугаются дети», — заявила жительница поселка по имени Александра. Она рассказала, что покупала лишь участок, дом же строили самостоятельно, продавец участка также не предупредил о таком шумном «соседе».

— Проблема в том, что большинство покупателей приезжают из других городов Татарстана — Альметьевска, Нижнекамска и т. д. И вот они реально даже не предполагают, что у них под боком. Другие ведутся на низкую стоимость участков. Думают, что неудобное соседство переживут. А потом, при первых же учениях, начинают истерить. На дальней линии дешевые дома из панелей стоят, так у них, говорят, даже стены ходуном ходят, когда рота танков мимо проезжает, — сообщил нашему изданию Роман Королев.



Вопрос шума от танкового полигона поднимался в публичном поле еще в 2018 году во время публичных слушаний по проекту генплана Казани. Одна из жительниц Салмачей спросила тогда: не предусматривает ли новый генплан перенос полигона? Первый замруководителя ГАУ «Институт генплана Москвы» (разработчик проекта генплана Казани) Олег Григорьев ответил, что направлял запрос в Минобороны, но там рассказали, что до 2035 года планов освобождать территорию нет, а значит, танки в ближайшие 15 лет, вероятно, никуда не денутся.

Отметим, что полигон танкового училища по согласованию с руководством учебного заведения используют и другие воинские части, расположенные в Казани, для учебных стрельб из стрелкового оружия. В том числе и ночных.

В Новых Салмачах покупатель по своему индивидуальному проекту, не согласованному ни с кем, может строить небольшие дома — площадью от 80 до 150 кв. метров. Фото у-меня-будет-земля.рф/в-новых-салмачах

Дешево и рядом с танками

Любопытно, что, несмотря на столь неприятного соседа в лице танкового полигона, все участки в Новых Салмачах уже распроданы. Об этом корреспонденту «Реального времени» сообщили в отделе продаж ГК «Невада», которая и занимается реализацией недвижимости в Новых Салмачах. При этом соседство с полигоном там скрывать не стали, но отметили, что звуки стрельб слышны только в третьей очереди поселка. И даже там участки уже разошлись, притом что газификация третьей очереди ожидается, по словам сотрудника «Невады», только в 2020 году.

Причина, скорее всего, в том, что Новые Салмачи — один из наиболее бюджетных вариантов покупки загородной земли рядом с Казанью. Стоимость сотки земли тут гораздо ниже, чем в поселках вроде «Примаверы» или «Волжской гавани». В Новых Салмачах покупатель по своему индивидуальному проекту, не согласованному ни с кем, может строить небольшие дома — площадью от 80 до 150 кв. метров.

— Эти дома, которые на сегодняшний день стоят 3,5—4 млн рублей, с земельным участком 4 сотки, пока пользуются наибольшим покупательским спросом. Тем не менее запрос на цивилизованный коттеджный поселок есть и будет, — считает директор агентства недвижимости «Премьер» Руслан Садреев.

Гендиректор ГК «Невада» Рафаэль Сыражев сегодня утром был недоступен для комментариев.

Танковый полигон: посторонним вход разрешен?

Близость к полигону танкового училища ведет к еще одному вопросу помимо дискомфорта для жителей. Не приведет ли такое соседства к нарушению режима военного объекта, опасного как для военных, так и для гражданских? О таком риске говорит хотя бы то, что тому же Роману Королеву удалось сфотографировать учения танков без особых проблем.

В Сети можно найти свидетельства того, что обычный гражданский может не только пофотографировать танки, но и без особых проблем прогуляться по полигону. Блогер Нияз Аксанов (который, кстати, утверждает, что на танковом полигоне часто стреляют и ночью) опубликовал фотоисторию о том, как летом 2018 года смог беспрепятственно прогуляться по территории полигона и подойти близко к командному пункту объекта. Более того, судя по фотографиям, он зашел туда прямо во время учений и смог сфотографировать маневры танков.

В Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище пока не ответили на запрос «Реального времени» о ситуации на полигоне.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что в случае с обычными танковыми учениями речь не идет об угрозе нарушения секретности, но есть высокий риск нарушения режима безопасности.

— Мы прекрасно понимаем, что люди лезут туда, куда не надо лезть. Танк — это танк, слепой и глухой, и человек, который подходит к танку, очень сильно рискует. Но при размере этого полигона его невозможно просто оцепить по периметру. Можно, конечно, поставить решетку с колючей проволокой, но для наших людей она не является особой преградой, народ куда угодно залезет. Нужна разъяснительная работа, штрафы, — считает Михайлов.

Он добавил, что при стрельбах действительно выставляется оцепление вокруг района, но при маневрах танковую директрису оцепить сложнее: «Это вопрос и к военным, и к гражданским властям, ведь, не дай Бог, кто-нибудь попадет — и будет изувечен».

При этом, по словам Михайлова, случаи, когда гражданские заходят на полигон и получают травму, происходят нечасто. Сам он затруднился с ходу припомнить конкретный пример такого происшествия.