Поволжская неделя: авария французского самолета в РБ, СПИК АвтоВАЗа и иконы для института ядерной физики

События уходящих семи дней в ПФО

В Башкирии на пост главы республики выдвинулись 11 кандидатов — Радий Хабиров среди них бесспорный фаворит. Тем временем концерн GM-АвтоВАЗ получил разрешение на специнвестконтракт, предполагающий модернизацию производства Chevrolet Niva, саратовский директор «Почты России» ходит «под статьей» из-за попытки сделать из подчиненной домашнюю прислугу, а институт ядерной физики из Нижегородской области не смог с первого раза закупить иконы со стразами. Подробнее — в обзоре событий ПФО от «Реального времени».



Башкортостан

В Башкирии экстренно приземлился легкомоторный самолет Jabiru J430, управляемый французскими пилотами. Они направлялись в Екатеринбург из Казани, где принимали участие в Red Bull Air Race. Радиатор машины повредился, и давление масла в двигателе начало падать. «Реальное время» выяснило, что воздушное судно могут отправить на ремонт в Самару, Ижевск или Нефтекамск.



Хайп вокруг карикатуры на Казань уфимского художника Камиля Бузыкаева достиг своего апогея. После того как татарские активисты пожаловались в прокуратуру, врио главы РБ Радий Хабиров посоветовал автору извиниться перед братским народом, что Бузыкаев и сделал.



На этой неделе Хабиров также напомнил, что следит за ситуацией вокруг Сибая, жители которого до сих пор недовольны экологической ситуацией в районе. Он заверил, что превышения концентрации вредных веществ в воздухе, которые еще случаются, уже не столь значительные. В то же время Верховный суд Башкирии признал вину Учалинского горнообогатительного комбината и его сибайского филиала в загрязнении воздуха. Он утвердил решение сибайского суда, признавшего, что именно бездействие комбината и его филиала привело к окислению руд в карьере и возникновению сернистых выбросов.



В республике стартует гонка за кресло главы региона. На прошедшей неделе завершилась процедура выдвижения кандидатов, ЦИК республики приступил к проверке поданных ими документов. «Реальное время» проанализировало, кто из 10 кандидатов может составить конкуренцию Хабирову.



В республике стартует гонка за кресло главы региона. На прошедшей неделе завершилась процедура выдвижения кандидатов. Фото sobkor02.ru

Предыдущий глава РБ Рустэм Хамитов сохранил свое место в совете директоров «Башнефти» по итогам общего собрания акционеров. В новом составе только два новых члена, оба они представляют топ-менеджмент «Роснефти». Акционеры также утвердили размер дивидендов: они составят 28,23 млрд рублей.



Минфин Башкирии отчитался об исполнении бюджета за первые пять месяцев 2019 года. Пока он исполняется с профицитом в 5 млрд рублей. Однако расходы республиканского бюджета выросли по сравнения с январем — маем прошлого года сразу на 10 млрд рублей.



Минземимущества РБ на этой неделе отреагировало на новость «Реального времени», опубликованную несколько месяцев назад. В министерстве разъяснили ситуацию вокруг аварийного здания бывших казарм в Уфе. Эксперты считают, что возраст объекта составляет около 170—190 лет. При этом в нем живут люди, которые указывают на риск обрушения. В ведомстве утверждают, что необходимо проверить законность заселения здания, а также обещают рассмотреть целесообразность его капитального ремонта.



Башкирские активисты, переживающие за судьбу гор-шиханов, и жители деревень, расположенных вблизи горы Куштау, записали видеообращение к Владимиру Путину перед Прямой линией с президентом. Ролик так и не попал в эфир, но проблема осталась. Граждане просили главу государства отменить разрешение на геологическую разведку, которое получила Башкирская содовая компания. Они предлагают присвоить всем башкирским шиханам статус особой охраняемой территории федерального значения.



В Стерлитамаке суд отправил в колонию четырех членов банды, занимавшейся грабежами и вымогательством. Эту новость можно было бы считать рядовой, но «Реальное время» выяснило, что, помимо оружия, у преступников нашли экстремистскую литературу, а делом занимались ФСБ и Центр «Э».



Самарская область

Получение концерном GМ-АвтоВАЗ разрешения на специнвестконтракт (СПИК) можно считать важной и неожиданной новостью. Автопроизводитель не афишировал планы на новый проект, который предполагает существенные инвестиции в регион. Компания модернизирует производство автомобилей Chevrolet Niva в Тольятти.



Концерн GM- АвтоВАЗ получил разрешение на специнвестконтракт (СПИК). Фото avtosreda.ru

Спор жительницы Тольятти с поставщиком телефонов стал прецедентом после того, как дошел до Верховного суда. Коллегия по гражданским делам ВС РФ пояснила, что неработающую плату нельзя признавать неустранимым дефектом, поскольку ее замена обойдется дешевле, чем половина стоимости смартфона (49%). Иск был направлен на пересмотр.



На новое рассмотрение был направлен и иск администрации Самары, требующей снести половину ТЦ «Парк Хаус». Власти города утверждают, что комплекс является самовольной постройкой. А вот ГК «Виктор и Ко» через суд требует признать законной постройкой торговый центр «Мега сити».

Саратовская область

В Саратове на главу регионального филиала «Почты России» Булата Ахметзянова завели уголовное дело. По версии следствия, он заставлял свою помощницу сидеть с детьми и помогать семье в домашних делах.



Саратовский национальный исследовательский госуниверситет вошел в число лучших вузов Поволжья. Он попал в рейтинг QS (группа 521-530). Из вузов ПФО его опережает только Казанский федеральный университет, поднявшийся на 392-ю строчку рейтинга.



Удмуртия

Бывшего заместителя главы Минприроды Удмуртии Евгения Чижова признали виновным в превышении должностных полномочий. Суд приговорил экс-чиновника к условному сроку.



Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов отправил в отставку своего советника Михаила Хренова.



Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов отправил в отставку своего советника Михаила Хренова (на фото). Фото izhevskinfo.ru

В Камбарке прошел митинг против строительства предприятия по переработке промышленных отходов 1 и 2 класса. А в Ижевске нашли свалку пробирок для анализов, в некоторых из них обнаружилась кровь.



Удмуртстат подсчитал, что за четыре месяца 2019 года средняя номинальная зарплата в республике достигла более 32 тысяч рублей, а значит, выросла за год на 6%. При этом реальная зарплата (с учетом роста цен и обязательных платежей) выросла только на 2,1%.

Нижегородская область

Саровский институт ядерной физики не смог закупить иконы со стразами. Тендер на 2,3 млн рублей сорвался из-за несоответствия единственной заявки.



В Нижегородской области сошли с рельсов грузовые вагоны. Начались задержки поездов, а Следком организовал доследственную проверку.

Региональный парламент признал, что на сегодня в области не хватает контейнерных площадок. Только на них в бюджете области необходимо найти 1,7 млрд рублей.

Областной суд подтвердил невиновность замгендиректора Завода имени Свердлова Юрия Шумского. Его обвиняли в причастности к незаконному хранению 12 тысяч единиц оружия на складе предприятия. Однако судья согласился с оправдательным приговором предыдущей инстанции.

Ульяновская область

В Ульяновской области возбудили уголовное дело по госконтракту, касающемуся берегоукрепления реки Ундоры. Следствие усмотрело в нем мошенничество на 61 млн рублей. В деле фигурирует казанское предприятие «Гидроспецстрой».



В Ульяновской области возбудили уголовное дело по госконтракту, касающемуся берегоукрепления реки Ундоры. Фото ulgov.ru

Еще одна казанская компания — «Генезис» — обратилась в областной арбитраж с требованием признать банкротом Сенгилеевский цементный завод, входящий в «Евроцемент груп». Предприятие отчитывается о высокой выручке, но отказывается выплачивать долг.



Гордума Ульяновска выступила с «революционным» предложением запретить съемку и видеотрансляцию заседаний без разрешения председателя.



Пермский край

Суд признал бывшего министра физической культуры Пермского края Павла Ляха виновным в злоупотреблении полномочиями. За приемку некачественного ремонта стадиона экс-чиновник получил 3 года условно.



Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис покинет свою должность. Он планирует посвятить себя оркестру MusicAeterna. Напомним, что к концепции нового театра пермские власти привлекли Владимира Кехмана, под управление которого уже перешли Михайловский театр Санкт-Петербурга и оперный театр Новосибирска.



Суд не стал отправлять в СИЗО главврача ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Марину Другову. Ее отпустили под залог в 3 млн рублей.

Власти Пермского края ведут переговоры о продаже имущества обанкротившегося ФГУП «Машзавод им. Дзержинского». «Ростех» и другие госкорпорации не заинтересовались предложением.



Суд не стал отправлять в СИЗО главврача ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Марину Другову. Ее отпустили под залог в 3 млн рублей. Фото facebook.com

Оренбургская область

Оренбуржье попало в поле зрения президента РФ. Владимир Путин на Прямой линии обратил внимание врио губернатора Дениса Паслера на школу села Трудовое, которая не ремонтировалась уже 50 лет.



В Минэкологии области отреагировали на рейтинг регионов от организации «Зеленый патруль», в котором Оренбургская область заняла одно из последних мест. В министерстве утверждают, что активисты не используют никаких официальных данных, основываясь только на сообщения в соцсетях и СМИ.



На развитие Соль-Илецка власти планируют потратить около 6 млрд рублей. Однако глава региона не уточнил, в какой пропорции разделят расходы федеральный и областной бюджеты.

Пензенская область

В Пензе всю неделю разносится эхо Чемодановки. Суд арестовал 28 цыган, считающихся главными участниками массовой драки. После крупного конфликта жители цыганской части села бросили свои хозяйства и уехали в другие регионы. Позже появились слухи об их возвращении, власти региона опровергли эти сообщения.



Губернатор региона Иван Белозерцев сообщил, что новым министром здравоохранения области станет Александр Никишин, который уже занимал этот пост около 10 лет назад.



В Пензе всю неделю разносится эхо Чемодановки. Фото vk.com

Чувашия

Суд вынес решение по делу экс-главы Чебоксар Ирины Клементьевой. Она признана виновной в растрате и злоупотреблении полномочиями. Бывшая чиновница получила пять лет колонии общего режима.



При этом в судах Чувашии творятся странные вещи. Уборщица Вурнарского райсуда решила отомстить руководству за увольнение своего сожителя и сожгла одно из рассматриваемых уголовных дел.



Мордовия

Компания «Оптиковолоконные системы», которую учредили власти Мордовии вместе с «Роснано» и «Газпромом», решила сама производить преформы для оптоволокна. Объем инвестиций оценивается в 10 млрд рублей.