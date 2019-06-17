Бывший министр спорта Прикамья приговорен к условному сроку за приемку некачественного ремонта стадиона

Ленинский райсуд Перми признал бывшего министра физической культуры Пермского края Павла Ляха виновным в злоупотреблении полномочиями. Он приговорен к 3 годам лишения свободы условно за приемку некачественного ремонта стадиона «Динамо».

«Павлу Ляху назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — приводит «Интерфакс» слова представителя суда.

Кроме того, ему запрещено в течение трех лет занимать государственные должности.

Установлено, что в сентябре 2015 года министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края заключило с ООО «ТиС» госконтракт на ремонт стадиона «Динамо». В ноябре Лях, зная, что ремонт не закончен, а часть работ проведена некачественно, подписал документы о приемке выполненных работ.

В результате подрядчик получил полную оплату по госконтракту, ущерб от действий подсудимого оценивается в 23,6 млн рублей.

В качестве обвиняемых по этому делу также проходят бывший замминистра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Руслан Садченко и двое его подельников — коммерсанты, руководители подрядной организации Александр Тархов и Дмитрий Перфильев.