Экс-главу Чебоксар Ирину Клементьеву приговорили к пяти годам лишения свободы

Суд вынес решение в отношении экс-главы Чебоксар Ирины Клементьевой, ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает СК РФ.

Осужденную взяли под стражу в зале суда. Ее признали виновной в растрате и злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что совокупный ущерб от ее противоправных действий превысил 20 млн рублей.

Клементьеву судили за преступления, совершенные в период, когда она была генеральным директором ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед» (100% уставного капитала принадлежит городу Чебоксары).

По данным следствия, Клементьева с 2011 по 2017 годы трудоустроила шесть врачей, которые получали зарплату в страховой компании, но фактически работали в медцентре, учредителем которого был ее муж.

Кроме того, Клементьева передала медцентру в безвозмездное пользование предметы мебели и интерьера, а также помещение и медоборудование по явно заниженной стоимости. Гособвинение просило приговорить ее к пяти годам колонии общего режима.