Президент РФ о вопросе про школу в Оренбургской области, которую не ремонтировали 50 лет: «Я обязательно посмотрю»

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на вопрос, связанный со школой в селе Трудовое Оренбургской области, ее не ремонтировали 50 лет.

— Я обязательно посмотрю, с губернатором поговорю, — заверил Путин.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал во время Прямой линии, что страна скоро столкнется с проблемами в сфере строительства социальной инфраструктуры. Переход на проектное финансирование переложит бремя финансирования этой сферы с потребителей на государство. Глава государства считает, что сейчас правительство и региональные власти должны проработать систему строительства школ и детсадов.

Текстовая трансляция Прямой линии с Путиным идет здесь.

