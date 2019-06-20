Следком проводит проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Нижегородской области

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В Нижегородской области в связи с сходом шести вагонов с углем грузового поезда №2185 организовали доследственнаю проверку.





Инцидент произошел около 14 часов на 496 км перегон Тарталей — Каменище. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.

На данный момент движение поездов временно приостановлено, работает восстановительный поезд.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов Приволжского следственного управления на транспорте СК России, сообщили в ведомстве.