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Следком проводит проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Нижегородской области

19:59, 20.06.2019
Следком проводит проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Нижегородской области
Фото: скриншот

В Нижегородской области в связи с сходом шести вагонов с углем грузового поезда №2185 организовали доследственнаю проверку.



Инцидент произошел около 14 часов на 496 км перегон Тарталей — Каменище. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.

На данный момент движение поездов временно приостановлено, работает восстановительный поезд.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов Приволжского следственного управления на транспорте СК России, сообщили в ведомстве.

Происшествия
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