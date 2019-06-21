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Верховный суд разъяснил правила замены гаджетов в случае неполадок

11:55, 21.06.2019
Верховный суд разъяснил правила замены гаджетов в случае неполадок
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Верховный суд России вынес решение по спору жительницы Тольятти, купившей неработающий дорогой телефон. Коллегия по гражданским делам ВС РФ отказалась признавать недостаток неустранимым.

Комсомольский райсуд Тольятти, а за ним и Самарский областной суд признали, что замена неработающей платы обойдется в 49% от стоимости телефона. Таким образом, обе инстанции признали устранение недостатка «приближенным к стоимости» телефона, а значит неустранимым, пишет «Российская газета». На импортера гаджета была возложена обязанность заменить смартфон или вернуть его стоимость.

Однако в Верховном суде решили, что менее половины от стоимости гаджета за ремонт нельзя признать суммой, близкой к его цене. Дело было направлено на новое рассмотрение.

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