В Ульяновской области возбудили дело о хищении 61 млн рублей при берегоукреплении, в нем фигурирует казанский «Гидроспецстрой»

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 61 млн рублей при исполнении госконтракта по берегоукреплению в Ундоры Ульяновской области.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, в августе 2016 года ФГУ «Средволгаводхоз» заключило контракт с ЗАО «Казанское специализированное управление «Гидроспецстрой» по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища в селе стоимостью более 177,5 млн рублей.

Казанская компания приостановила работы в марте 2018 года и проигнорировала претензию заказчика. Также вопреки смете контрагент использовал бывшие в употреблении трубы. Действия «Гидроспецстроя» повлекли ущерб на сумму более 61 млн рублей.

Также прокуратура Ульяновской области направила в региональный Арбитражный суд иск о взыскании с «Гидроспецстроя» около «1 млн рублей пени за просрочку исполнения обязательств, а также всей суммы процентов за пользование бюджетными денежными средствами».

