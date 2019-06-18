Хамитов остался в совете директоров «Башнефти»

Акционеры «Башнефти» избрали совет директоров нефтяной компании. В составе остался бывший глава РБ Рустэм Хамитов.

Сохранил за собой место и Олег Полстовалов: и. о. министра имущественных отношений Башкирии, следует из сообщения компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Также акционеры включили в совет двух новых членов: руководителя службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» Геннадия Букаева и вице-президента по шельфовым проектам ПАО «НК «Роснефть» Рунье Зелько.

Кроме них в совете остались Елена Завалеева, Дидье Касимиро, Урал Латыпов, Артем Пригода, Павел Федоров и Андрей Шишкин.

Напомним, что список кандидатов в совет директоров «Башнефти» появился в конце мая.