Хамитов остался в совете директоров «Башнефти»
Акционеры «Башнефти» избрали совет директоров нефтяной компании. В составе остался бывший глава РБ Рустэм Хамитов.
Сохранил за собой место и Олег Полстовалов: и. о. министра имущественных отношений Башкирии, следует из сообщения компании на сайте раскрытия корпоративной информации.
Также акционеры включили в совет двух новых членов: руководителя службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» Геннадия Букаева и вице-президента по шельфовым проектам ПАО «НК «Роснефть» Рунье Зелько.
Кроме них в совете остались Елена Завалеева, Дидье Касимиро, Урал Латыпов, Артем Пригода, Павел Федоров и Андрей Шишкин.
Напомним, что список кандидатов в совет директоров «Башнефти» появился в конце мая.ПромышленностьНефть Башкортостан
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