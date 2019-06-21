Расходы бюджета Башкирии за пять месяцев выросли на 10 млрд рублей

Минфин Башкирии отчитался об исполнении бюджета с января по май 2019 года. Расходы выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10,1 млрд рублей и составили 72 млрд рублей.

Вместе с тем доходы республиканского бюджета достигли 77 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства.

Таким образом, за пять месяцев бюджет РБ показал профицит в 5 млрд рублей.

«В целом расходы освоены только на 32,9%, из них федеральные средства — на 31,0%», — отмечается в сообщении.

Ранее «Реальное время» писало, что Башкирия, Татарстан и Самарская область собрали почти 50% налогов всего Приволжского федерального округа. За 2018 год они принесли в консолидированный бюджет более 1,6 трлн рублей.

