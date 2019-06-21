В Башкирии суд вынес приговор четверым членам банды сторонников ИГ

Стерлитамакский суд сегодня вынес приговор четверым членам банды, вымогавшей деньги. По данным источников «Реального времени», преступники придерживались исламистской идеологии.

При обысках у них обнаружили взрывные устройства, религиозную литературу и инструкции с символикой ИГ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»).

По официальной информации, правоохранители изъяли у членов банды 18 единиц огнестрельного оружия — карабинов, пистолетов, обрез — и около 700 единиц боеприпасов. Уроженец Ишимбая признан виновным в создании банды, занимавшейся бандитизмом и разбоем. Он приговорен к 14 годам лишения свободы.

Еще трое жителей Стерлитамака, состоявших в банде, получили от 11 до 13 лет заключения.

Ранее ФСБ, Центр «Э» и угрозыск МВД выяснили, что в 2015 году житель города Ишимбая создал вооруженную банду. Следствие утверждает, что всего за преступниками числятся четыре факта вымогательства, один разбой и одно неправомерное завладение автомобилем. Все преступления были совершены в Стерлитамаке и Ишимбайском районе РБ.