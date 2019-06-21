Ядерный центр в Сарове не смог с первого раза купить иконы со стразами

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который находится в Сарове Нижегородской области, признал несостоявшимся запрос котировок на право заключения договора на поставку икон со стразами и панно на 2,3 млн рублей.



Единственный участник аукциона не был допущен из-за «несоответствия заявки по составу, содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения». В результате ядерный центр проведет повторную закупку, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документы госзакупки.

РФЯЦ-ВНИИЭФ объявил запрос котировок на поставку икон. За 2,3 млн рублей планировалось закупить 76 икон Серафима Саровского со стразами, складные иконы с тем же святым, 70 книг-плакеток с изображением Федора Ушакова и 188 пакетов с эмблемой ядерного центра, а также 66 панно и 90 триптихов с изображением Саровской пустыни.

В центре объяснили, что иконы и панно будут раздарены в качестве сувенирной продукции.

Ранее сообщалось, что первую очередь самой мощной в мире лазерной установки, собираемой в Сарове, запустят в 2022 году.