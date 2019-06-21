Губернатор Пензенской области объявил имя нового министра здравоохранения региона

Главный врач областной клинической больницы им. Бурденко в Пензенской области Александр Никишин займет пост министра здравоохранения региона.

«Сегодня главный врач областной больницы Александр Никишин принял мое предложение возглавить министерство здравоохранения Пензенской области. Уверен, что его профессиональные качества будут способствовать решению многих проблем отрасли», — сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Twitter.

Напомним, в конце мая силовики задержали экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова. Бывшего чиновника подозревают в изнасиловании. Он был помещен под домашний арест.



Стрючков занимал должность министра с 2005 года с перерывом с апреля 2009 по декабрь 2010 годов. В этот перерыв главой министерства был как раз Никишин. Окончательно Стрючков покинул пост 29 апреля 2019 года.