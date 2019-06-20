Хабиров прокомментировал ситуацию в Сибае

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что ситуация в Сибае остается под его личным контролем. Соответствующий пост опубликован на его официальной странице в Instagram.

По его словам, на территории города продолжают работать две передвижные лаборатории, превышение по диоксиду серы — еще бывают, но «редко и не в разы от нормы».

«УГМК выделяет на соцнужды сибайцев дополнительно к обычным обязательствам 200 млн рублей. Затопление карьера идет с опережением графика, и к осени уже совсем ничего не будет напоминать горожанам о неудобствах, которые им пришлось пережить. Все эти данные я получаю из первых рук и перепроверяю», — отметил он.

Также он добавил, что порогов заболеваемости в Сибае нет. На лечение и профилактику в Крым были отправлены 1328 детей и взрослых, а еще 500 детей — в Крым.



Хабиров пообещал на днях приехать в Сибай.

Напомним, что с декабря 2018 года в Сибае обострилась проблема загрязненного воздуха. На медном карьере началось тление руды, что привело к постоянным выбросам различных вредных веществ в атмосферу. Карьер стали заливать водой только в марте и продолжают до сих пор.