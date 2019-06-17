Премьер Удмуртии отправил в отставку своего советника Хренова

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов подписал указ об отставке советника главы правительства Михаила Хренова.

Соответствующий документ опубликован на портале правительства республики.

Хренов был назначен на должность советника премьера Удмуртии в феврале 2019 года. Он должен был исполнять свои обязанности на срок полномочий председателя правительства.

До этого чиновник был координатором региональных дорожных проектов в Удмуртии.