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Премьер Удмуртии отправил в отставку своего советника Хренова

16:01, 17.06.2019
Премьер Удмуртии отправил в отставку своего советника Хренова
Фото: udmurt.ru

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов подписал указ об отставке советника главы правительства Михаила Хренова.

Соответствующий документ опубликован на портале правительства республики.

Хренов был назначен на должность советника премьера Удмуртии в феврале 2019 года. Он должен был исполнять свои обязанности на срок полномочий председателя правительства.

До этого чиновник был координатором региональных дорожных проектов в Удмуртии.

ОбществоВласть Удмуртия
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