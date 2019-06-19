Власти Оренбургской области раскритиковали способ оценки регионов в экорейтинге «Зеленого патруля»

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области назвало способ оценки регионов в экологическом рейтинге организации «Зеленый патруль» неверным после того, как регион занял одно из последних мест в этом списке по итогам весны.

«Очевидно, что для составления рейтинга использован единственный источник: интернет. Причем из сети взяты не аналитические материалы природоохранных служб и ведомств, а публикации СМИ на экологическую и околоэкологическую тематику, плюс обращения граждан. «Экологический рейтинг», регулярно публикуемый Общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль», не имеет ничего общего с реальным положением дел в регионах», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там уточнили, что низкий рейтинг Оренбуржья связан с сообщениями о неблагоприятной экологической обстановке в городе Орске и поселке Ташла, а также о проблемах обращения с ТКО.



Напомним, Оренбургская область вошла в число самых «грязных» регионов России по итогам весны. Рейтинг был составлен общественной организацией «Зеленый патруль» на основе сообщений в интернете.

