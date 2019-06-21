СКР: глава саратовской «Почты России» превратил свою подчиненную в домашнюю прислугу

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора областного филиала ФГУП «Почта России» Булата Ахметзянова по статье о превышении полномочий. По версии СКР, он заставлял свою подчиненную выполнять функции прислуги.

По версии следствия, руководитель областной почтовой службы «с целью извлечения выгоды для себя и своей семьи» поручал своей помощнице работу, «не обусловленную ее трудовым договором».

«А именно, заниматься воспитанием его детей и оказывать различную помощь его семье в «домашних» делах», — говорится в сообщении СУ СКР по Саратовской области.

Отмечается, что сотрудница испытывала от этого «тяжелые эмоциональные потрясения и нравственные страдания».

Следком занялся этим делом после того, как поступили материалы из прокуратуры и регионального управления ФСБ.

В саратовском филиале «Почты России» сообщили, что Ахметзянов сейчас находится в «отпуске с последующим увольнением», передает ИА «Взгляд-инфо». Его обязанности будет исполнять замдиректора по операционному управлению Карина Муравьева.