В Ижевске обнаружили выброшенные пробирки с кровью

Жители Ижевска нашли в одном из районов города выброшенные у пустующего здания пробирки для анализов. Часть из них содержала собранную кровь.

«О том, кто решил избавиться от использованных пробирок и будет ли по этому факту организована проверка, пока неизвестно», — пишет izhlife.ru.

Согласно санитарным нормам такие пробирки могут относиться к медицинским отходам класса Б или В. Они должны утилизироваться централизованно, с использованием специальных технологий и оборудования. Компании, работающие с отходами медицинских заведений, обязаны соблюдать несколько этапов, в которые включается сбор мусора внутри учреждений, перевозка и временное хранение, обезвреживание, уничтожение.

Напомним, что в 2016 году под Казанью следователи обнаружили захоронение ампутированных конечностей. Одной из версий стала незаконная утилизация медицинских отходов.