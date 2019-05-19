Квартира или дом: цены жилья за городом начинаются от 36 тыс. за кв. метр

Сегодня за одну и ту же стоимость можно приобрести как квартиру, так и небольшой загородный дом. Вопрос — что выгоднее?

Фото: Ирина Анисимова

Если еще в недалеком 2017 году покупатели, выбирая между загородной недвижимостью и вторичным жильем, все охотнее присматривались к последнему, то текущий 2019 год вносит свои коррективы на рынке загородки. Поменялись активность девелоперов, портрет покупателя и его предпочтения, а также ценовая ситуация на рынке в целом. В сегодняшней статье мы разберем все эти пункты и сделаем выводы, что же все-таки приемлемее: квартира или дом?



Покупатель загородки: кто он?



Что касается классификации покупателей загородной недвижимости, то здесь я бы исходил из следующих критериев: цели приобретения загородной недвижимости (для постоянного или сезонного проживания), социальный статус и стиль жизни клиента, его возраст, доход и источник денежных средств. Таким образом, вырисовываются три основные группы потенциальных покупателей загородных домов.

В первую группу входят молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, молодые семьи без детей, достигшие первых результатов в карьере и приобретающие жилье преимущественно эконом-класса зачастую с поддержкой родителей. Главным критерием при выборе жилья в случае с этой категорией покупателей является стоимость выбранного объекта, а основной целью покупки объекта служит сезонное проживание (дача в садово-дачном обществе). Несмотря на то что данный тип покупателя составляет не более 10% спроса, представители данной группы отличаются прогрессивными взглядами и рассматривают строительство дома с использованием продвинутых технологий и основываясь на опыте строительства, используемом в других странах (смарт дома, концепции энергосбережения и т. д.).

К следующей группе потенциальных клиентов загородной недвижимости можно отнести молодые семьи с детьми. Обычно это также люди в возрасте 30—35 лет, имеющие 1—2 маленьких детей, с доходом выше среднего. Представителей данной группы мотивирует не покупка сезонного жилья в отличии от первой группы, а целенаправленное приобретение загородного дома для круглогодичного проживания. Как правило, толчком к данному шагу становится рождение или взросление детей, для которых хочется создать условия для жизни вне крупного города, перебраться в благоприятное с точки зрения экологии место. Представители этой категории рассматривают покупку дома класса «Комфорт» преимущественно в коттеджных поселках с развитой инфраструктурой с привлечением ипотечного займа.



Самой востребованной загородная недвижимость является у покупателей в возрасте 35—50 лет, как правило, семейных людей с двумя-тремя детьми. К такой группе можно отнести владельцев собственного бизнеса, руководителей крупных предприятий, индивидуальных предпринимателей (собственников небольшого бизнеса), руководителей подразделений в ведущих компаниях. Существуют накопления, и жилье приобретается преимущественно без использования ипотечного кредита — за полную сумму. Эта группа клиентов приобретает дом в сегменте бизнес или элит, ведь для них это элемент престижа, подчеркивающий статус.



Самой востребованной загородная недвижимость является у покупателей в возрасте 35—50 лет, как правило, семейных людей с двумя-тремя детьми. Фото Ирины Анисимовой

Купить дом можно почти по цене квартиры



Наиболее активно растущим является тренд коттеджных поселков. В состав данного подсегмента могут входить различные типы жилья (коттеджи, таун-хаусы, малоэтажная застройка). Рост предложения и активное продвижение коттеджных поселков на рынке в некоторой степени формирует и стимулирует спрос. Выбирая между покупкой готового дома в организованном поселке с инфраструктурой или приобретением/строительством собственного отдельно стоящего коттеджа, многие склоняются к первому. Также это безусловно и модная тенденция: беря пример с западного образа жизни, многие граждане со среднем уровнем достатка имеют желание сменить городское проживание на проживание в пригороде в собственном доме. Хотя есть и те, кто рассматривает эту покупку как вариант вложения свободных денежных средств (инвестиции) в недвижимость для дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду.

Покупателей недвижимости в проектах бизнес-класса и выше в первую очередь привлекают поселки с небольшим количеством домов. Основные факторы популярности поселков — местоположение, стоимость, законченность, инфраструктура.

Требования самых разборчивых покупателей элитных домов в коттеджных поселках стандартны. Сюда входят близкое расположение к городу, хорошая транспортная доступность, качество строений, наличие центральных коммуникаций, круглосуточная охрана, максимальная приватность, ландшафтный дизайн, наличие рядом леса и парков, мест для активного отдыха, досуга, наличие детских и спортивных площадок, а также развитая социальная инфраструктура в ближайшей доступности. Эксперты также отмечают две основные тенденции, характерные для рынка недвижимости высокого ценового класса: увеличение спроса на элитном коттеджном рынке в условиях экономической нестабильности; значительное снижение девелоперской активности и сокращение объема предложения в элитных проектах.

Рост предложения и активное продвижение коттеджных поселков на рынке в некоторой степени формирует и стимулирует спрос. Фото Романа Хасаева

Увеличение предложения на дачные участки

Что касается дачных участков, собственников шести соток и дачных домиков напугало ужесточение норм регистрации недвижимости. По данным сервиса «Авито. Недвижимость», в первом квартале этого года на 22% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) увеличилось количество предложений о продаже дач, а спрос вырос всего на 0,7%. Иными словами, люди хотят продать свои дачи, но не купить новые. Вместо покупки дачи россияне все больше интересуются краткосрочной арендой на лето. За минувший год, по данным «Авито. Недвижимость», спрос вырос на 44%.

А что с ценой?

По данным исследования портала Domofond.ru за текущий год, в Казани цены на загородную недвижимость за год выросли на 11% и составили в среднем 36,3 тыс. рублей за кв. метр. Такие данные приводятся в исследовании портала. Лидерами рейтинга по темпам роста цен на загородку в стране были признаны Владивосток (+28%) и Москва (+21%). Также далеко Казани и до Сочи, где средняя стоимость квадрата достигает 79,9 тыс. рублей за квадратный метр. На самом деле покупка загородной недвижимости класса «Комфорт» обходится обывателю чуть дороже покупки квартиры для проживания с семьей. Если переводить это размышление в формулу, я бы обозначил это так:

Дом = 2-3-комнатная квартира + 500.000 / 1 млн руб.

На самом деле разброс цен на загородную недвижимость довольно широкий, есть как варианты, соизмеримые по стоимости с покупкой квартиры для семьи из 3—4 человек, так и предложения более чем за 50 млн рублей.

В моде экологичность и умные дома

Как уже было обозначено выше, для многих (особенно семей с детьми) важной причиной переезда за город становится желание дышать свежим воздухом и скрыться от городского шума и суеты. Казань (особенно некоторые ее спальные районы, как например, Ново-Савиновский), к сожалению, не может похвастаться обилием парков и зон озеленения, а желание жить рядом с лесом не всегда покрывает «экологическую» потребность. В связи с чем все больше владельцев загородной недвижимости обращают внимание на материалы, которые используются при строительстве домов. Так, популярность набирают коттеджи из дерева, камня, металла, стекла, а вот бетона и полимеров становится все меньше.

Также набирают популярность энергоэффективные дома, которые строятся с таким учетом, чтобы на отопление или охлаждение домов уходило как можно меньше ресурсов. В таких домах затраты, связанные с потреблением энергии, в среднем на 30% меньше, чем в обычных. Это позволяет не только вносить свой вклад в сохранение окружающей среды, но и экономить на коммунальных платежах.

Все больше владельцев загородной недвижимости обращают внимание на материалы, которые используются при строительстве домов. Фото Романа Хасаева

Предыдущий пункт закономерно подводит к тренду на умные дома. Умный дом — это система автоматизации, которая обеспечивает управление практически любым параметром и практически любой техникой в доме или квартире.

Умный дом может выполнять и климатическую функцию, обеспечивая кондиционирование помещения и регулируя влажность и отопление, настраивая т. о. комфортную температуру в разных частях дома (кто-то любит спать в прохладе, а кто-то не может уснуть в несогретом помещении). Умный дом отвечает и за световые режимы, так же как и взаимодействие между приборами, потребляющими электроэнергию. Самый важный аспект — это, безусловно, безопасность: сюда входят датчики и камеры различной конфигурации, которые отвечают за противопожарную безопасность, отслеживают утечку газа, анализируют состав воздуха на вредные составляющие, реагируют на несанкционированные проникновения в помещения.

Марат Галлямов