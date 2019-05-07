Воспитанники «Ак Барса» и «Нефтяника» выиграли свои чемпионаты мира: «из жизни насекомых» мирового хоккея

Араб и евреи — они, если честно, «татары», «татары», татары»

Перед началом главного хоккейного события года — чемпионата мира в группе А — завершились старты в четырех низших дивизионах мирового хоккея. И в трех из них победили сборные, в которых выступали воспитанники татарстанского хоккея либо экс-игроки команд из Татарстана. «Реальное время» рассказывает об этих победах, оставшихся на обочине внимания широкого круга болельщиков.

Скандал в Эмиратах



Низшая лига мирового хоккея носит название «Дивизион 3 кв». Ее победитель выходит в третий дивизион, и если читателю покажется, что эта цель мало кому интересна, то он глубоко заблуждается. В этом году для ее достижения вообще сотворили «финт ушами», который вызвал международный скандал.

Турнир проходил в Абу Даби, и в гости к хозяевам из Объединенных Арабских Эмиратов приехали сборные Боснии и Герцеговины, Гонконга, Кувейта, Таиланда и новичок хоккейного сообщества — сборная Кыргызстана.

Последняя ответственно подготовилась к дебюту в мировом хоккее. Еще в прошлом сезоне в Кыргызстане начали усиливать составы своих команд уроженцами Казахстана и России — Олегом Колодием, Владимиром Тонких, Даниилом Шушенковым, Михаилом Чуваловым. Всего в сборной было 11 натурализованных игроков, и все они 2 года отыграли в чемпионате страны — это главное условие для того, чтобы можно было заявить легионера в национальную команду.

Киргизы очень уверенно проводили турнир, обыграв последовательно Кувейт 14:0, Таиланд — 8:2, Боснию — 14:3, Гонконг — 8:3. Но перед решающим матчем с хозяевами они получили «нежданчик» — арабы откопали несоответствие правилам заявки 19-летнего Александра Титова. По их данным, хоккеист не провел 2 года в чемпионате Кыргызстана. Хотя изначально комитет ИИХФ допустил Титова, не обнаружив никаких нарушений.

Наказание было ошеломляющим. Киргизам присудили поражения во всех выигранных ранее матчах — 0:5, и даже победа 7:4 над хозяевами (уже без Титова в составе) не могла изменить сложившегося положения.

Команда ОАЭ заняла первое место, поскольку выиграла остальные матчи. Лучшим бомбардиром турнира стал Артур Зайнутдинов. Он вообще главный забивала в сборной — к примеру, этой зимой сделал хет-трик в товарищеском матче со сборной Белоруссии.

Лучшим бомбардиром турнира стал Артур Зайнутдинов. Фото gp.by

Как уроженец Альметьевска стал арабом

Хоккей в Объединенных Арабских Эмиратах развивается уже не один десяток лет. В 2005 году национальную команду этой страны представили в Музее хоккейной славы в Торонто как лучшую арабскую сборную. Она и стала таковой, выиграв в 2007 году Кубок арабских стран. Но главный турнир для команд этого региона — Азиада, или чемпионат Азии. Причем помимо более-менее серьезных команд, таких как Казахстан, Корея, Китай, Япония, в этом регионе выступают Гонконг, Кувейт, Таиланд, также представленные на чемпионатах мира, или же Монголия и Сингапур, которые не выставляют свои сборные на ЧМ.

Само собой, чтобы конкурировать даже на таком уровне, необходима поддержка легионеров, и в ОАЭ в этом плане сделали ставку на Белоруссию, откуда весь тренерский штаб нынешней сборной — главный тренер Артем Сенькевич, которому помогают Сергей Заделенов и Михаил Климин, ранее игравшие в местном чемпионате за «Абу Даби Стормс».

В нынешнем составе сборной ОАЭ играют двое экс-белорусов 45-летний Виталий Савко и Артем Каркоцкий, плюс Нильс Ремесс — латыш, получивший шведское гражданство. Связи с Белоруссией позволяли им выступать на Кубке президента Лукашенко. Хотя состав «Абу-Даби Стормс» состоял практически на три четверти из белорусов, близких к завершению карьеры, но рядом играли и местные хоккеисты, набиравшиеся опыта.

Зайнутдинов перебрался в Эмираты после зарубежной карьеры в Казахстане и Франции, а сам он воспитанник альметьевского хоккея. После дебюта в составе «Нефтяника» Артур отправился в ХК «Челны», а вслед за этим поиграл за нижнекамский «Реактор». Теперь он стал четвертым воспитанником татарстанского хоккея, принявшим гражданство страны дальнего зарубежья.

Иврит, английский и русский — три официальных языка в израильском хоккее

Первым же татарстанцем в иностранной сборной был знаменитый Ильдар Рахматуллин, который после развала СССР покинул родную Казань и стал играть вначале в чемпионате Словении, а затем и за местную сборную. А еще два татарстанца, вслед за ним, стали играть за сборную Израиля.

Егор Валеев, уроженец Нижнекамска и воспитанник «Нефтехимика», пока играл только за юниорскую и молодежную сборные Израиля. Фото vesty.co.il

Один из них, 20-летний Егор Валеев, уроженец Нижнекамска и воспитанник «Нефтехимика», пока играл только за юниорскую и молодежную сборные Израиля, а вот более молодой 19-летний Дан Гофман уже отличился в национальной команде. Ранее в заявках сборной Израиля он значился как игрок «Ак Барса», хотя мы поправим уважаемых людей: Гофман играл не в «Ак Барсе», а в детской команде «Зилант».

Папа Дана родом из Хабаровска, мама из Казани. Они уехали в Израиль, в город Нагарию, где и родился Дан. Начал заниматься там хоккеем, хотя это, конечно, не самый популярный вид спорта в Израиле, а затем перебрался в Россию, в Казань, где у него жила бабушка по материнской линии. Работая завучем в «подведомственной» хоккейной школе «Ак Барса», она попросила детских тренеров посмотреть на внука-хоккеиста. Сначала его взяли в группу 1998 года рождения, которую тренировали Андрей Макаров и Рустем Абдулхаев. Затем он перешел в «Зилант», где с ним работали наставники Альберт Сираев и Равиль Фазлеев, тренировавший защитников этого возраста.

С 13 лет Гофман начал играть за «Зилант», защищая цвета команды на первенстве России среди юношей, пока о нем не вспомнил бывший наставник Эдуард Ревняга, экс-хоккеист национальной сборной, и не пригласил в состав юниорской сборной Израиля.

Ранее приглашение Дана Гофмана обходилось Федерации хоккея Израиля в кругленькую сумму, потраченную на авиаперелеты. Но федерация видела в Гофмане сильное подспорье. Сейчас же его не пришлось долго искать, поскольку в последнее время он играет в чемпионате Израиля за местную команду «Метула». Упомянутый Валеев, кстати, защищает цвета команды «Айсберг» из города Бат-Ям.

«На четверть бывший наш народ»

Нынче израильтяне отыграли в Мексике, где на турнире Дивизиона 2 собрались команды группы Б — Австралия, Грузия, Исландия, КНДР, сборные хозяев и Израиля.

Роланд Сванидзе (слева) два года назад играл в Эмиратах, а 20 лет назад защищал цвета альметьевского «Нефтяника». Фото todubai.ru

Сборная Израиля выиграла турнир достаточно легко, обыграв всех соперников. Самый сложный матч был в четвертом туре с Мексикой, поверженной в овертайме. В последнем туре была обыграна Грузия, которой руководит воспитанник новокузнецкого хоккея Роланд Сванидзе, два года назад игравший все в тех же Эмиратах, а 20 лет назад защищавший цвета альметьевского «Нефтяника».



Но даже грузины уступали по количеству уроженцев экс-СССР Израилю, поскольку последний привез состав, про который еще Владимир Высоцкий пел — «там на четверть бывший наш народ». Два брата Кожевниковы — Евгений и Михаил, Верный, Мостовой, Спивак, Щербатов, Френкель выступали в качестве старших товарищей Гофмана. Который еще по молодежке привык к тому, что в сборной можно общаться на русском языке, иврите и английском, чтобы поговорить с тренером — на этот раз им был знаменитый Бобби Холик, чех с американским паспортом.

Гофман, выступая еще за молодежную сборную Израиля, рассказывал, что вызовы в нее ему поступали от менеджера сборной Эли Маарави, который приглашал его в на юниорский чемпионат U-18. Сейчас же Элиаху Маарави болел за сборную в целом и за сына Шая Маарави в ее составе в частности. Хоккей в Израиле, как, кстати, и фигурное катание, дело почти семейное.

Братья Мухачевы в составе «братушек»

Наконец, еще один хоккеист, ранее связанный с Татарстаном, выиграл свой чемпионат мира. Станислав Мухачев ранее играл за «Нефтяник» из Лениногорска, но уже несколько лет выступает за сборную Болгарии, вместе с которой выиграл чемпионат мира в дивизионе 3. Кстати, старший брат Станислава Андрей дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса».

Стоит отметить, что братья Мухачевы несколько лет назад создали в Болгарии команду «Ирбис-Скейт», которая за несколько лет стала лидером местного хоккея, а теперь ее игроки составляют костяк сборной.

Братья Мухачевы несколько лет назад создали в Болгарии команду «Ирбис-Скейт», которая за несколько лет стала лидером местного хоккея. Фото prosportua.com

Кстати, Татарстан итогами международного сезона «утер нос» соседям из Башкортостана, откуда в зарубежные сборные был приглашен только один хоккеист — Филипп Пангелов-Юлдашев Сын известного в прошлом воспитанника «Салавата Юлаева» Рамиля Юлдашева выступил за сборную Украины. Жовто-блакитные сыграли в группе Б Дивизиона 1 мирового хоккея, но умудрились уступить полякам, румынам, эстонцам и японцам и заняли предпоследнее место с одной победой над сборной Голландии.

