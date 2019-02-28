Минстрой — застройщикам: «Не надейтесь, что поменяется, все будет так, как прописано в законе!»

Девелоперам озвучили условия, при которых они смогут достроить дома по старым правилам и без эскроу-счетов

По старой схеме, без использования эскроу-счетов, будут достраиваться объекты, которые построены на 30% и в которых продано 10% договоров долевого участия. Об этом замминистра строительства России Никита Стасишин рассказал в рамках круглого стола в Москве, посвященного переходу на проектное финансирование. Организаторами встречи выступили Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) и комитет российской Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере строительства. Параллельно в правительстве прорабатывают вопрос о возведении долгостроев по старой схеме. Проблемных строек в России на сегодня насчитывается около двух тысяч. Подробности — в материале «Реального времени».

Дома, готовые на 30%, можно будет продавать без эскроу

Предварительно критерии, по которым дома можно будет достраивать по старой схеме, то есть без использования эскроу-счетов, после 1 июля, в своем выступлении озвучил замминистра строительства России Никита Стасишин. По его словам, накануне Минстрой разместил проект постановления на федеральном портале regulation.gov.ru, где эти критерии обозначены. Подробно с ними можно ознакомиться здесь.

Во-первых, достраивать объект, как и раньше, привлекая деньги дольщиков напрямую, можно будет, если его строительная готовность будет составлять 30%.

— Строительная готовность включает в себя «физику» плюс те финансы, которые вы потратили, в том числе на инженерные сети, стоимость земельного участка, переселение и все остальное, — пояснил Никита Стасишин.

Если 30%-ная строительная готовность как критерий для неперехода на эскроу, по словам чиновника, не обсуждается, то есть несколько пунктов, которые пока не утверждены окончательно. Часть из них касается понижающих коэффициентов для определенных групп, а также программы реновации жилья. Кроме того, в правительстве склоняются к тому, чтобы достраивать проблемные объекты по старой схеме.

Достраивать объект, как и раньше, привлекая деньги дольщиков напрямую, можно будет, если его строительная готовность будет составлять 30%. Фото Максима Платонова

— Мы считаем, что нужно рассмотреть вопрос [введения] эскроу-счетов на те объекты, которые достраиваются как проблемные. Не объекты-доноры, а объекты, которые достраиваются как проблемные. Мы считаем, что их нужно довести до конца, потому что там достаточно высокая степень готовности и не везде есть продажи, потому что некоторые застройщики, увеличив темпы, строят за свой счет, — пояснил Никита Стасишин.

Замминистра отметил, что «для регионов 30% строительной готовности — это нормальная вещь» и что она считается довольно просто.

— Подтверждение степени готовности будет формировать сам застройщик и будет подтверждать через региональный орган, который утвердит нормативно-правовым актом, как это подтверждается. Финансовые затраты и количество ДДУ будет подтверждать контролирующий орган, который отвечает за привлечение средств граждан, — рассказал Стасишин.

Застройщиков попросили не надеяться, что закон поменяется

Еще один критерий, который позволит достроить объект без эскроу, — количество проданных договоров долевого участия (ДДУ), которое должно быть равно 10% или больше. Подчеркнем — согласно информации, озвученной на круглом столе, для того чтобы дом достраивался по старым правилам, он должен одновременно соответствовать обоим критериям — иметь и 30%-ную строительную готовность, и 10% проданных ДДУ.

Несмотря на то, что правительство предложило застройщикам эту смягчительную меру, красной нитью в выступлении замминистра строительства проходит мысль о том, что с новыми проектами застройщикам нужно сразу идти в банк и начинать проходить оценку своих объектов уже сейчас, а не 1 июля.

— Не надейтесь и не ждите, что что-то поменяется, что закон не вступит в силу. Все будет так, как сегодня прописано в законе. Постановление — это не панацея, — отметил Стасишин.

По информации, полученной из проектных деклараций, на сегодняшний день строится 132 млн кв. м, где уже привлекаются средства граждан. Фото Максима Платонова

Позже он добавил, что, по информации, полученной из проектных деклараций, на сегодняшний день строится 132 млн кв. м, где уже привлекаются средства граждан. И будет сложно в один момент проконтролировать всех застройщиков после 1 июля.

— Разрабатываем небанковский продукт, который позволит по тем проектам, в которых есть привлеченные средства граждан, в которых есть муниципальные контракты или что-то еще, получить финансирование на достройку таких проектов через региональный бюджет. Не через процедуру банкротства, не через отнимание, перераспределение или укрупнение этого бизнеса, — поделился Никита Стасишин.

«30—40% объектов останутся в текущих реалиях»

О том, как в текущих ситуациях решается проблема обманутых дольщиков, рассказал заместитель гендиректора «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» Алексей Ниденс. По его словам, в фонд вошли более трех тысяч застройщиков и на сегодняшний день фонд собрал 14 млрд 135 млн рублей.

По информации Ниденса, в России более 2 тысяч проблемных домов. Механизмы их достройки продолжают обсуждаться. Известно, что весной компания, подконтрольная Фонду дольщиков, начнет заниматься достраиванием проблемных домов компании Urban Group. Несмотря на то, что с 1 июля этого года для строительства будет привлекаться проектное финансирование, работа фонда, по мнению Ниденса, останется актуальной.

— С 1 июля не все застройщики перейдут к проектному финансированию. По предварительной информации, 30—40% объектов останутся в текущих реалиях защиты прав граждан, рассказал Алексей Ниденс.

Несмотря на то, что с 1 июля этого года для строительства будет привлекаться проектное финансирование, работа фонда, по мнению Ниденса, останется актуальной. Фото asros.ru



Во время круглого стола также прозвучала информация о том, что в Москве уже начали выяснять степень готовности каждого объекта всех 320 застройщиков. Для этого инспекторы выезжают на площадки и оценивает конструктивную характеристику объектов.