Страхование в эпоху digital: «Мы хотим быть не только надежной, но и клиентоориентированной, технологичной компанией»

Директор Казанского филиала Страхового дома ВСК Сергей Болотаев об итогах 2018 года и новых технологиях в страховании

Фото: пресс-служба Страхового Дома ВСК

За три квартала 2018 года сборы страховых компаний в Татарстане увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — с 15,1 до 22,7 млрд рублей. На рост показателей повлияли несколько факторов, среди которых повышение уровня финансовой грамотности населения, появление новых интересных продуктов на рынке и внедрение цифровых технологий. Об основных тенденциях регионального страхового рынка рассказал директор Казанского филиала Страхового дома ВСК Сергей Болотаев.

— Сергей Георгиевич, ВСК — одна из крупнейших компаний в России, работает более 26 лет. Как удается сохранять лидирующие позиции в условиях непростой экономической ситуации и с какими показателями прибыли компания заканчивает этот год?

— Прежде всего, мы стараемся сохранить доверие клиентов — именно это помогает нам удерживать лидирующие позиции на страховом рынке страны, где мы действительно работаем уже больше четверти века. Наша главная задача — качественное исполнение взятых на себя обязательств в любых экономических условиях — это основа бизнес-стратегии ВСК. В том числе в исполнении этой стратегии нам помогает надежная перестраховочная защита рисков и формирование сбалансированного страхового портфеля.

Что касается финансовых показателей, компания традиционно показала устойчивый рост во всех основных сегментах бизнеса. По последним прогнозам, ожидаемые сборы Группы ВСК по итогам 2018 года составят более 96 млрд рублей, что выше показателя 2017 года на 33%. Чистая прибыль группы за 2018 год превысит 8 млрд рублей, рентабельность собственных средств составит более 35%. Капитал ВСК по МСФО на 31 декабря 2018 г., мы ожидаем, будет на уровне порядка 27 млрд рублей.

— Какие сегменты рынка страхования показали наибольший рост в 2018 году?

— Ключевые драйверы рынка страхования в России сегодня — это страхование жизни, автострахование, а также добровольное медицинское страхование, во многом за счет продвижения программ от критических заболеваний и старта развития телемедицины. Положительную динамику демонстрирует страхование от несчастных случаев и болезней, страхование имущества.

— Какие виды страхования популярны в Татарстане?

— В Татарстане быстро набирает объемы страхование жизни — по итогам трех кварталов 2018 года этот сегмент рынка показал рост 60% к предыдущему году. Также высокие темпы роста демонстрирует страхование от несчастных случаев и болезней, каско, что связано с обновлением автопарка, а также имущества физлиц и ОСАГО. В целом рынок за 9 месяцев вырос на 50% и составил 22,7 млрд рублей.

Стоит отметить также возросший интерес клиентов к страхованию своего здоровья — популярностью стала пользоваться услуга добровольного медицинского страхования.

— В сфере страховых услуг набирают популярность digital-решения, ВСК тоже идет в ногу со временем? Расскажите о мобильном приложении «ВСК страхование».

— Развитие онлайн-сервисов стало одним из главных трендов страхового рынка. В 2018 году мы продолжили активно развивать дистанционные сервисы на сайте и в мобильном приложении. На текущий момент ими постоянно пользуются свыше 1,5 млн человек. Для корпоративных клиентов разработана программа лояльности, которая предоставляет доступ к сервисам нашей компании на специальных условиях.

Сегодня с помощью мобильного приложения можно не только приобрести все ключевые виды страхования, но и урегулировать страховое событие без посещения офиса компании. ВСК первой на российском рынке предложила своим клиентам полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля — без вызова эксперта и звонка в страховую компанию. Кроме того, в мобильном приложении доступна запись к врачам по полису ДМС, круглосуточные онлайн-консультации в рамках программ по телемедицине, пролонгация договоров. Фактически офис страховой компании находится у клиента в кармане, во многих случаях ему не нужно никуда ехать, что очень удобно. И мы не останавливаемся на достигнутом, продолжая совершенствовать онлайн-сервисы, чтобы они были еще более удобны и полезны нашим клиентам. Мы стремимся быть не только надежной, но и клиентоориентированной, технологичной компанией.

— Планирует ли ВСК масштабирование бизнеса и выход на новые рынки? Если да, то каких показателей вы планируете достичь?

— Масштабирование бизнеса и выход на новые рынки — это стратегические задачи нашей компании. Мы поставили перед собой амбициозную цель и по итогам 2020 года планируем войти в топ-3 крупнейших страховщиков России.

Сегодня под защитой ВСК более 30 миллионов человек и свыше 300 тысяч организаций по всей России. В обозримом будущем мы намерены еще более активно внедрять новые технологии, чтобы сделать страхование более гибким и «умным», когда продукты подстраиваются под каждого клиента и отвечают его индивидуальным потребностям. Поэтому впереди у нас год роста, повышения эффективности и развития новых сервисов для того, чтобы наши клиенты чувствовали себя еще более уверенно и защищенно.

Материал создан при поддержке пресс-службы Страхового дома ВСК



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