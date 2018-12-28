Ирек Файзуллин хочет избавиться от «психологической задолженности» и научить застройщиков работать с банками

В Минстрое Татарстана надеются, что небольшие компании тоже успеют перейти на продажу квартир через эскроу-счета

О планах на следующий год на встрече с журналистами рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин. В январе должен быть сдан последний дом в многострадальном 11-м квартале «Салават купере». Из глобальных задач — безболезненный переход на проектное финансирование девелоперских проектов, несмотря на то что 54 из 109 застройщиков, имеющих на руках разрешения на строительство, не подходят под новые условия. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Избавиться от «психологической задолженности» перед соципотечниками

Предновогоднюю встречу с акулами пера министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин начал с небольшого резюме. Он напомнил, что уже на протяжении 8 лет в Татарстане ежегодно выполняется план по вводу 2,4 млн кв. м жилья. Отвечая на свой же вопрос, много ли это или мало, министр отметил, что это сопоставимо с площадью Зеленодольска.

— Общий объем строительства, который мы предполагаем, будет около 350 млрд рублей. То есть мы надеемся, даже в рублях мы не снизим тот объем, который был в прошлом году. Это и промышленное строительство, и жилищное, — рассказал о планах на следующий год Ирек Файзуллин.

По его словам, в начале следующего года Минстрой предполагает снять с себя «психологическую задолженность», сдав два последних дома в 11-м квартале «Салават купере».

В начале следующего года Минстрой предполагает снять с себя «психологическую задолженность», сдав два последних дома в 11-м квартале «Салават купере»



— Вы знаете проблемы, которые у нас были с подрядчиками по жилищному фонду, по домам «Салават купере». В субботу мы предполагаем заселять предпоследний дом, это 11-1, и предполагаем завершить до 15 января заселение дома 11-5. И это все — мы программу по «Салават купере» выполняем перед людьми, которые стояли в очереди в этих домах, — сказал Ирек Файзуллин.

Напомним, что первоначально строить весь 11-й квартал соципотечного комплекса должно было ПСО «Казань». Однако подрядчик, несмотря на постоянные жалобы соципотечников и предупреждения от властей, так и не нашел в себе сил достроить его, постоянно перенося сроки сдачи. В результате дом 11-1 передали компании «Строитель+» Ленара Григорьева, а дом 11-5 — ПСК «Народный дом».

В запасе полгода, а обманутые дольщики не пострадают

Конечно, на встрече не могли обойти главную новость на строительном рынке — переход девелоперских проектов на проектное финансирование и продажу квартир через эскроу-счета. Поясним, что если ранее изменения в 214-ФЗ предполагали, что по новой схеме будут финансироваться только проекты, появившиеся на рынке после 1 июля 2019 года, то поправки, принятые Госдумой буквально в конце года, обязуют переходить на продажу через эскроу-счета всех застройщиков, в том числе и по проектам, появившимся до 1 июля 2018 года. Ирек Файзуллин объяснил это решение тем, что «вся Россия устала от борьбы с обманутыми дольщиками».

Впрочем, пока далеко не все участники рынка готовы к такому неожиданному изменению правил игры. В частности, на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам президент Татарстана Рустам Минниханов предлагал оставить некоторым застройщикам возможность работать по старой схеме заключения договоров долевого участия. Речь шла о девелоперах, достраивавших проблемные дома и дома высокой степени готовности. При этом Минниханов отметил, что в Татарстане разрешение на строительство имеют 109 застройщиков, но 54 из них не подходят под новые требования.

Ирек Файзуллин объяснил это решение тем, что «вся Россия устала от борьбы с обманутыми дольщиками». Фото Рината Назметдинова

Общаясь с журналистами, глава татарстанского Минстроя отметил, что труднее всего перейти на проектное финансирование будет небольшим строительным компаниям. На то, чтобы провести работу с ними и с банками, в запасе остается полгода.

— Организационно у нас полгода есть на это — отработать сложности с теми компаниями, которые не умеют пока это делать. Для крупных [компаний] это, конечно, попроще. Мы работаем с федеральным министерством. Здесь ряд предложений республика подготовила. Наш президент назначен руководителем рабочей группы по национальному проекту «Жилье и городская среда», поэтому в рамках подготовки Госсовета тоже шероховатости, которые есть, будут ликвидированы, — резюмировал Ирек Файзуллин.

Корреспондент «Реального времени» поинтересовалась, не помешает ли введение новой схемы финансирования достройке проблемных объектов и не придется ли заключать эскроу-счетов и по ним. Ведь вряд ли банки захотят работать с компанией, у которой есть финансовые проблемы. Однако глава Минстроя заверил, что никаких проблем возникнуть не должно.

— Мы привлекаем других застройщиков и финансируем через предоставление земли или через Фонд поддержки, который создан. Там идет другая процедура — прямые взаимоотношения. Если мы ему землю даем, ничего не меняется в плане того, что мы уже говорили, — пояснил Ирек Файзуллин.