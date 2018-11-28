Метсола в одни ворота проиграл Коваржу, «Салават Юлаев» не помог «Ак Барсу»

«Автомобилист» дождался возвращения своего лидера

В этом сезоне уфимцы не могут забить уральскому клубу уже на протяжении двух матчей, но упрекать их в этом можно едва ли. На сегодняшний день «Автомобилист» объективно сильнее «Салавата Юлаева» по большинству компонентов. Оставался вопрос по вратарю, так как и Коварж, и Метсола в этом сезоне играют просто шикарно. Но в очной дуэли уфимский голкипер допустил ключевую ошибку, а его екатеринбургский визави творил чудеса. О том, как «Салават Юлаев» упустил шанс приблизиться к лидирующей группе на Востоке, — в материале «Реального времени».

Уфимская ностальгия

Башкирский хоккей в эти дни отмечает 57 лет со дня рождения своего «флагмана» — «Салавата Юлаева». Предыдущий домашний матч уфимцев, с минским «Динамо» (6:1), получился по-настоящему праздничным и по атмосфере, и по происходящему на льду. Никита Филатов после игры выглядел счастливым и рассказывал, с каким удовольствием вернулся в Уфу.

Продолжился праздник в столице Башкортостана и на игре с «Автомобилистом». Как и на праздновании десятилетия первого чемпионства, на «Уфа-арене» можно было увидеть легенд клуба разных лет. Так, чех Михал Микеска отметился в первом периоде болением в фанатском секторе, а потом отличным русским языком в прямом эфире телеканала БСТ.

— Сейчас я тренер. Раньше работал с детишками, сейчас готовлюсь возглавить взрослую команду. В Уфу приехал на три дня — посмотреть за играми, за тренировками основной и молодежной команд. Посмотреть живьем, как тренируют мои бывшие партнеры по уфимскому клубу — Коля Заварухин в «Автомобилисте» и Коля Цулыгин в «Салавате Юлаеве». Оба были классные хоккеисты. Хитрые. Никогда бы не подумал, что они станут тренерами. По действующим хоккеистам сложно говорить об их тренерском будущем.

Как и на праздновании десятилетия первого чемпионства, на «Уфа-арене» можно было увидеть легенд клуба разных лет. Так, чех Михал Микеска отметился в первом периоде болением в фанатском секторе. Фото gorobzor.ru



Микеска застал в «Салавате Юлаеве» как раз тот период, когда уфимцы из крепких середняков (2006—2007 годы) превратились в топовый клуб (2008-й). Это был настоящий любимец болельщиков, самый открытый игрок той команды, который не чурался ездить на тренировки на трамвае. На льду Михал оставил такой же яркий след и был центрфорвардом ударной тройки Антипов — Микеска — Кольцов. Кто знает, возможно, в будущем «Салават Юлаев» возглавит именно он.

— Моя мечта — вернуться в Уфу в качестве главного тренера, — улыбался в камеру Микеска. — Я буду стремиться к этому всю жизнь. Готов ли я возглавить команду прямо сейчас? Может, и готов, но в Башкирии точно не готовы меня позвать. Мне еще нужно проявить себя. Я готов учиться каждый день.

Коварж вернулся

В Екатеринбурге все последние недели была ностальгия по основному вратарю команды, чеху Якубу Коваржу. Как показала отчетная игра, кризис «Автомобилиста» (пять поражений в шести матчах) был связан в первую очередь с отсутствием одного из лучших вратарей в истории КХЛ. Его сменщики Сохатский и Макаров попросту не выдерживали уровень, на котором Якуб чувствует себя как рыба в воде.

— Это невероятный вратарь. С его возвращением мы чувствуем себя уверенно и сегодня готовы были сделать многое, чтобы он сыграл «на ноль», — говорил после игры лидер екатеринбургского клуба Найджел Доус в эфире телеканала БСТ.

«Салават Юлаев» в октябре уже проигрывал «Автомобилисту». Тогда всего одна шайба Евгения Грачева решил исход встречи — уфимцы в том матче не реализовали кучу моментов. Продолжилась «нереализация» и в этой игре. Хотя в первом периоде «Салават» напоминал бледную тень самого себя в предыдущем матче. Гости в два раза больше времени провели в атаке, счет по броскам в створ ворот был 19-6 в пользу «Автомобилиста». К чести кипера Юхи Местолы и всей защитной линии в целом, уфимцы сумели не пропустить.

Продолжилась «нереализация» и в этой игре



Во второй 20-минутке большинство реализовал Александр Кучерявенко, который, к слову, начинал свой путь в большой профессиональный хоккей как раз в Уфе и как раз в то время, когда в команде играл Михал Микеска. Гол «Автомобилиста» вытекал из логики игры, и сразу после него «Салават» сумел прибавить, имея чуть больший контроль над шайбой, что позволяло создавать достаточное количество голевых моментов. Но только создавать — не реализовывать.

Первая серьезная ошибка Метсолы

В третьем периоде сумасшедшую для себя ошибку допустил Метсола. Перед глазами промелькнули все вратари «Салавата Юлаева» последних лет с их бесконечными ляпами. Юха как раз отличался максимальной стабильностью и практически не позволял себе выбегать из ворот без повода. Но тут выбежал — занервничал, и сделал передачу точно на клюшку Доусу, который, в свою очередь, спокойно отпасовал Анатолию Голышеву, поразившему ворота. 2:0 в пользу «Автомобилиста» за 15 минут до конца матча не звучало как приговор, но должно было случиться что-то экстраординарное, чтобы «Салават Юлаев» при такой игре соперника одержал волевую победу.

— Мы прекрасно представляли себе, что такое игра с «Салаватом» в Уфе, — говорил после матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. — Готовились конкретно к этой игре очень основательно. Просили ребят играть строже в первую очередь в обороне. И нам это удалось.

Хотя Алексей Семенов, казалось, расколдовал ворота Коваржа. Но арбитры после тщательного разбора эпизода гол «юлаевского» защитника отменили, сообщив о помехе вратарю. Почти тут же Антон Бурдасов имел отличный момент и мог забивать уже по всем правилам, но… В итоге уфимцам пришлось снимать вратаря аж за 3 минуты до конца основного времени. Имея перевес в одного игрока, «Салават» по-настоящему серьезных проблем Коваржу не создал.

Получилась такая же игра, как в Екатеринбурге. Нас переиграла оборона и вратарь



Поможет ли теперь «Ак Барс» «Салавату Юлаеву»?

— Мы старались, но ничего не смогли сделать в атаке, — вздыхал после матча наставник «СЮ» Николай Цулыгин. — Но тут благодаря отличной игре Якуба Коваржа. Получилась такая же игра, как в Екатеринбурге. Нас переиграла оборона и вратарь.

— Что вам сказали арбитры при отмене гола?

— Что была визуальная помеха вратарю соперника.

— Почему давно не может забить Владимир Ткачев?

— Сложный вопрос, перепробовали его уже во всех сочетаниях. Будем, видимо, применять другие меры.

— Не успели еще разочароваться в обмене Федорова на Филатова?

— Время покажет.

Действительно, вопросы по игре Филатова есть, и очень большие. По сути, второй матч Никита просто отбывает номер, больше катаясь, как на показательных выступлениях в фигурном катании. В свою очередь Федоров приносит реальную пользу московскому «Спартаку».

Таким образом, уфимцы не смогли отобрать очки у лидера Восточной конференции и облегчить задачу «Ак Барсу» в погоне за «Автомобилистом». Помогут ли теперь казанцы «Салавату» — обыграв сегодня нижегородское «Торпедо», которое опережает уфимцев всего на одно очко?

Андрей Лопата, фото hcsalavat.ru