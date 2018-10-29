Нежилая Казань: ТЦ с «Каруселью», роддом со «звездным» именем и бизнес-центр от нижнекамского рантье

Девелоперы не хотят строить кафе и рестораны, но открывают новые ТЦ, бизнес-центры и клиники

«Реальное время» проанализировало список разрешений на строительство объектов гражданского назначения, которые казанский исполком выдал с начала года. Выяснилось, что застройщики не хотят строить кафе и рестораны, зато они охотно берутся за возведение торговых и офисных центров. Так уже скоро на выезде из Казани откроется ТЦ «Х5». А вот в центре города рантье из Нижнекамска взялся достроить бизнес-центр, доставшийся ему от бывших руководителей КМПО. Но не все так гладко — некоторые инвесторы хотят прийти в Казань, но взамен просят скидки от местных властей.

Торговый центр с «Каруселью» на Оренбургском тракте

Как стало известно «Реальному времени», на начало ноября запланировано открытие нового торгового центра на Оренбургском тракте, 170. Он будет располагаться рядом с торговым комплексом «Порт».

В перечне разрешений на строительство, опубликованном на сайте казанского исполкома, объект указан как «ТЦ Х5». Возможно, название и породило разговоры о том, что торговый центр строит один из крупнейших российских ретейлеров X5 Retail Group. Однако в пресс-службе компании рассказали, что X5 Retail Group действительно собирается открывать в строящемся ТЦ магазин «Карусель», но на условиях аренды.

«Открытие гипермаркета «Карусель» по данному адресу запланировано на ноябрь 2018 года. Магазин будет размещаться на условиях договора аренды. Его торговая площадь составит более 4 тысяч кв. м».

Как рассказал нашему изданию менеджер по работе с клиентами компании «A-development» Мурат Галлямов, новый торговый центр займет площадь 9,1 кв. м. Это значит, что «Карусель» получит чуть ли не половину здания.

— Также будут арендаторы «мелкой нарезки». Это будет то, что нужно населению — какие-то аптеки, предприятия общепита, мастерские, салоны сотовой связи, — пояснил Мурат Галлямов.

Арендные ставки будут варьироваться в пределах 3,5—4 тысяч рублей за кв. м в зависимости от места. Маленькие помещения у входа будут сдаваться по ставке 5-6 тысяч рублей за кв. м.

Проектировало здание на Оренбургском тракте ООО «Солев», а генподрядчиком выступал «СоюзАгроСнаб». Эти же организации проектировали и строили магазин Castorama рядом с казанской «Мегой». Фото tatar-inform.ru



Отметим, что проектировало здание на Оренбургском тракте ООО «Солев», а генподрядчиком выступал «СоюзАгроСнаб». К слову, эти же организации проектировали и строили магазин «Castorama» рядом с казанской «Мегой». Что касается застройщика, в перечне разрешений на строительство на сайте исполкома указано ООО «Смарт Медиа». В том же документе значится, что компания находится по адресу: Восстания, 52. Но единственное ООО «Смарт Медиа» в Казани, которое удалось найти, зарегистрировано на Островского, 35. У компании пять владельцев — Рамиль Сабиров (12,5%), Руслан Сабиров (12,5%), Рустам Сабиров (25%), Хаджимурат Газалиев (25%), Сакинат Тагиева (25%).

По всей видимости, большая часть «Смарт Медиа» принадлежит гендиректору ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт», депутату Госсовета РТ Рустаму Сабирову и двум его сыновьям. Рустам и Рамиль Сабировы также являются соучредителями фирмы «РС-инвестмент», которая строит жилой комплекс «Грин сити» в овраге на Галеева. Напомним, что там застройщику пришлось пройти через противостояние с жителями соседних домов, которые хотели видеть на участке вовсе не высотку, а, к примеру, сквер. Дело дошло до того, что Верховный суд закрепил за оврагом Галеева — Новаторов статус рекреационной зоны. Впрочем, это ничуть не помешало девелоперу продолжить продавать квартиры и строить дома.

Магазинов стало меньше

Если проанализировать разрешения на строительство гражданских объектов, можно заметить, что за 10 месяцев разрешений на возведение торговых объектов было выдано на 30 процентов меньше, чем годом ранее. Правда, речь идет именно о количестве магазинов, а не об общей площади помещений с назначением «торговля».

К числу крупных торговых объектов, разрешение на строительство которых было получено в 2018 году, можно отнести гипермаркет «Лента» на месте бывшего трампарка на Копылова. Как известно, она займет порядка 10 тысяч кв. м, а объем инвестиций, по оценкам экспертов, может составить от 300 до 400 млн рублей (не считая затрат на земельный участок под «гипером»).

Гипермаркет «Лента» на месте бывшего трампарка на Копылова займет порядка 10 тысяч кв. м. Фото Олега Тихонова

Как экс-гендиректор КМПО примерял роль рантье

На строительство офисных и торгово-офисных помещений в Казани за 10 месяцев этого года было выдано два разрешения, а это уже вдвое больше, чем годом раннее.

Один разрешительный документ получил казанский бизнесмен Андрей Закамский. Он строит торгово-офисный центр на Фатиха Амирхана, 42а. Паспорт объекта обещает закончить строительство уже в IV квартале этого года. На сегодняшний день ведется строительство второго этажа. Как известно, объект строится на пересечении засыпанного озера на пересечении проспекта Амирхана и улицы Воровского. Напомним, что супруга Андрея Закамского — Людмила Закамская — также занимается бизнесом. Ей принадлежит ресторан «Трофей» на Юго-Западной.

Второе разрешение на строительство торгово-офисного здания по улице Завойского получило ООО «Кварт».

Впрочем, казанский рынок офисной недвижимости в скором времени может пополниться площадями и за счет объектов, которые начинали строиться гораздо раньше. В частности, речь идет о 5-этажном здании на Московской, 19.

— Это был объект незавершенного строительства, сейчас [владелец] занимается тем, чтобы достроить его до конца – это внутренние работы, инженерия, — говорит генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

Согласно выписке ЕГРН, степень готовности объекта составляет 76 процентов. В августе у бизнес-центра появился новый собственник — компания с ослепительным названием «Даймонд», зарегистрированная в Нижнекамске. Ее единственный учредитель и гендиректор — Алмаз Нуруллин.

Прежний хозяин здания — ООО «Туристический центр «Казанский». Согласно данным системы «Картотека.ру», у компании есть три учредителя — Владимир Зубарев, Александр Павлов, Тахир Гайнутдинов. Имя одного из них, Александра Филипповича Павлова, полностью совпадает с именем экс-гендиректора Казанского моторостроительного производственного объединения (КМПО).

В интернете до сих пор остались объявления о продаже здания на Московской,19 с подробным описанием объекта. В них говорится, что общая площадь здания составляет 13 585 кв. м. Из них, примерно, 4,5 тысячи «квадратов» занимает подземный двухэтажный паркинг. Цена одного кв. м — 29,5 тысяч рублей. Общая стоимость здания — около 400,8 млн рублей. Судя по объявлениям, первоначально комплекс хотели использовать в качестве гостиницы.

Бзнесмен Андрей Закамский строит торгово-офисный центр на Фатиха Амирхана, 42а. На сегодняшний день ведется строительство второго этажа. Фото Антона Райхштата (kazanreporter.ru)

Предполагается, что офисы на Московской, 19 будут иметь класс В+ или А. По информации «Реального времени», уже найдены и первые арендаторы.

По мнению Мурата Ахмерова, расположение объекта вполне удачное.

— Место хорошее. Я считаю, что спрос будет. Несомненным плюсом является наличие 2-этажного подземного паркинга. С противоположной стороны есть рестораны, «Чайхона». «Mercedes» тоже придает определенную статусность месту. Офис «Акибанка» тоже находится там. К тому же Московская — историческая улица, — говорит он. По словам Ахмерова, арендная ставка в офисах класса В+ составляет от 800 до 1,2 тысячи рублей за «квадрат», в офисах класса А — от 1,2 до 1,5 тысячи рублей.

Еще один крупный офисный центр с площадями класса А должен появиться на Островского. Речь идет о комплексе Urban, общая площадь которого должна составить 12 тысяч кв. м. Первый этаж займут рестораны и магазины, а под офисы будет отдано 9,5 тысячи «квадратов». Ранее мы уже подробдно писали о том, что казанский рынок недвижимости испытывает дефицит офисных площадей класса А.

Почему застройщиков не привлекает общепит?

В 2018 году ни один застройщик не просил исполком о разрешении построить ресторан, кафе или хотя бы небольшой кафетерий. Впрочем, эксперты уверены, что ничего страшного в этом нет и рынок общепита от этого никак не пострадает.

— Наверное, это связано с тем, что рестораны открываются либо на первых этажах, качественном стрит-ретейле на Меридианной, Чистопольской, Пушкина. Либо в таких крупных торговых центрах, как «Мега», «Парк Хаус», где большой трафик. Есть отдельно стоящие здания-особняки. Я не думаю, что кто-то будет целенаправленно строить ресторан. Рынок ресторанного бизнеса, я считаю, и так достаточно насыщенный, поэтому проблем я не вижу, — говорит Мурат Ахмеров.



В прошлом году на строительство помещений для предприятий общепита было получено три разрешения, одно — на возведение кафетерия на территории «Казанской Ривьеры». Фото Максима Платонова

Для сравнения – в прошлом году на строительство помещений для предприятий общепита было получено три разрешения. Одно ушло к ООО «Ривьера скай» на возведение кафетерия на территории «Казанской Ривьеры». Напомним, что на сегодняшний день рядом с колесом обозрения действует кафе-бар «Sky». Видимо, речь идет о нем.

Второе разрешение получил Р.Л. Галимарданов. Он собирается строить кафе на Краснококшайской, 52.

Третий документ исполком выдал ООО «Прикладные информационные технологии». Летом прошлого года эта компания заявила о желании строить предприятие общественного питания с административными помещениями на втором этаже на Аделя Кутуя. Учредителем ООО «ПМИТ» является Валерий Узинский. К слову, бизнесмен также является совладельцем ООО «Продуктовая лавка» — сети небольших магазинов, которую в свое время пытались развивать сын казанского мэра Тагир Метшин и хозяйка сети «Бэхетле» Муслима Латыпова. Правда, доля Узинского в «Продуктовой лавке» не так велика — 2,75%.

Новый роддом у ДРКБ и третий «Медел» на Фучика

Зато в текущем году было получено три разрешения на объекты с назначением «медицина». Самый крупный проект среди них — госпиталь-роддом «Мать и дитя», строящийся недалеко от Детского РКБ. Он входит в сеть «Мать и дитя» Марка Курцера, которая насчитывает 39 клиник в 24 городах России. У Курцера рожали многие отечественные знаменитости, в том числе фигуристка Татьяна Навка, певицы Кристина Орбакайте, Диана Гурцкая, ведущая Дана Борисова.

В 2018 году ни один застройщик не просил исполком о разрешении построить ресторан, кафе или хотя бы небольшой кафетерий. Но Ахмеров уверен, что ничего страшного в этом нет и рынок общепита от этого никак не пострадает. Фото Романа Хасаева

Ранее Минземимущества Татарстана сообщало, что инвестиции в строительство казанского многофункционального госпиталя «Мать и дитя» составят порядка 3,5 млрд рублей. Добавим, что разрешение получило ООО «Мать и дитя», директором которого является руководитель уфимской клиники сети Алсу Назырова.

Похоже, что расширить свою сеть намереваются и совладельцы казанской сети многопрофильных клиник «Медел» Роберт Закиев и Ленар Салахутдинов. В июне исполком выдал им разрешение на строительство клиники «Медел» на Фучика, 91. Добавим, что один «Медел» расположен на Сибирском тракте, второй — на Адоратского. Клиника специализируется во многих направлениях, в том числе урологии, гинекологии, дерматологии, неврологии, хирургии.

Разрешение на реконструкцию существующего жилого дома под поликлинику (офис врача общей практики) исполком выдал Зулейхе Заляловой. Залялова имеет степень доктора медицинских наук и является профессором кафедры и неврологии и реабилитации Казанского медуниверситета. Доктор специализируется на работе с пациентами, страдающими болезнью Паркинсона.

О новом реабилитационном центре у РКБ: «Есть вопросы по тарифам»

Крупный реабилитационный центр для послеоперационных больных может появиться в области лесного массива на Оренбургском тракте, недалеко от РКБ. Правда, разрешение на его строительство пока не выдано. Как рассказала «Реальному времени» руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, инвестор еще не договорился с татарстанскими властями — он хочет получить больше преференций с их стороны.

Как рассказала Талия Минуллина, инвестор реабилитационного центра для послеоперационных больных еще не договорился с татарстанскими властями. Фото Максима Платонова

— Мы там продолжаем работу. У нас там есть вопросы по тарифам. У Госкомитета по тарифам и Министерства финансов одна позиция, у инвестора для хорошей бизнес-модели другая. Они сделали такой проект в Барнауле, в Алтайском крае. Его будут запускать уже в следующем году, насколько я полагаю. И им там сделали очень привлекательный тариф. И они пока не могут принять тот факт, что экономики Алтая и Татарстан немного разные, поэтому у нас немного другие тарифы. Сейчас мы стараемся договориться о финансовых условиях, потому что очень важно сделать это на берегу, — пояснила Талия Минуллина.

Она добавила, что инвестором выступает ООО «ПремиумСтрой». У компании два учредителя — Иван Лужаев и Николай Литовченко, которые имеют равные доли.