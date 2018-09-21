«Игры нет, но вы держитесь»: выводы по работе Томарова в «Уфе» делать преждевременно
Илья Дегенгардт разбирается в слабом старте башкирского клуба в РПЛ
Дебютный сезон «Уфы» в еврокубках получился достаточно противоречивым — с одной стороны, команда добралась до раунда плей-офф и была в шаге от сенсации, с другой — не дожала девять игроков «Рейнджерс». Кроме того, команда Томарова выдала слабый старт в чемпионате РПЛ (всего четыре очка после cеми туров). Популярный футбольный блогер Илья Дегенгардт в авторской колонке, написанной для «Реального времени», разбирался в причинах неудач клуба.
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Отчасти неудачный старт в лиге связан с отсутствием скамейки. В условиях плотного графика команда шла практически без ротации на ключевых позициях, имея варианты по заменам только в защите — Сухов мог поочередно подменять латералей (но от этого напрямую страдает атакующий потенциал на фланге), а Пуцко и Аликин давали паузу кому-то из тройки Табидзе — Тумасян — Неделчару.
В центре поля в качестве альтернативы могли появиться Ванек или Засеев, но их на данном этапе сложно назвать определяющими результат игроками. В это время Пауревич, Игбун, Обляков и Йокич, которые как раз отвечают за игру в финальной трети и делают достаточно серьезный вклад в создание голевых моментов, играли практически без пауз (каждые 3-4 дня) и основные силы и эмоции, как представляется, оставляли на европейской арене. Для игроков, не привыкших играть в таком ритме, это была достаточно стрессовая и непонятная история.
Приобретения же Тилля и Бизяка последовали несколько позже (Тилль перешел только за одну игру до паузы на сборные, Бизяк — после второго раунда квалификации, но не мог быть заигран в ЛЕ) и тоже были сделаны в контексте — клуб разорвал контракт с Фатаем и продал Облякова, так что от этих трансферов вариативность при выборе состава серьезно не повысилась. Впрочем, с учетом вылета из Лиги Европы клубу и не нужна численно большая обойма, так что сейчас этот вопрос можно вычеркнуть из списка проблемных.
Другое дело — это качество нынешнего ростера. Если продажа Стоцкого летом смотрелась вполне логичным решением — помимо того, что клуб прилично заработал, он еще и освобождал место для молодого Облякова, который должен был полностью раскрыть свой потенциал, а впоследствии быть продан за серьезную сумму, — то эта самая продажа Ивана вряд ли будет восполнима на данном этапе. В условиях, когда половина команд чемпионата выходит на «Уфу» как на реального фаворита и стремится отдать ей мяч, молодой полузащитник был фактически главной опцией для создания моментов и футболистом, который способен отдать последний пас: он напрямую создает 2.5 момента в среднем за 90 минут (второй — Слай с 1.4), внес вклад в четыре гола команды на старте сезона (гол, голевая передача и два предголевых паса), может сам тащить мяч и на приличном уровне исполняет стандарты. И хотя он был вовлечен в игру меньше, чем Салатич, Карп или Йокич, которые больше продвигают мяч из глубины, во многом его движение между линиями давало Уфе возможность сохранять мяч в высоких зонах и проходить сопротивление соперника в центре поля.
Ему на замену был приобретен Тилль, но пока не совсем понятно, сможет ли он адаптироваться, насколько долго его придется встраивать в игру и что получится на выходе. В любом случае, пока процесс адаптации не завершен, Уфа продолжает играть в полузащите без людей, способных создавать моменты из центра поля в плотной игре. Поэтому атаки станут чересчур предсказуемыми — Уфа будет сбиваться на навесы латералей, с чем организованные соперники должны справляться, как это случилось в последнем матче против ЦСКА (30 кроссов с флангов не привели к опасному моменту).
Качество игры
Уровень игры и стиль — несколько разные вещи, но нередко к оценке первого болельщики начинают приплетать и второй пункт, смешивая в итоге эти понятия. Томарова действительно много критикуют за отсутствие атакующих идей, максимальное упрощение игры и скучный футбол, что само по себе сложно назвать объективной претензией — «Уфа», напротив, стала меньше играть через длинные передачи/забросы, чем в прошлом сезоне (19,9% от числа общих передач против 20,3%) и активно ищет новые варианты в атаке — к примеру, перевод Пауревича, который уже в прошлом сезоне был полезен в завершении, в атакующую группу.
Сложно сказать, что «горожане» стали больше отдавать мяч — по сравнению с прошлым сезоном они делают всего на 12 передач меньше и на 3 процента хуже контролируют мяч, но это вызвано в первую очередь уровнем соперников на старте сезона — «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив», против которых любой команде будет нелегко навязать свою игру.
Нужно понимать, что и общее качество игры по сравнению с прошлым сезоном упало не сильно. Прошлогодний успех Семака был во многом следствием везения — реализация своих моментов выше нормы и плохая реализация у соперника, что вылилось в 10 «подаренных» голов на дистанции сезона (выводы базируются на модели ожидаемых голов xG) и большой перебор очков — по xPoints (ожидаемые очки, если основываться на качестве моментов) команда должна была финишировать на 11-м месте и была ближе к стыкам, чем к выходу в еврокубки. Сейчас Уфа показывает достаточно приличное качество игры с учетом всех обстоятельств (календарь, уход лидеров) — с двумя «но»:
- Игра на два фронта осложнила задачу на старте сезона — ключевые игроки не были в лучших кондициях и играли без пауз.
- Нет прежнего фарта, а иногда не везет совсем: «горожане» как минимум переиграли по моментам «Локомотив» (0:0) и сыграли на равных с «Краснодаром» (пропустили на последних минутах — 1:0), но не добрали очков в этих матчах.
Если от тренера ждут повторения прошлогодней борьбы за путевку в Лигу Европы, то это чересчур завышенные амбиции в нынешней ситуации: клуб, который имеет 14-й бюджет в лиге и ставит на самоокупаемость в будущем, продавая в этой связи двух ключевых игроков полузащиты в одно трансферное окно, вряд ли может стабильно прыгать выше головы. Особенно учитывая тот факт, что даже в прошлом сезоне — когда и Обляков, и Стоцкий были в составе — качество созданных и допущенных моментов было на уровне 10—12-го мест в лиге.
Почти все свои матчи против топов в первом круге «Уфа» уже сыграла — осталось встретиться только со «Спартаком». Дальше будет более ровный календарь во всех смыслах, и в плане времени на подготовку и восстановление к матчам тоже. Поэтому я считаю преждевременной критику в адрес нового тренера и думаю, что стоит посмотреть на его работу как минимум до зимнего перерыва — только тогда можно будет делать первые серьезные выводы, ссылаясь на то, что Томаров получил возможность поработать в спокойной обстановке.
Если к этому времени позиция в лиге не улучшится и клуб не выйдет из зоны вылета, а качество игры упадет даже по сравнению с летними матчами, — да, в таком случае уже можно будет задумываться о каких-то рокировках. Сейчас же был довольно скомканный отрезок, который, помимо плотности календаря и изменений в составе, был омрачен невезением.
Где «Уфа» может прибавить
Несмотря на то, что в силу обстоятельств нынешнее положение Уфы можно оправдывать и списывать на очевидные факторы, все же есть места, в которых Томаров ранее допускал просчеты. Даже за счет внутренних ресурсов команда может серьезно улучшить качество своей игры в ближайших турах.
В первую очередь, можно раскритиковать подход к ротации в центре защиты — это совсем не та линия, в которой даже с учетом плотного графика нужно давать регулярные паузы игрокам. Любая перестановка в центре защиты может нарушить «химию» между игроками, если итоговое сочетание не будет сыграно в блоке и синхронно двигаться как тройка. Когда же меняют сразу двух центральных защитников и получается связка вроде Табидзе — Аликин — Дивеев (Тумасян) — это уже может привести к колоссальным трудностям и серьезным персональным ошибкам, как это случилось в ряде матчей РПЛ (в том числе против «Зенита», который за 20 минут выиграл матч). В итоге за 13 матчей этого сезона мы увидели массу вариантов сочетаний в центре защиты ФК «Уфа»:
- Табидзе — Аликин — Неделчару
- Пуцко — Тумасян — Неделчару
- Табидзе — Аликин — Дивеев
- Пуцко — Тумасян — Табидзе
- Пуцко — Аликин — Неделчару
- Табидзе — Неделчару — Тумасян
- Аликин — Табидзе — Пуцко
- Тумасян — Аликин — Неделчару
Даже если вам кажется, что игрок, который выходит на замену, не может навредить, если он провел достаточно матчей в системе клуба и создается видимость его сыгранности с партнерами, то это часто не совсем так. К примеру, если Неделчару выходит играть правого центрального, а в самом центре вышел Пуцко, с которым он раньше не играл напрямую в связке, во многих ситуациях может возникнуть недопонимание — что делать, когда партнер «выбрасывается», кто вообще должен выбрасываться при условии, что мяч в зоне X, и передавать соперника из одной зоны в другую. То есть если крайний центральный не играл раньше рядом с центральным в тройке или играл очень редко, это приводит к ряду ошибок, которые не возникли бы у сыгранной пары.
Пример на тему из матча с «Зенитом»
Дивеев (пцз) и Аликин (цз) играли в связке, но не чувствовали другу друга. Уже в первом тайме «Зенит» воспользовался этим и выявил классическую проблему несыгранной тройки: передача с фланга на центрального нападающего, Аликин выдергивается для прессинга и пытается оттереть форварда от мяча.
Дзюба ставит корпус и в касание отыгрывает Ерохину, Аликин отыгран от эпизода. Задача оставшихся игроков защиты — стянуться как можно уже и перекрыть зону в центре, которая образовалась за спиной Аликина. Простейшее решение — Дивеев делает шаг назад и встречает рывок Дзюбы.
Но вместо этого молодой защитник выбрасывается на Ерохина в попытке перекрыть тому кислород. Дзюба врывается в оголенный центр и через простой пас «Зенит» получает выход один на один, который заканчивается голом.
При этом я бы не стал персонально критиковать Дивеева — его просто не стоило выпускать в данной ситуации. Помимо того, что матч против пары Дзюба — Дриусси, еще и ужасные условия для дебюта во взрослом футболе. И под такие задачи лучше подходит тот же Пуцко, который является уже плюс-минус стабильным игроком ротации и по физическим параметрам гораздо лучше может играть против Дзюбы, в глобальной ротации на этой позиции в принципе нет большой необходимости. Ведь центральные защитники «Уфы» не играют в сверхинтенсивный футбол, как например, защитники «Зенита», которые в силу схемы вынуждены покрывать гораздо большие объемы и работают на больших участках поля, играя при этом с высокой оборонительной линией — это всегда крайне много рывков на разные дистанции и необходимость поддерживать высокий темп атакующей игры.
Но защитники Зенита летом не сменялись вообще: пара Иванович — Мевля без перерыва провела два раунда квалификации ЛЕ и выходила на все матчи РПЛ, не теряя в качестве. Даже предположив, что в силу отсутствия опыта защитники «Уфы» оказались к этому не готовы, можно было обыграть эту ситуацию гораздо лучше.
Во-первых, сразу наигрывать на сборах связи в соответствии с тем, как их можно будет использовать в сезоне. Во всяком случае, каждая из двух пар (левый — центральный, правый — центральный) должны понимать друг друга на автомате, а не меняться от игры к игре. Еще лучше, имея впереди еврокубковый сезон, на сборах наиграть два окончательных варианта на сезон, имея 5+ защитников высокого уровня — по схеме основной+резервный. То есть, при любых раскладах на поле будут выходить более-менее сыгранные игроки, которые от матча к матча будут понимать друг друга только лучше. К примеру:
- Основной: Табидзе — Неделчару — Тумасян
- Резервный: Аликин — Неделчару — Пуцко
Когда (если) Неделчару совсем устанет, в рамках одного матча его можно будет заменить — это не так страшно, как тасовать восемь абсолютно разных сочетаний по ходу сезона.
Во-вторых, чтобы улучшить ситуацию с персональными ошибками защитников, Томарову все-таки стоит определиться с окончательным вариантом, который он сможет использовать плюс-минус во всех оставшихся играх сезона (будет недельный цикл подготовки, за который игроки точно должны восстанавливать силы). В-третьих, можно вернуться к прошлогоднему варианту Семака: Табидзе — Неделчару — Тумасян (слева-направо), в котором у соперника не будет явных возможностей для навигации — каждый из них умеет не только обороняться на высоком уровне, но и хорошо может начинать атаки/выходить через пас после отбора.
И об Игбуне
Еще один кейс для улучшения игры — возвращение на пик своих возможностей Игбуна, который пропустил последний матч из-за микротравмы и был не в лучших кондициях из-за игры на два фронта. В прошлом сезоне он внес вклад в 38% голов Уфы, поделив первое место по этому показателю со Стоцким. Важно, что он хорошо умеет распоряжаться мячом и не только здорово отклеивается в штрафной после кроссов, но и сам выполняет их на хорошем уровне из фланговых зон — 0,6 удачных на 90 минут с точностью 25 процентов. К тому же он достаточно гибкий нападающий, который по ходу игры может трансформировать схему и не потерять в качестве, если ему придется уйти с фланга в центр, или наоборот.
Для «Уфы» Игбун обладает нужным объемом качеств, чтобы частично компенсировать уход Облякова и Стоцкого — он может отходить за мячом в глубину и помогать в создании моментов, чем неплохо занимался уже в прошлом сезоне: 0,18 xA/90 — очень серьезный показатель для нападающего, который Слай может развить, если Пауревич окончательно адаптируется на новой позиции и сможет стать наконечником атак.
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