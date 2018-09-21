«Игры нет, но вы держитесь»: выводы по работе Томарова в «Уфе» делать преждевременно

Илья Дегенгардт разбирается в слабом старте башкирского клуба в РПЛ

Дебютный сезон «Уфы» в еврокубках получился достаточно противоречивым — с одной стороны, команда добралась до раунда плей-офф и была в шаге от сенсации, с другой — не дожала девять игроков «Рейнджерс». Кроме того, команда Томарова выдала слабый старт в чемпионате РПЛ (всего четыре очка после cеми туров). Популярный футбольный блогер Илья Дегенгардт в авторской колонке, написанной для «Реального времени», разбирался в причинах неудач клуба.

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Отчасти неудачный старт в лиге связан с отсутствием скамейки. В условиях плотного графика команда шла практически без ротации на ключевых позициях, имея варианты по заменам только в защите — Сухов мог поочередно подменять латералей (но от этого напрямую страдает атакующий потенциал на фланге), а Пуцко и Аликин давали паузу кому-то из тройки Табидзе — Тумасян — Неделчару.

В центре поля в качестве альтернативы могли появиться Ванек или Засеев, но их на данном этапе сложно назвать определяющими результат игроками. В это время Пауревич, Игбун, Обляков и Йокич, которые как раз отвечают за игру в финальной трети и делают достаточно серьезный вклад в создание голевых моментов, играли практически без пауз (каждые 3-4 дня) и основные силы и эмоции, как представляется, оставляли на европейской арене. Для игроков, не привыкших играть в таком ритме, это была достаточно стрессовая и непонятная история.

Приобретения же Тилля и Бизяка последовали несколько позже (Тилль перешел только за одну игру до паузы на сборные, Бизяк — после второго раунда квалификации, но не мог быть заигран в ЛЕ) и тоже были сделаны в контексте — клуб разорвал контракт с Фатаем и продал Облякова, так что от этих трансферов вариативность при выборе состава серьезно не повысилась. Впрочем, с учетом вылета из Лиги Европы клубу и не нужна численно большая обойма, так что сейчас этот вопрос можно вычеркнуть из списка проблемных.

На замену был приобретен Тилль, но пока не совсем понятно, сможет ли он адаптироваться, насколько долго его придется встраивать в игру и что получится на выходе



Другое дело — это качество нынешнего ростера. Если продажа Стоцкого летом смотрелась вполне логичным решением — помимо того, что клуб прилично заработал, он еще и освобождал место для молодого Облякова, который должен был полностью раскрыть свой потенциал, а впоследствии быть продан за серьезную сумму, — то эта самая продажа Ивана вряд ли будет восполнима на данном этапе. В условиях, когда половина команд чемпионата выходит на «Уфу» как на реального фаворита и стремится отдать ей мяч, молодой полузащитник был фактически главной опцией для создания моментов и футболистом, который способен отдать последний пас: он напрямую создает 2.5 момента в среднем за 90 минут (второй — Слай с 1.4), внес вклад в четыре гола команды на старте сезона (гол, голевая передача и два предголевых паса), может сам тащить мяч и на приличном уровне исполняет стандарты. И хотя он был вовлечен в игру меньше, чем Салатич, Карп или Йокич, которые больше продвигают мяч из глубины, во многом его движение между линиями давало Уфе возможность сохранять мяч в высоких зонах и проходить сопротивление соперника в центре поля.

Ему на замену был приобретен Тилль, но пока не совсем понятно, сможет ли он адаптироваться, насколько долго его придется встраивать в игру и что получится на выходе. В любом случае, пока процесс адаптации не завершен, Уфа продолжает играть в полузащите без людей, способных создавать моменты из центра поля в плотной игре. Поэтому атаки станут чересчур предсказуемыми — Уфа будет сбиваться на навесы латералей, с чем организованные соперники должны справляться, как это случилось в последнем матче против ЦСКА (30 кроссов с флангов не привели к опасному моменту).

Навесы с флангов в матче ФК «Уфа» — ЦСКА. Оранжевые — уфимцы, синие — армейцы (прим. ред.)



Качество игры

Уровень игры и стиль — несколько разные вещи, но нередко к оценке первого болельщики начинают приплетать и второй пункт, смешивая в итоге эти понятия. Томарова действительно много критикуют за отсутствие атакующих идей, максимальное упрощение игры и скучный футбол, что само по себе сложно назвать объективной претензией — «Уфа», напротив, стала меньше играть через длинные передачи/забросы, чем в прошлом сезоне (19,9% от числа общих передач против 20,3%) и активно ищет новые варианты в атаке — к примеру, перевод Пауревича, который уже в прошлом сезоне был полезен в завершении, в атакующую группу.

Сложно сказать, что «горожане» стали больше отдавать мяч — по сравнению с прошлым сезоном они делают всего на 12 передач меньше и на 3 процента хуже контролируют мяч, но это вызвано в первую очередь уровнем соперников на старте сезона — «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив», против которых любой команде будет нелегко навязать свою игру.

Нужно понимать, что и общее качество игры по сравнению с прошлым сезоном упало не сильно. Прошлогодний успех Семака был во многом следствием везения — реализация своих моментов выше нормы и плохая реализация у соперника, что вылилось в 10 «подаренных» голов на дистанции сезона (выводы базируются на модели ожидаемых голов xG) и большой перебор очков — по xPoints (ожидаемые очки, если основываться на качестве моментов) команда должна была финишировать на 11-м месте и была ближе к стыкам, чем к выходу в еврокубки. Сейчас Уфа показывает достаточно приличное качество игры с учетом всех обстоятельств (календарь, уход лидеров) — с двумя «но»:

Игра на два фронта осложнила задачу на старте сезона — ключевые игроки не были в лучших кондициях и играли без пауз. Нет прежнего фарта, а иногда не везет совсем: «горожане» как минимум переиграли по моментам «Локомотив» (0:0) и сыграли на равных с «Краснодаром» (пропустили на последних минутах — 1:0), но не добрали очков в этих матчах.

Если от тренера ждут повторения прошлогодней борьбы за путевку в Лигу Европы, то это чересчур завышенные амбиции в нынешней ситуации: клуб, который имеет 14-й бюджет в лиге и ставит на самоокупаемость в будущем, продавая в этой связи двух ключевых игроков полузащиты в одно трансферное окно, вряд ли может стабильно прыгать выше головы. Особенно учитывая тот факт, что даже в прошлом сезоне — когда и Обляков, и Стоцкий были в составе — качество созданных и допущенных моментов было на уровне 10—12-го мест в лиге.

Почти все свои матчи против топов в первом круге «Уфа» уже сыграла — осталось встретиться только со «Спартаком». Дальше будет более ровный календарь во всех смыслах, и в плане времени на подготовку и восстановление к матчам тоже. Поэтому я считаю преждевременной критику в адрес нового тренера и думаю, что стоит посмотреть на его работу как минимум до зимнего перерыва — только тогда можно будет делать первые серьезные выводы, ссылаясь на то, что Томаров получил возможность поработать в спокойной обстановке.

Если к этому времени позиция в лиге не улучшится и клуб не выйдет из зоны вылета, а качество игры упадет даже по сравнению с летними матчами, — да, в таком случае уже можно будет задумываться о каких-то рокировках. Сейчас же был довольно скомканный отрезок, который, помимо плотности календаря и изменений в составе, был омрачен невезением.

Где «Уфа» может прибавить

Несмотря на то, что в силу обстоятельств нынешнее положение Уфы можно оправдывать и списывать на очевидные факторы, все же есть места, в которых Томаров ранее допускал просчеты. Даже за счет внутренних ресурсов команда может серьезно улучшить качество своей игры в ближайших турах.

В первую очередь, можно раскритиковать подход к ротации в центре защиты — это совсем не та линия, в которой даже с учетом плотного графика нужно давать регулярные паузы игрокам. Любая перестановка в центре защиты может нарушить «химию» между игроками, если итоговое сочетание не будет сыграно в блоке и синхронно двигаться как тройка. Когда же меняют сразу двух центральных защитников и получается связка вроде Табидзе — Аликин — Дивеев (Тумасян) — это уже может привести к колоссальным трудностям и серьезным персональным ошибкам, как это случилось в ряде матчей РПЛ (в том числе против «Зенита», который за 20 минут выиграл матч). В итоге за 13 матчей этого сезона мы увидели массу вариантов сочетаний в центре защиты ФК «Уфа»:

Табидзе — Аликин — Неделчару

Пуцко — Тумасян — Неделчару

Табидзе — Аликин — Дивеев

Пуцко — Тумасян — Табидзе

Пуцко — Аликин — Неделчару

Табидзе — Неделчару — Тумасян

Аликин — Табидзе — Пуцко

Тумасян — Аликин — Неделчару

Даже если вам кажется, что игрок, который выходит на замену, не может навредить, если он провел достаточно матчей в системе клуба и создается видимость его сыгранности с партнерами, то это часто не совсем так. К примеру, если Неделчару выходит играть правого центрального, а в самом центре вышел Пуцко, с которым он раньше не играл напрямую в связке, во многих ситуациях может возникнуть недопонимание — что делать, когда партнер «выбрасывается», кто вообще должен выбрасываться при условии, что мяч в зоне X, и передавать соперника из одной зоны в другую. То есть если крайний центральный не играл раньше рядом с центральным в тройке или играл очень редко, это приводит к ряду ошибок, которые не возникли бы у сыгранной пары.

Пример на тему из матча с «Зенитом»

Дивеев (пцз) и Аликин (цз) играли в связке, но не чувствовали другу друга. Уже в первом тайме «Зенит» воспользовался этим и выявил классическую проблему несыгранной тройки: передача с фланга на центрального нападающего, Аликин выдергивается для прессинга и пытается оттереть форварда от мяча.



Дзюба ставит корпус и в касание отыгрывает Ерохину, Аликин отыгран от эпизода. Задача оставшихся игроков защиты — стянуться как можно уже и перекрыть зону в центре, которая образовалась за спиной Аликина. Простейшее решение — Дивеев делает шаг назад и встречает рывок Дзюбы.

Но вместо этого молодой защитник выбрасывается на Ерохина в попытке перекрыть тому кислород. Дзюба врывается в оголенный центр и через простой пас «Зенит» получает выход один на один, который заканчивается голом.

При этом я бы не стал персонально критиковать Дивеева — его просто не стоило выпускать в данной ситуации. Помимо того, что матч против пары Дзюба — Дриусси, еще и ужасные условия для дебюта во взрослом футболе. И под такие задачи лучше подходит тот же Пуцко, который является уже плюс-минус стабильным игроком ротации и по физическим параметрам гораздо лучше может играть против Дзюбы, в глобальной ротации на этой позиции в принципе нет большой необходимости. Ведь центральные защитники «Уфы» не играют в сверхинтенсивный футбол, как например, защитники «Зенита», которые в силу схемы вынуждены покрывать гораздо большие объемы и работают на больших участках поля, играя при этом с высокой оборонительной линией — это всегда крайне много рывков на разные дистанции и необходимость поддерживать высокий темп атакующей игры.

Но защитники Зенита летом не сменялись вообще: пара Иванович — Мевля без перерыва провела два раунда квалификации ЛЕ и выходила на все матчи РПЛ, не теряя в качестве. Даже предположив, что в силу отсутствия опыта защитники «Уфы» оказались к этому не готовы, можно было обыграть эту ситуацию гораздо лучше.

Во-первых, сразу наигрывать на сборах связи в соответствии с тем, как их можно будет использовать в сезоне. Во всяком случае, каждая из двух пар (левый — центральный, правый — центральный) должны понимать друг друга на автомате, а не меняться от игры к игре. Еще лучше, имея впереди еврокубковый сезон, на сборах наиграть два окончательных варианта на сезон, имея 5+ защитников высокого уровня — по схеме основной+резервный. То есть, при любых раскладах на поле будут выходить более-менее сыгранные игроки, которые от матча к матча будут понимать друг друга только лучше. К примеру:

Основной: Табидзе — Неделчару — Тумасян Резервный: Аликин — Неделчару — Пуцко

Когда (если) Неделчару совсем устанет, в рамках одного матча его можно будет заменить — это не так страшно, как тасовать восемь абсолютно разных сочетаний по ходу сезона.

Во-вторых, чтобы улучшить ситуацию с персональными ошибками защитников, Томарову все-таки стоит определиться с окончательным вариантом, который он сможет использовать плюс-минус во всех оставшихся играх сезона (будет недельный цикл подготовки, за который игроки точно должны восстанавливать силы). В-третьих, можно вернуться к прошлогоднему варианту Семака: Табидзе — Неделчару — Тумасян (слева-направо), в котором у соперника не будет явных возможностей для навигации — каждый из них умеет не только обороняться на высоком уровне, но и хорошо может начинать атаки/выходить через пас после отбора.

Еще один кейс для улучшения игры — возвращение на пик своих возможностей Игбуна



И об Игбуне

Еще один кейс для улучшения игры — возвращение на пик своих возможностей Игбуна, который пропустил последний матч из-за микротравмы и был не в лучших кондициях из-за игры на два фронта. В прошлом сезоне он внес вклад в 38% голов Уфы, поделив первое место по этому показателю со Стоцким. Важно, что он хорошо умеет распоряжаться мячом и не только здорово отклеивается в штрафной после кроссов, но и сам выполняет их на хорошем уровне из фланговых зон — 0,6 удачных на 90 минут с точностью 25 процентов. К тому же он достаточно гибкий нападающий, который по ходу игры может трансформировать схему и не потерять в качестве, если ему придется уйти с фланга в центр, или наоборот.

Для «Уфы» Игбун обладает нужным объемом качеств, чтобы частично компенсировать уход Облякова и Стоцкого — он может отходить за мячом в глубину и помогать в создании моментов, чем неплохо занимался уже в прошлом сезоне: 0,18 xA/90 — очень серьезный показатель для нападающего, который Слай может развить, если Пауревич окончательно адаптируется на новой позиции и сможет стать наконечником атак.