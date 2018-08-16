Российский футбол ушел с регионального телевидения. Все дело в новом контакте РПЛ и «Матча»

Разбираемся, как такое могло произойти в постмундиальный год

В понедельник завершился уже третий тур обновленной российской Премьер-лиги, в котором казанский «Рубин» на своей домашней арене принимал топ-соперника, питерский «Зенит», а на стадионе присутствовало около 24 тысяч зрителей. Эффект чемпионата мира дает о себе знать, и футбольная лихорадка все еще действует на россиян. Однако есть еще одно новшество, которое идет вразрез с модными слоганами «Россия — футбольная страна» и «Футбол в каждый дом»: отечественный футбол исчез из эфира регионального телевидения, а тот, что транслировался раньше в общедоступном режиме, отныне станет платным, за редким исключением. Спортивная редакция «Реального времени» разбиралась в этой неприятной ситуации.

«Матч» это с нами не обсуждает. Просто говорят — прав на трансляции у вас больше не будет»

Матч с петербуржцами, помимо этих 24 тысяч зрителей, пришедших на стадион, сумели посмотреть лишь несколько тысяч татарстанских подписчиков «Матч ТВ» (цифра предположительная, исходящая из общероссийской — у канала больше 100 тысяч подписчиков в стране). Телеканал ТНВ же с нынешнего сезона прав на показ матчей «Рубина» просто не имеет. Не могут показывать матчи местных команд и остальные региональные каналы — даже если бы они захотели выложить кругленькую сумму.

О причинах исчезновения отечественного футбола с экранов «регионалов» «Реальному времени» рассказали в телекомпании «Новый век».



— Это больше вопрос правообладателей, — объяснил первый заместитель директора телекомпании Ильшат Сафиуллин. — Они не хотят передавать права нам, региональным каналам. И почему так происходит, понятно: правообладатели хотят, чтобы весь футбол ушел на платные каналы, и таким образом подстегивают интерес людей к своим каналам. В любом случае, они с нами не разговаривают. Никаких «ценников» на права не выставляют — просто сказали, что прав на телетрансляции у нас в этом году не будет. Видимо, хотят оправдать затраты. Вывезти ПТС, снять футбольный матч — это же все дорогостоящее удовольствие.

— А футбольные трансляции пользовались популярностью на ТНВ? Какова была «доля»?

— Однозначно пользовались. Могу сказать, что интерес к отдельным матчам был раз в пять выше, чем средняя «доля» по каналу, — сообщил Сафиуллин.

Как эту ситуацию видят на самом «Матче», нам выяснить не удалось. Секретарь телеканала, узнав, в чем вопрос, попросила подождать, но через некоторое время просто сбросила звонок. Ответа на свой письменный запрос редакция на момент публикации не получила.

«Наш футбол существует в безвоздушном пространстве»

Зато своим мнением — и довольно развернутым — с «Реальным временем» поделился спортивный комментатор Первого канала, журналист Александр Кузмак:



— В данном случае это монополистская история, которая позволяет «Матч ТВ» полностью производить продукт под названием «российский футбол». Ну и, естественно, они хотят торговать контентом, на который имеют совершенно явные юридические права. И естественно, что если они производят его от и до, «под ключ», включая организацию трансляций и прочее, — то их можно понять. Этот контент достался им не бесплатно, и они хотят его монетизировать. С этой точки зрения все вполне понятно и очевидно. И наверное, здесь нельзя обвинять «Матч ТВ» в жадности. Российский футбол — это действительно их контент и это источник их главных доходов.

Если они начнут распылять эти права по региональным компаниям, то, совершенно естественно, люди в регионах будут смотреть региональное телевидение и не будут смотреть «Матч ТВ». Для них это потеря рейтинга и, естественно, потеря рекламных денег. Зрителям в Казани же нет разницы, по какому каналу смотреть «Рубин». Вопрос в том, покажет ли им тот же «Матч ТВ» этот самый «Рубин». Скорее всего, нет. По той самой причине, что есть клубы, которые собирают больший рейтинг и «долю». Это, конечно, не рыночная история. Это история о том, как монополист распоряжается своими правами.

— В России прошел чемпионат мира, наши люди только загорелись футболом и, казалось бы, на этой волне нужно подогревать интерес к игре. А ее забирают с общедоступных платформ. Правильно ли это?

— Тут проблема двойная. В данном случае сложно предъявить претензии телевизионному каналу. Это не его самодурство или злой умысел (хотя лично у меня много претензий к тому, как работает «Матч»).

Вопрос не в них. У нас вообще футбол развивается криво. Даже если взять посещаемость «Рубина», она, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Если мы посмотрим на посещаемость казанского «Ак Барса», горячо мною любимого, то она тоже оставляет желать лучшего. При том что инфраструктура, которую создал клуб, идеальная, чтобы на него ходили. Команда — обладатель Кубка Гагарина, и ровно та же самая проблема: стадион не заполняется, нет ажиотажа.

При всем при этом мы видим, что этот ажиотаж может быть создан. Но для этого нужно работать нужным людям, которые занимались бы промоутированием, раскруткой, если угодно. Этого не происходит, футбол у нас существует в безвоздушном пространстве. Он существует сам по себе, для людей, которые им занимаются. Вот это главная проблема. И чтобы говорить, что футбол нужен народу, нужно для начала народ заинтересовать. Чтобы он ходил на трибуны и в спорт-бары, покупал атрибутику.

— А разве это не взаимосвязанные вещи? Как народ полюбит команду, если он не видит ее по общедоступному телевидению?

— В задачи «Матча» не входит популяризация конкретной команды, «Рубина» к примеру. Здесь нужно предъявлять претензии к тем, кто распространяет права на эти трансляции, то есть к РФПЛ. Организации, которые заинтересованы в продвижении футбола, — это Российская футбольная премьер-лига и Российский футбольный союз. Именно они должны создавать такие условия и ставить такие регламентные рамки для телеканалов, чтобы те были обязаны промоутировать футбол.

Но в данном случае все идут по легкому пути. Что делает РФПЛ? Она продает монопольные права, «Матч ТВ» эти монопольные права монетизирует. Для них важно лишь то, какая команда сейчас самая популярная, ее и будут показывать. Если речь идет о новом «Матч Премьер», то они могут специально поставить этот матч именно туда, чтобы заработать на нем больше. То есть холдинг интересуют деньги, а не популярность футбола.

В этой ситуации «Матч ТВ» просто поставлен в следующие рамки: у «Газпрома» есть деньги, он их дает телевидению, а телевидение должно их вложить в продукт, сделать его хорошо и продать. То есть это не задача заботиться о том, чтобы бабушки и дедушки посмотрели «Рубин». Это уже задача непосредственно органов власти, в первую очередь именно они должны об этом думать, — резюмировал Александр Кузмак.

Известный телекомментатор Виктор Гусев же считает, что спорт на ТВ просто обязан быть платным:

— Единственное, что я могу сказать — спортивное телевидение должно быть платным, как и во всем мире. Как в этой ситуации поступать с региональными каналами? Я не знаю технологию. Я просто считаю, что люди должны выбирать конкретный вид спорта, будь то теннис или баскетбол, и должен быть канал по каждому виду спорта. Человек платит и имеет возможность смотреть. Такое простое решение вопроса. Я ничего не говорю о самоокупаемости футбола, это совершенно другой вопрос.

Прочему все так резко поменялось?

Известно, что перед прошлым сезоном президент «Рубина» Радик Шаймиев выкупил права на трансляцию матчей клуба и безвозмездно передал их татарстанскому телеканалу. «Новый век» отработал не только домашние, но и гостевые поединки казанской команды. Картинка и графика на экраны ТНВ поступала напрямую с канала «Наш футбол», который принадлежал РФПЛ.

С начала же нынешнего сезона в РПЛ (убранная из аббревиатуры «Ф» тоже часть изменений) в российском футболе произошли серьезные метаморфозы. Права на показ следующих четырех сезонов выкупил субхолдинг «Матч». В новом контракте имеется и пункт о том, что производством медиаконтента отныне тоже будет заниматься «Матч». В руки федеральному холдингу перешел и канал «Наш футбол», которым лига заведовала сама. РФПЛ получила 1,7 миллиарда рублей и избавилась от необходимости нести расходы на производство трансляций.

На «Матче» тут же поспешили переименовать канал, сделать его исключительно платным и преобразить визуально. Так что с 6 утра 28 июля на частоте «Нашего футбола» заработал канал «Матч Премьер», который обещает «полностью перевернуть представление зрителя о российском футболе».

Руководителем канала был назначен Гавриил Гордеев – резидент Comedy Club, известный под сценическим именем Гавр. Гордеев в разное время уже занимал несколько серьезных должностей — он был генеральным продюсером «Comedy Radio», в последнее время руководил телеканалом ТНТ4, а теперь стал медиаменеджером «Газпром-Медиа». Шутка, гулявшая на спортивных ресурсах, о том, что комик сделает из отечественного футбола посмешище, получила подтверждение уже в первых турах, когда перед матчами на экранах появлялась графика с игровыми схемами и построениями игроков, которых и вовсе на поле не было. Хотя, надо отдать должное, дизайнеры потрудились на славу, и новое графическое оформление лиги действительно выглядит очень стильно и приятно.

Назначение Гавра тоже новостью, в принципе, не стало. Новое руководство пришло на «Матч» еще осенью 2017 года, когда спортивным подразделением «Газпром-медиа» стала заниматься команда другого субхолдинга – «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ). С тех пор за «Матч ТВ» стали отвечать гендиректор ГПМ РТВ Артур Джанибекян и его первый зам Владимир Чопов, ответственный в ГПМ РТВ за эффективность бизнес-процессов. Джанибекян известен прежде всего как основатель Comedy Club Production. В 2015 году «Газпром-медиа» объединил свои развлекательные каналы (ТНТ, ТВ-3, ТНТ 4, «Пятница» и «2x2») в ГПМ РТВ и назначил управлять ими этого функционера. Так что приход еще одного «комика» на новый канал лишь подтверждает, что теперь из футбола будут делать развлекательный контент.



Руководителем канала был назначен Гавриил Гордеев – резидент Comedy Club, известный под сценическим именем Гавр. Фото gazprom-media.com

В день презентации нового телепроекта на крыше одного из торговых центров Москвы Гавриил Гордеев говорил:

— Есть большое желание и большой интерес на пике внимания к футболу создать продукт, который будет освещать весь российский футбол. Поэтому мы создаем новый премиальный канал. Мы хотим сохранить эмоцию, которая нужна для широкой аудитории. Это не будет канал только для специализированной аудитории. Эти чувства должны быть Full HD, мы сделаем это и в графике, и во всем.

Вот таким образом, «на пике внимания к футболу», после удачного чемпионата мира, отечественный футбол был «загнан» на платную платформу. Команда Comedy club отказалась делиться правами на трансляции с кем бы то ни было, даже со своими региональными партнерами, с которым лига прежде работала без проблем.

В соответствии с договоренностями, в федеральном эфире «Матч ТВ» осталось по два нетоповых матча из каждого тура чемпионата. То есть 60 матчей на протяжении всего сезона будут показаны параллельно на двух каналах – бесплатном и платном. Оставшиеся игры покажет только «Матч Премьер».

Александр Кузмак, который сам проработал в холдинге «Матча» около года, в беседе с корреспондентом «Реального времени» выразил сомнение, что обновленный канал при нынешнем руководстве получится успешнее, чем все предыдущие проекты, созданные под брендом холдинга «Матча»:

— Вы сказали о правильных людях, необходимых для того, чтобы продвигать спорт. На «Матч Премьер» пришел комик Гавр из Comedy club. Как оцените его профессиональные качества?

— Ответ заключен в самом вашем вопросе. Мне очень трудно оценивать, потому что происходящее сейчас (и это не только на «Матч ТВ» происходит, уверяю вас) выглядит странно и нелогично. Я не готов оценивать какие-то профессиональные качества конкретных людей, пока не увижу результата их деятельности, но по факту это назначение, конечно, нелогично.

С 6 утра 28 июля на частоте «Нашего футбола» заработал канал «Матч Премьер», который обещает «полностью перевернуть представление зрителя о российском футболе». Фото sovsport.ru

— Возможно, в руководстве «Газпром-Медиа» просто посмотрели на результат предыдущей команды, поняли, что получилось не очень, и пригласили команду из своего более успешного проекта, то есть из ТНТ?

— Люди из команды ТНТ — это люди из команды ТНТ. Спору нет, они великолепно делали развлекательное телевидение. Но какое отношение развлекательное телевидение имеет к телевидению спортивному? Никакого. Да и те, кто делал «Матч» до нынешнего руководства, тоже имеют отношение к развлекательному телевидению. Как вы сказали, «получилось не очень». И где гарантия, что сейчас получится лучше? Пока у меня нет повода для оптимизма.

На ТНВ в будущее смотрят с оптимизмом

Впрочем, несмотря на столь нерадостные тенденции, редактор спортивного отдела и спортивных трансляций ТНВ Алмаз Гафиятов в разговоре с нашим изданием был достаточно оптимистичен:

— «Матч» еще только получил эксклюзивные права на российский футбол. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, футбол еще вернется на региональное телевидение, в том числе на ТНВ.

А вот журналист и комментатор на популярных футбольных пабликах в социальных сетях Виталий Ошовский не видит ничего положительного в происходящем:

— Трансляции местных команд нужно было оставлять на региональном телевидении, — считает журналист. — Иначе многие казанские или тульские мальчишки начнут болеть за тот же «Зенит» (этого ведь «Матч ТВ» добивается?). А на «Рубин» и «Арсенал» со временем будет ходить все меньше людей.

Пока изменения носят скорее негативный характер. Недавно «Матч Премьер» эксклюзивно забрал себе игру «Локомотив» — «Спартак». В понедельник сотни тысяч болельщиков «Рубина» были лишены возможности посмотреть игру с «Зенитом» в общем доступе. Зато «Ахмат» — «Енисей» и «Ростов» — «Енисей» показывают на «Матч ТВ». Только заинтересуются ли мальчишки футболом после просмотра таких матчей?

Мы много критиковали экс-нападающего «Кубани» Евгения Селезнева за то, что он плохо отзывается о РПЛ. Дескать, здесь в футбол стремятся играть от силы три-четыре команды. Но в чем украинец не прав? Пока остальные 12 команд будут выходить на поле, заранее согласные на 0:0, платить за такой контент не захочет никто.