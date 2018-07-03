Татарскому «Макдональдсу» «Тюбетей» исполнилось 3 года

Основатель татарской сети «Тюбетей» Султан Сафин выступает за популяризацию национальных брендов

Фото: архив «Тюбетей»

В Казани ровно три года назад – 14 июня 2015 года – появилась первая «Тюбетейка». Тогда жителям Казани и гостям столицы Татарстана было интересно наблюдать, как в небольшом павильоне готовят и продают настоящие национальные блюда — эчпочмаки, элеши, чак-чак, губадию и настоящий татарский чай.

Открытие первой «Тюбетейки» на привокзальной площади



Никто и не предполагал, что спустя три года, сеть так быстро разрастется, появятся еще 5 Тюбетеек, ресторан, полуфабрикаты на прилавках 82 продуктовых магазинов и партнеры в других городах России и Казахстана. «Тюбетей» в Татарстане стали называть татарским «Макдональдсом» за схожий формат – фаст-фуд, а также молодым вкусным брендом Республики. Отличительным преимуществом стала здоровая и полезная еда, без химических добавок и консервантов. Те же кыстыбургеры (кыстыбый с разными начинками), идею которых привез в Казань Султан Сафин из США в 2016 году, выполнены исключительно из натуральных ингредиентов, а начинка придется по вкусу каждой национальности – кыстыбургеры с курицей и халапеньо, с семгой, вегатарианский, с говядиной в фирменном соусе, сыром и зеленью и другими. А знаменитый во всем мире картофель-фри «Тюбетей» заменил в Казани эчпочмаками-фри с разными начинками.



Кыстыбургеры



Еще три года назад у основателя татарской халяль сети быстрого питания «Тюбетей» было четкое понимание вектора развития компании: сделать бренд родным не только в Казани, но и во всем мире. Уже сейчас компания известна в России в таких городах, как Набережные Челны, Ижевск, Самара, Ульяновск, Сургут, и в казахстанском городе Семей, где работают партнеры. А также бренд узнают в таких странах и городах, как Екатеринбург, Москва, Пермь, Франция (Париж), ОАЭ (Абу Даби, Дубай), Турция (Измир, Стамбул) и Малайзия (Кучинг).



Султан Сафин на Сабантуе в Париже



Но уже на ближайшие годы в стратегических целях стоит популяризация татарской кухни во всем мире. А компания продолжает смотреть вперед, не оглядываясь на предыдущие достижения.

— 2018 год очень важен для нас, мы уже приняли участие в бизнес-форуме «Перезагрузка» в Казани, Международном инвестиционном форуме в Дубае Annual Investment Meeting, KazanSummit-2018, а сегодня летние форумы «Сэлэт» и другие спецпроекты. И специально в честь трехлетия мы запустили масштабную «ТюбетейМания», где каждый клиент, покушавший в Тюбетейке или ресторане, получает гарантированный подарок в период с 18 июня до 28 июля, — рассказывает Султан Сафин, основатель «Тюбетей».

Акция «ТюбетейМания»



Получился уникальный маркетинг проект «ТюбетейМания», ведь в большинстве промо-акций за основу берутся сертификаты со скидками, что в какой-то степени является манипуляцией сознания населения.

— У нас замечательные парнеры, которые согласились провести уникальную в своем роде беспроигрышную раздачу призов вместе с нами. А чтобы каждый смог принять участие независимо от своего месторасположения, главные призы разыграют в прямом эфире аккаунта @tubatay.tatarfood. Розыгрыш будет проходить по воскресеньям каждую неделю с 18 июня по 28 июля, а 29 июля по традиции назовут обладателей главных призов – путешествия в Карловы Вары, личного управления самолетом и аренду скоростного катера, — делится проектом Султан Сафин.

В завершении диалога с Султаном Сафиным молодой предприниматель сказал:

— Присоединяйтесь к популяризации национальной родной кухни с «Тюбетей». Только вместе мы сумеем возродить и донести до всего мира кухню и традиции нашего народа.

Султан Сафин, основатель «Тюбетей»



Отдельную благодарность компания «Тюбетей выражает своим партнерам по акции «ТюбетейМания»: Конный двор ОАЗиС, Прогулки на яхтах, Аэротруба «Ветролет», Летай с нами, Квадроциклы, Дельфинарий, Фотограф Дина Садретдинова, Abelle Studio, Студия Алены Вертинской, Spa-салон Body Time, ВНЕБОПАРК, Детский футбольный клуб «ЧЕМПИОН», Кzndigital, Квест-комнаты 2х2, «Музей-заповедник» Казанский Кремль, Парк аттракционов «Кырлай», Стоматология «Ева Дент», Удивительный зоопарк, «Мейденли», ЛитРес.

Информацию об организаторе розыгрыша/акции, правилах, порядке и сроках и месте получения призов можно узнать на сайте https://www.instagram.com/tubatay.tatarfood



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