Новостройки Казани: больше «Весны», «Ван Гог» на Столбова и притяжение доллара для инвесторов

Застройщики о новых проектах, грядущих переменах и колебаниях валют

Аналитическая служба «Реального времени» изучила предложения первичного рынка жилья. Пока крупные застройщики рапортуют о росте продаж, развитии новых и действующих проектов, небольшие игроки с опасением ждут новых жестких правил игры на рынке и распродают земли, прощаясь с долевым строительством. Казанские девелоперы прокомментировали «Реальному времени», что сейчас происходит с ценами на новостройки и каких последствий ждать от падения рубля.

Падение рубля удорожит «элитку» и приведет новых инвесторов?

После того как с вводом американских санкций рухнул российский фондовый рынок, подешевел рубль и последовали спекуляции о грядущем подорожании техники, разговоры о повышении цен перекинулись и на недвижимость. Однако эксперты это опровергают.

Так, Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов, комментируя ситуацию, заявил, что «цены не вырастут».

Представитель РГР напомнил, что похожая ситуация уже была в конце 2014 года, который оказался «рекордным по числу сделок на рынке жилья». Этот всплеск сменился спадом и проседанием цен: «А сейчас накоплений меньше, чем в 2014 году. Многие застройщики и давали активно скидки в феврале-марте в расчете на то, что в перспективе платежеспособный спрос упадет — поэтому лучше прямо сейчас продать хоть как-то».

Застройщики также обращают внимание, что рынок недвижимости гораздо менее волатилен, нежели рынок валют, и каких-либо последствий от подорожания доллара не стоит ждать в ближайшие 4—6 месяцев.

— Сразу это вряд ли почувствуется. Доля импортных составляющих в основных секторах строительства не такая большая. Если только при возведения элитного жилья инженерная инфраструктура может быть дороже. Мы больше ощутим подъем цен с отменой долевого: старые объекты закончатся, а на новых будет совсем другая песня, — говорит гендиректор СК «Фарус» Рустем Юнусов.

Другие застройщики также не видят предпосылок для мгновенного роста цен из-за подорожания валюты:

— Ситуация с долларом уже длительное время нестабильна. Вчера стоимость валюты за один день могла достигнуть баснословных высот, а завтра «обрушиться» вдвое. Конечно, серьезные колебания курсов валют отражаются на всех сферах бизнеса. Но пока не отмечаем критичного влияния и надеемся, что этого не произойдет, — отметила директор компании «Ак Барс Недвижимость» Елена Стрюкова.



— Недвижимость связана с колебаниями фондового рынка, всегда следует им, но всегда с запозданием. Обычно реакция в недвижимости наступает через несколько месяцев. Поэтому, если изменения на финансовых рынках будут долгосрочными, а колебания значительными, это, конечно, приведет к новым изменениям и в нашей сфере. Надеюсь, этого не случится, — высказала свое мнение коммерческий директор компании «КамаСтройИнвест» Антонина Дарчинова.

Пока цены, по данным компании, на первичном рынке стабильные. Ежегодно здесь наблюдают умеренный рост на новостройки, особенно от надежных, известных на рынке застройщиков. «Стабильное увеличение цен за квадратный метр говорит о том, что спрос на рынке превышает предложение, а застройщики научились предлагать клиентам добавленную стоимость к простым метрам квартир», — добавила представитель застройщика. По ее словам, хорошо действует на спрос, как и в прошлом году, доступность ипотечных программ, снижение банковских ставок по кредитам: «Опять же в связи со снижением ставок, но по депозитам и другим инвестиционным продуктам, на рынок недвижимости возвращаются инвесторы».

«Останутся только те, у кого много денег и кто близок к телу государеву»

Девелоперы уже рассказывали, что строительная отрасль переживает не самые простые времена: все сложнее экономические условия, ужесточается законодательство. Словно часа Х многие ждут 1 июля, когда вступят в силу новые требования, которые касаются финансовой стороны бизнеса. Напомним, у застройщика должно быть не менее 10% средств от стоимости строительства объекта, а финансировать стройку можно только через единый расчетный счет в уполномоченном банке.

Кроме того, не получится привлекать средства по нескольким разрешениям на строительство, вводится принцип «один застройщик — одно разрешение». Последнее обстоятельство особенно подстегнуло многих застройщиков именно сейчас, в первой половине года, вывести на рынок как можно больше жилых комплексов. Опрошенные «Реальным временем» представители строительных компаний поделились планами по новым проектам на этот год:

— У наших действующих проектов большие земельные участки. Мы взяли достаточно высокий темп развития каждого из них. Потенциал большой, на много лет вперед. Все участки полностью обеспечены всеми инженерными коммуникациями. Остается просто увеличивать темпы строительства, чем мы сейчас и занимаемся. Но это не значит, что мы не продолжаем поиски новых интересных проектов, — сообщил коммерческий директор «#СуварСтроит» Максим Николаев.

Собеседник издания добавил, что в его компанию еженедельно поступают предложения по новым участкам. Их внимательно рассматривают и, если что-то привлекательное находят, запускают в работу. На данный момент рассматривают несколько подобных предложений.

В «Унистрое» также развивают действующие проекты, параллельно обзавелись новыми локациями. Так, ЖК «Весна» прирастет новой территорией, добавится 9 новых домов.

В СК «Фарус» свои новостройки уже сдали, и в этом году пока не собираются запускать новые жилые комплексы. Впрочем, несколько проектов сейчас в стадии разработки и проектирования.



— Рассматриваем варианты с землей. Сейчас все распродают участки — долевое строительство же убивают. Поэтому мы пока думаем, выбираем. Небольшие застройщики достраивают свои объекты, а так действительно останутся только те, у кого много денег и кто близок к телу государеву, скажем. С отменой «долевки» число предложений, естественно, сократится, и они будут намного дороже, на 15—20% как минимум, — полагает глава компании Рустем Юнусов.

В «КамаСтройИнвесте» добавили, что консервативная сфера строительства начинает сближаться с IT, заимствовать технологии и методы работы, отметили в компании:

— На английском «developer» — и застройщик, и разработчик ПО. Между нами и правда много общего и, я надеюсь, станет еще больше. Происходят также институциональные изменения. Правительство готовится к уходу от ДДУ. Это изменит привычный рынок до неузнаваемости и, конечно, откроет новые возможности. Меняется и продуктовая линейка застройщиков. На сцену платежеспособного спроса выходит поколение миллениалов с новыми сценариями потребления, в том числе жилья, — говорит Антонина Дарчинова.

— Покупатель становится более требовательным и разборчивым. Ответ рынка — жилые комплексы становятся более разнообразными и качественными. Серьезным образом улучшается инженерия проектов: это и системы безопасности, возможности безбарьерного доступа в дома и к парковкам, механизмы очистки воды. Также особое внимание мы уделяемблагоустройству территорий и общественного пространства, — добавила Елена Стрюкова.

Выросли продажи, а за ними — цены

Если причины активности девелоперов ясны, то периодический ажиотаж в отделах продаж могут объяснить не все.

«КамаСтройИнвест» работает на рынке жилья премиум-класса, и у него также продажи в первом квартале шли в рамках плана с небольшим превышением: «На данный момент у нас осталась одна последняя квартира в Kalinina House, всего три квартиры в клубном доме «Легато» и восемь свободных апартаментов в комплексе «Одетт», — сообщил девелопер.

В «#СуварСтроит» рост цен на свои новостройки связали с показателями бизнес-планов по каждому проекту и покупательской активностью: «Тут прямая зависимость — от объема продаж к росту цен. Мы очень неплохо начали этот год — это, наверное, один из лучших показателей в отрасли в последнее время. И высокий темп мы держим на протяжении всех месяцев этого года. Плюс здесь важную роль сыграл сезонный рост продаж».

— Вторая половина февраля и март показали очень хороший результат. Мы провели несколько мероприятий с нашими партнерами, несколько выставок, что также повлияло на эффективность. Соответственно, с ростом продаж неминуемо растет цена, потому что она заложена изначально плановыми показателями, — пояснил Максим Николаев.

«Ак Барс Девелопмент» также начал год с хороших показателей: «Ситуация стабильная и благоприятная. Спрос на квартиры в наших жилых комплексах по-прежнему высокий. За I квартал «АК БАРС Недвижимость» продемонстрировала высокий темп продаж. А объясняется это в любые периоды года качеством реализуемых объектов и их соответствию потребностям покупателей», — добавила Елена Стрюкова.



Цены на новостройки Казани на 21 марта 2018 года

Инициатор-застройщик Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки) Местонахождение: Площадь земельного участка, тыс. кв.м Класс жилья Стоимость кв. метра: от и до, тыс руб. район улица комфорт / бизнес / элит 1-комн. 2-комн. 3-комн. Унистрой АРТ сити №1 Советский Н.Ершова 22,800 комфорт АРТ сити № 4.1, 4.2 Застройщик ООО СтройУслуги Советский Н.Ершова 19,740 комфорт СДАН АРТ сити № 5.1 и 5.2 84,15-90,5 АРТ сити № 2.1, 2.2 Советский Н.Ершова 18,224 104,86 АРТ сити № 3 Советский Н.Ершова 17,121 88,7-93,9 АРТ сити № 8 Советский Н.Ершова 4,167 83,4-85,7 АРТ сити № 9 Советский Н.Ершова 5,871 88,5-95,9 Весна, №1 (квартир уже нет), №5 Советский Мамадышский тракт 26,400 комфорт СДАН

Новые проекты на рынке

Аналитическая служба «Реального времени» последний раз сравнивала цены на казанские новостройки в конце года. За истекший период на рынок вышли новые объекты, еще ряд — уже сданы.

Например, в «унистроевском» проекте «Арт Сити» в продаже появился 3-й дом с ценами на однокомнатные квартиры (по данным за март) — 88,7—93,9 руб. за кв. м. Дороже обойдутся только «однушки» в строениях 2.1 и 2.2 — по 104,86 руб. за кв. м. В компании пояснили, что сравнивать цены за три месяца не совсем показательно: бывает, что сначала продаются квартиры большей площади и с низкой ценой «квадрата», а потом реализуются «остатки» по более высоким ценам за метр. В среднем же «квадрат» дорожает примерно на 1—2% в зависимости от проекта.

В «суваровском» ЖК «Сказочный лес» в ряде домов продажи были приостановлены в декабре 2017 года и стартовали только в конце января 2018 года, например, в домах «Черемуха» и «Рябина».

«КамаСтройИнвест» получил разрешение на строительство по двум новым жилым объектам, но по ним старт продаж еще не объявлен, поэтому в компании не раскрывают всех показателей.

— Могу сказать, что один из них будет называться Vincent, в честь знаменитого художника Винсента Ван Гога, и будет располагаться на ул. Н. Столбова, которая проходит напротив сквера Кирова и параллельно Булаку. Это будет новый современный жилой квартал для творческих личностей, которые ценят спокойствие. Второй уже ранее освещался в прессе — жилой дом Z-house на ул. Спартаковской. Это будет первый в Казани жилой дом с экологическим сертификатом GreenZoom. В нем мы большой упор сделали на экологические материалы и технологии. И сейчас еще несколько наших проектов находятся на рассмотрении различных инстанций, — сообщила Антонина Дарчинова.



У компании «Грань» в реализации остались лишь «Новые Горки» с «однушками» за 67,7—76,8 руб. за кв. м. За прошедшие три месяца застройщик уже распродал жилье в «Соловьиной роще» (6-й и 7-й дома). Девелопер «ЖИК» реализовал квартиры в ЖК «Победа», сейчас близкие к нему застройщики «Зилантова гора» и «Панорама» предлагают ЖК «Новые острова» и ЖД «Соло» за 82,3—83,9 и 68,95—73,8 руб. за кв. м соответственно.

«Ак Барс Девелопмент» также выводит на рынок несколько новых проектов:

— Наш флагманский проект на 2018 год и перспективная зона развития — это проект планировки территории «Седьмое небо». Участок между ЖК «Казань XXI век» и ТРЦ «Мега», разделенный нами на несколько очередей. Этот объект сможет взять на себя нагрузку в 5000 жильцов – а это население целого микрорайона! Только первая очередь займет 42 тысячи кв. метров, и к ее освоению, собственно, и приступаем в этом году, — заключила Елена Стрюкова.

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