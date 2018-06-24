Куда пойти в Казани: «Братья Гримм» у «Чаши», ночь фанатов и «Золотая Орда»

Афиша мероприятий с 25 июня по 1 июля

Фото: Роман Хасаев

В столице Татарстана продолжается праздник большого футбола. Казань наполнили толпы болельщиков со всего мира, а улицы и набережные города превратились в площадки для дружеского общения. И все мероприятия кипят вокруг этого яркого события. На следующей недели в Казани устроят «Футбольную ночь для болельщиков», в парках города стартуют бесплатные кинопоказы на футбольную тематику, на «Казань Арене» сыграют сборные Германии и Южной Кореи, а у «Чаши» споют «Братья Гримм». Подробности — в воскресном обзоре.

Праздничная ночь для болельщиков футбола (6+)

Праздник большого футбола в самом разгаре. Так, 25 июня развлекательную программу гостям и жителям Казани приготовил Национальный музей Татарстана в виде «Футбольной ночи болельщика». На мероприятии можно будет принять участие в национальных состязаниях и играх. В залах музея предложат узнать, что такое «татарское чаепитие для болельщиков», а на мастер-классах покажут, как изготовить музейный сувенир.

В программе — выступления лучших музыкальных казанских коллективов. В течение дня будут работать детская игровая площадка «Татарстан — наш общий дом», творческая мастерская, буфет, сувенирная лавка и фотосалон. В конце вечера пройдет ночная квест-игра «Тайны гостиного двора».

Начало в 16.00. Обладатели паспорта болельщика чемпионата мира по футболу смогут купить билет в музей с 50-процентной скидкой, сообщают в пресс-службе Национального музея Татарстана.

Развлекательную программу гостям и жителям Казани приготовил Национальный музей Татарстана в виде «Футбольной ночи болельщика». Фото Романа Хасаева



«Футбольная ночь» от Казанского кремля (6+)

Также 25 июня желающих проникнуться атмосферой мундиаля ждут в Казанском кремле. Там пройдет целый ряд мероприятий под эгидой акции «Футбольная ночь в музее». На музыкальной площадке споют лауреаты российских и республиканских конкурсов, можно будет поиграть в семейный футбол или присоединиться к гигантским играм.

Особо любознательных ждет «Здоровая экскурсия». Гости смогут побегать по холму и дворикам Кремля в компании с профессиональным экскурсоводом. Маршрут составит 3 км, через каждые 10 минут — короткие остановки для исторической справки. Стоимость билета — 200 рублей.

В выставочном зале «Манеж» можно будет посмотреть онлайн трансляции матчей «Уругвай — Россия» и «Испания — Марокко».

В музее естественной истории Татарстана расскажут об истории футбола, а также сообщат много интересных фактов, связанных с этим видом спорта. Кроме этого, здесь пройдет спортивный квест. Стоимость — 200 рублей взрослый билет и 80 рублей детский.

Помимо этого, на других площадках пройдут мастер-класс, киносеансы и викторины для болельщиков.

Начало акции в 16.00.

В «Смене» покажут польские фильмы о футболе (12+)

С 25 по 27 июня в казанском ЦСК «Смена» пройдут показы польских фильмов, которые объединены футбольной тематикой. 25 июня можно будет посмотреть фильм «Стадион бездомных» и «Футбольный покер», начало в 18.00.

26 июня покажут картину «Мундиаль. Игра за все». Начало в 19.30.

27 июня пройдет показ фильма «Решающая игра». Начало в 19.30.

За вход нужно заплатить добровольный взнос.

28 июня на площадке фестиваля болельщиков у центра семьи «Казан» пройдет открытый музыкальный фестиваль. Фото Олега Тихонова

У казанской «Чаши» споют «Братья Гримм» (12+)

28 июня на площадке фестиваля болельщиков у центра семьи «Казан» пройдет открытый музыкальный фестиваль ВИА «Волга-Волга». Хэдлайнером концерта станет известная группа «Братья Гримм», также выступят другие российские рок-группы.

Концертная программа стартует в 15.00. До начала мероприятия, днем, на одной из футбольных площадок Казани пройдет дружеский матч, в котором встретятся музыканты, кавээнщики, иностранные студенты.

Бесплатные кинопоказы в парках города (12+)

В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в парке им. Горького пройдет киномарафон: «Быстрее, выше, сильнее». 29 июня покажут фильм «Пеле. Рождение легенды». Начало в 20.00. 1 июля пройдет показ картины «Чистая победа». Начало в 20.00.

С 29 июня кинопоказы стартуют в Горкинско-Ометьевском лесу. Серия «Здоровый интерес» будет посвящена проведению чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Зрителей ждут шесть киносеансов. В программе: фильмы разных стран об истории создания FIFA, звездах футбола, историях успеха и трагическом матче. Ожидается две премьеры — «Моя жизнь» и «Роналду против Месси». 29 июня зрители увидят фильм «Вратарь». Начало в 20.30. 1 июля запланирован фильм «Лига мечты». Начало в 20.30.

Вход на показы свободный.

С 26 по 30 июня в кинотеатре КДК им. В.И. Ленина пройдет IV фестиваль анимационного кино стран Вышеградской четверки «А4». Фото Олега Тихонова

Анимационное кино от Вышеградской четверки (16+)

С 26 по 30 июня в кинотеатре КДК им. В.И. Ленина пройдет IV фестиваль анимационного кино стран Вышеградской четверки «А4» (Венгрия, Чехия, Польша и Словакия). Зрителям покажут 11 анимационных истории от молодых режиссеров. Основные темы — взаимоотношения, любовь и привязанность, память и поиск себя. Все фильмы можно условно разделить на две большие группы — цветные и черно-белые.

Специальным гостем первого показа станет киновед, преподаватель истории кино и постоянный спикер киномероприятий Адиля Хайбуллина.

26 и 27 июня начало в 19.20, с 28 по 30 июня начало в 20.00. Стоимость билетов — от 200 до 250 рублей.

Музыкальные вечера в сквере филармонии (12+)

В сквере Татарской государственной филармонии продолжаются бесплатные концерты для всех желающих. 25 июня под открытом небом сыграют ветераны Татфилармонии, члены клуба «Илхамият» («Вдохновение»). На концерте прозвучат хиты 70-х, 80-х, 90-х — известные песни татарских композиторов, народные песни, инструментальная музыка. Начало в 19.00.

Завершится серия бесплатных концертов 26 июня концертом народной артистки РТ Резеды Галимовой, которая выступит вместе с оркестром La Primavera под руководством дирижера Рустема Абязова. Начало в 19.00.

Вход свободный.

26 июня на площадке Пушечного двора Казанского кремля пройдет гала-концерт VII фестиваля «Музыка веры». Фото Олега Тихонова

Кроме этого:

26 июня на площадке Пушечного двора Казанского кремля пройдет гала-концерт VII фестиваля «Музыка веры». Начало в 19.00. Вход свободный. (6+)

27 июня в Казани пройдет очередной матч в рамках футбольного мундиаля. Играть будут сборные Германии и Южной Кореи. Ожидается, что матч посетит экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. (6+)

27 июня в Национальном музее РТ пройдет спортивная эстафета «Татарское пятиборье», в рамках которой посетители смогут поучаствовать в игре «Сабантуй». Начало в 11.00 (6+)

27 июня в «Маяковском» пройдет open talk «Event головного мозга: работа vs стиль жизни» с Еленой Ягудиной. Вход свободный, но по предварительной регистрации. Начало в 19.00. (18+)

В рамках фестиваля «Шаляпин. Нуриев. Казань» пройдут показы классических балетов. 28 июня зрители увидят «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, а 1 и 2 июля — национальную постановку «Золотая Орда». (12+)

30 июня в Национальном музее РТ каждый болельщик сможет побороться за звание лучшего в состязаниях «Милли ярышлар». Начало в 11.00 (6+)

30 июня на старинной фабрике Алафузова пройдет ночной маркет. В программе: выступления музыкантов, перформансы, экзотические товары, восточная кухня. Начало в 18.00, стоимость входа — 200 рублей. (18+)

30 июня на футбольном поле «Казань Арены» состоится матч 1/8 финала, в котором сразятся победитель группы С и вторая команда группы D. (6+)