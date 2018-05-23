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Шаймиев проинспектировал ход работ по воссозданию собора Казанской иконы Божьей матери

17:08, 23.05.2018
Шаймиев проинспектировал ход работ по воссозданию собора Казанской иконы Божьей матери
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня Государственный Советник РТ, Председатель Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев проинспектировал ход работ по воссозданию собора Казанской иконы Божьей матери.

Подрядчик сообщил, что в храме завершено устройство кирпичных сводов, выполнена консервация живописи. Кроме того, на фасадах собора уже смонтировали архитектурные элементы и начали штукатурить фасады.

Шаймиев отметил, что сейчас «настал второй этап работы — самая ответственная часть, самые сложные тонкие работы, требующие преданности, умения и мастерства», передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, строительство собора планируют завершить в 2020 году.

Справка

Исторический собор на месте явления Казанской иконы Божьей матери воссоздается по Указу Президента республики Р.Н.Минниханова от 4 ноября 2015 года. 21 июля 2016 года состоялась церемония закладки камня в основание собора с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Проект осуществляется при содействии Республиканского Фонда «Возрождение», который координирует и контролирует деятельность ведомств и организаций, выполняющих строительные, реставрационные и археологический работы на воссоздаваемом объекте.

ОбществоВласть Татарстан
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