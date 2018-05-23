Шаймиев проинспектировал ход работ по воссозданию собора Казанской иконы Божьей матери
Сегодня Государственный Советник РТ, Председатель Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев проинспектировал ход работ по воссозданию собора Казанской иконы Божьей матери.
Подрядчик сообщил, что в храме завершено устройство кирпичных сводов, выполнена консервация живописи. Кроме того, на фасадах собора уже смонтировали архитектурные элементы и начали штукатурить фасады.
Шаймиев отметил, что сейчас «настал второй этап работы — самая ответственная часть, самые сложные тонкие работы, требующие преданности, умения и мастерства», передает пресс-служба президента РТ.
Напомним, строительство собора планируют завершить в 2020 году.
Справка
Исторический собор на месте явления Казанской иконы Божьей матери воссоздается по Указу Президента республики Р.Н.Минниханова от 4 ноября 2015 года. 21 июля 2016 года состоялась церемония закладки камня в основание собора с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Проект осуществляется при содействии Республиканского Фонда «Возрождение», который координирует и контролирует деятельность ведомств и организаций, выполняющих строительные, реставрационные и археологический работы на воссоздаваемом объекте.
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