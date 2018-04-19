Собор Казанской иконы Богоматери: под сводами пещерного храма

10:58, 19.04.2018 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Строительство собора Казанской иконы Божией Матери планируют завершить в 2020 году. А к 4 ноября текущего года - дню празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы собор будет готов на 60%. Как идут работы на строительной площадке храма, смогли сегодня увидеть казанские журналисты.

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