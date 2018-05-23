Более тысячи человек сдадут демо-экзамен по стандартам WorldSkills в Татарстане

Более тысячи человек сдадут демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills в Татарстане. Успешно прошедшие проверку получат Паспорт компетенций и попадут в базу данных для работодателей.

«У нас будет в этом году 1 254 участника (в прошлом году было всего 174), 47 образовательных организаций, 27 компетенций, 260 экспертов независимых привлечено к проведению этого экзамена», — цитирует первого заместителя министра образования и науки РТ Андрея Поминова ТАСС.

Чемпионат по профессиональному мастерству будет проходить в 2019 году в столице Татарстана. Казань выиграла право проведения международного первенства на чемпионате в Сан-Паулу в 2015 году.