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На 86-м году жизни скончался лауреат Пулитцеровской и Букеровской премий Филип Рот

07:43, 23.05.2018
На 86-м году жизни скончался лауреат Пулитцеровской и Букеровской премий Филип Рот
Фото: скриншот видео youtube.com

В возрасте 85 лет умер американский писатель Филип Рот — лауреат Пулитцеровской и Букеровской премий. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на подругу семьи покойного Джулию Турман.

Первый роман писателя «Наплевательство» вышел в 1962 году. К числу его наиболее известных произведений относятся «Американская пастораль» и «Случай Портного». Последним романом Рота стала «Немезида» — тридцать первая по счету книга, вышедшая в 2010 году.

В этом же году президент Барак Обама вручил писателю Национальную гуманитарную медаль США, которая вручается за особый вклад в гуманитарную науку.

Напомним, что в январе в возрасте 88 лет умерла американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин.

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