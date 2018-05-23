На 86-м году жизни скончался лауреат Пулитцеровской и Букеровской премий Филип Рот

В возрасте 85 лет умер американский писатель Филип Рот — лауреат Пулитцеровской и Букеровской премий. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на подругу семьи покойного Джулию Турман.



Первый роман писателя «Наплевательство» вышел в 1962 году. К числу его наиболее известных произведений относятся «Американская пастораль» и «Случай Портного». Последним романом Рота стала «Немезида» — тридцать первая по счету книга, вышедшая в 2010 году.



В этом же году президент Барак Обама вручил писателю Национальную гуманитарную медаль США, которая вручается за особый вклад в гуманитарную науку.



Напомним, что в январе в возрасте 88 лет умерла американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин.