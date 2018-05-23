К Google подали иск на 3,2 млрд фунтов стерлингов из-за слежки за пользователями iPhone

Более 4,4 млн пользователей iPhone обвинили компанию Google в шпионаже, сборе личной информации и подали коллективный иск к компании. Дело будет рассмотрено в суде Великобритании, пишет The Guardian

Адвокат Ричард Ллойд заявил, что в период с августа 2011 по февраль 2012 года компания обходила определенные настройки безопасности браузера Safari, позволяя собирать таким образом персональные данные.

Пользователи требуют от Google компенсацию за нелегальное отслеживание информации в размере £3,2 млрд. В самой компании заявили, что передачи персональных данных третьим лицам не происходило.

Ранее Google Chrome обвинили в в тайном сканировании файлов на компьютерах через инструмент Chrome Cleanup Tool. На это в компании возразили, что инструмент не собирает информацию пользователей, а лишь проверяет файлы на вирусы.