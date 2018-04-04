Google Chrome обвинили в в тайном сканировании файлов на компьютерах

Браузер Chrome от Google сканирует почти все файлы на компьютерах под управлением операционной системы Windows. Об этом рассказала специалист по кибербезопасности Келли Шортридж.



По ее словам, браузер через инструмент Chrome Cleanup Tool сканирует папки компьютера, в том числе «Документы». Этот инструмент появился в 2017 году. Он использует технологии антивирусной компании ESET для поиска вредоносных программ на компьютере, сообщает портал Motherboard.

В Google Chrome сообщили, что инструмент не собирает информацию пользователей, а лишь проверяет файлы на вирусы.

«Инструмент работает раз в неделю, и у него есть только привилегии обычного пользователя», — отметил глава службы безопасности Google Chrome Джастин Шух.



Ранее хакеры начали блокировать браузер Google Chrome с помощью нового вируса. В результате блокировки появляется сообщение с телефоном горячей линии, которая поможет решить проблему. При звонке на нее с телефона пользователя списываются деньги.