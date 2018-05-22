Госдума одобрила введение контроля за расходами экс-чиновников

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который вводит контроль за расходами бывших чиновников. Документ опубликован на сайте нижней палаты.



Проектом закона устанавливается контроль за расходами лиц, «замещавших (занимавших) одну из должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».

Отмечается, что речь идет о сделках по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, совершенных лицами в период замещения таких должностей.

Ранее стало известно, что Госдума России в первом чтении приняла законопроект о цифровых финансовых активах.

