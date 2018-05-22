Цукерберг: Facebook повысил защиту из-за «российского вмешательства»
Социальная сеть Facebook из-за «российского вмешательства» повысила защиту информации после президентских выборов в США в 2016 году.
«Мы значительно повысили защиту в периоды выборов, в частности во Франции, Германии, перед лицом российского вмешательства после президентских выборов в США в 2016 году», — цитирует ТАСС главу Facebook Марка Цукерберга.
По его словам, в ходе избирательной кампании во Франции Facebook выявил десятки тысяч вымышленных аккаунтов.
При этом в l квартале 2018 года социальная сеть заблокировала около 180 млн ложных аккаунтов.
Ранее СМИ сообщили об утечке данных более трех миллионов пользователей Facebook.ТехнологииТелекоммуникации
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