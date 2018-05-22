Новости технологий

22:12 МСК
Новости раздела
Технологии

Цукерберг: Facebook повысил защиту из-за «российского вмешательства»

21:16, 22.05.2018
Цукерберг: Facebook повысил защиту из-за «российского вмешательства»
Фото: pixabay.com

Социальная сеть Facebook из-за «российского вмешательства» повысила защиту информации после президентских выборов в США в 2016 году.

«Мы значительно повысили защиту в периоды выборов, в частности во Франции, Германии, перед лицом российского вмешательства после президентских выборов в США в 2016 году», — цитирует ТАСС главу Facebook Марка Цукерберга.

По его словам, в ходе избирательной кампании во Франции Facebook выявил десятки тысяч вымышленных аккаунтов.

При этом в l квартале 2018 года социальная сеть заблокировала около 180 млн ложных аккаунтов.

Ранее СМИ сообщили об утечке данных более трех миллионов пользователей Facebook.

ТехнологииТелекоммуникации
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем