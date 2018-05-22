Хамитов примет участие в дебатах на праймериз «Единой России»

Глава Башкирии Рустэм Хамитов примет участие в дебатах на праймериз «Единой России», проводимых перед выборами в Курултай республики. 26 мая глава РБ обсудит с конкурентами образование, спорт и культуру.

«Рустэм Хамитов, скорее всего, возглавит общереспубликанскую тройку партии на выборах в парламент Башкирии и, безусловно, его участие поднимет авторитет партии», — приводит РБК слова секретаря республиканского отделения «Единой России» Константина Толкачева.

В дебатах вместе с главой Башкирии будут принимать участие индивидуальный предприниматель Андрей Таюсов, директор ОАО «Управление жилищного хозяйства Советского района Уфы» Альфис Гареев, заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам УМПО Алексей Слепнев, директор ООО «Макс» Ляйсан Николаева, директор ООО «Вектор» Альфия Славненко и заместитель главного врача поликлиники №48 Уфы Илья Селезнев.