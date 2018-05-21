В России могут законодательно закрепить статус многодетных семей

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что властям РФ предстоит законодательно определить статус многодетных семей.



«Нам предстоит законодательно определить статус многодетных семей, пристально следить за тем, чтобы положенные им льготы и привилегии предоставлялись в полном объеме. Здесь есть, чем заниматься», — цитирует «РИА Новости» Медведева.

Отмечается, что уже действует новый комплекс мер по поддержке семей, который был предложен президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в апреле Путин попросил Медведева доработать не выполненные на 100% майские указы. 7 мая президент подписал майский указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года. На его исполнение потребуется минимум 8 трлн рублей.

